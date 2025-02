Sánchez crea un traje a medida a Cataluña y contra Madrid al premiar el gasto y la subida de impuestos

La condonación de la deuda que propone Hacienda para las comunidades tras acordar perdonarle a Cataluña 17.103 millones tiene su origen en el pacto entre el PSOE y ERC a cambio de la investidura de Pedro Sánchez, según ha recordado este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y es la clave de la propuesta que ha hecho pública para el resto de las comunidades autónomas. Se ha tratado que "salga lo que se quiere que salga", el citado alivio para Cataluña, y "vestirlo de forma que no sea demasiado escandaloso", según muestra un análisis de la metodología y los resultados y refrendan los expertos a los que ha consultado Vozpópuli.

Así, se ha hecho un traje a medida de Cataluña y en contra de Madrid, ya que se premia el gasto, "el gasto por el gasto", y la subida de impuestos, con lo que se lanza un mensaje problemático, según los expertos, para las propias comunidades y para los mercados.

El proceso por el que se plantea condonar un total de 83.252 millones tiene tres fases. En la primera, se calcula el sobreendeudamiento en la crisis financiera y el 75% se reparte según población ajustada. En la segunda, se pretende garantizar que ninguna queda por debajo de una media del 19%. Y en la tercera, se favorece a las que hayan tenido menos financiación homogénea por habitante ajustado que la media y hayan subido el IRPF.

Sin embargo, no se tienen en cuenta criterios de eficiencia en el gasto, algo "muy complejo", "para académicos", según ha defendido Montero.

Las CCAA que disfrutarán de una condonación mayor por habitante ajustado, de 2.284 euros, son Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana. Cabe señalar que se trata de las regiones infrafinanciadas, a las que de ha añadido Cataluña, que está en la media, según Fedea.

A continuación, se sitúa Baleares, con 1.551 euros, seguida de Extremadura, con 1.506 euros; Aragón, con 1.505 euros; Canarias, 1.498; Asturias, 1.369; y Madrid, Galicia, Castilla y León, Cantabria y La Rioja, con 1.368 euros. La media se sitúa en 1.891,74 euros

Hacienda calcula un ahorro de entre 5.000 y 7.000 millones en intereses para las CCAA que ahora asumirá el Estado.

"Riesgo moral"

Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, y autor de Y esto, ¿quién lo paga? Economía para adultos (Debate, Penguin Random House), subraya que "es el Estado el que tiene una deuda más abultada", según refrenda el Banco de España, por lo que advierte de que la operación "no tiene mucho sentido", además del "riesgo moral" que supone.

A esto añade que "no va a permitir el acceso a los mercados" -el FLA va a seguir, como han reconocido fuentes de Hacienda-, y que se está "premiando la mala gestión y el gasto".

De hecho, la propia Montero ha admitido de que el Estado va a tener que explicar la operación en los mercados. "Tendremos conversaciones con los mercados para que no se perciba como un elemento de turbulencia".

De la Torre advierte de un último aspecto, que ve "ideológico", y que no comparte y es que se premia la subida de impuestos a rentas bajas como ha hecho Cataluña en el IRPF.

Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea y uno de los mayores expertos en financiación autonómica, considera que la metodología es "arbitraria, para que salga lo que se quiere que salga". "No es un procedimiento justo ni serio".

Lo que más le preocupa es el efecto en los incentivos de las comunidades autónomas, a las que cree que "se lanza el mensaje de que no se preocupen si vienen mal dadas porque el Estado siempre les va a proteger".

La operación no es además neutra para el Estado, ya que en el caso de Madrid y las comunidades que no están en el FLA va a tener que comprar esa deuda, y aunque no será mucho, sí que va a aumentar la deuda total del Reino de España.