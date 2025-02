Repsol gana la batalla del 'ecopostureo' a Iberdrola y el juez desestima íntegramente la demanda

Fumata blanca del juez encargado de dirimir si Repsol engañaba a través de publicidad engañosa a sus clientes. La demanda interpuesta por Iberdrola se ha desestimado íntegramente y la empresa dirigida por Josu Jon Imaz ha salido airosa de esta contienda.

El Juzgado desestima punto por punto todas las reclamaciones de Iberdrola contra quince contenidos y mensajes de la web corporativa de Repsol y contra tres campañas publicitarias de la compañía multienergética.

La sentencia remarca que “la sostenibilidad no es sinónimo de respetuoso o neutro con el medio ambiente”, sino que une “tres dimensiones: lo ecológico, lo económico y lo social” y que es preciso “un proceso de transición (…) sin dejar a nadie atrás”. El juez niega que el compromiso de Repsol de alcanzar las cero emisiones netas en 2050 sea “un acto publicitario” y destaca en la sentencia el proceso de transición energética abordado por Repsol “sin comprometer la competitividad”.

En este sentido, añade que el consumidor español conoce Repsol "de un modo casi universal (98,4%), asociando en un 97,7% su actividad a las estaciones de servicio y venta de combustibles, cuya naturaleza perjudicial para el medio ambiente no precisa aclaración".

Repsol lamenta la actitud de Iberdrola

En el comunicado emitido por Repsol este martes, la compañía "lamenta" que la empresa dirigida por Ignacio Sánchez Galán haya acudido a los tribunales a través de "argumentos infundados y descontextualizados". A su vez, le insta a "acostumbrarse a acostumbrarse a competir en un mercado abierto, en beneficio de los onsumidores". Este mensaje puede leerse como un claro mensaje a la eléctrica puesto que la multienergética arguye que esta demanda viene por el incipiente ascenso que tiene la compañía en la comercialización de electricidad.

Iberdrola sostuvo que Repsol inició varias campañas publicitarias y de marketing que promueven iniciativas sostenibles. La mayor eléctrica en España remarcó en la denuncia que, en realidad, “su oferta multiproducto busca fomentar el uso de carburantes", así como de "centrarse en la sostenibilidad, cuando constituye un elemento menor de sus actividades actuales”.

Repsol, por su parte, indica que sus anuncios se hacían "con el único objetivo de ofrecer los bienes y servicios que la sociedad demanda, a un precio competitivo, con la menor huella de carbono posible y garantizando a su vez el suministro".

Tal y como indican fuentes jurídicas, la demanda podrá ser recurrida. Tras el juicio, se esperaba que el veredicto final se diera a finales de diciembre o principios de año, si bien el fallo se ha retrasado hasta este martes.

Fuentes de Iberdrola remarca que la empresa se muestra satisfecha por la victoria social que ha supuesto que por primera vez se hable de forma generalizada entre la opinión pública y se denuncien las prácticas de ecopostureo, de lavado verde, de empresas contaminantes que tratan de presentarse como si no lo fueran. "Es un avance también que las administraciones públicas, organizaciones ecologistas, las asociaciones de consumidores hayan denunciado las mismas prácticas que denuncia nuestra compañía", remarcan.

Al entender de la eléctrica, el juez considera que los consumidores españoles conocen lo que es Repsol y que su actividad principal son los combustibles fósiles y no aprecia que sus mensajes publicitarios afecten a su descisiones de consumo, y tal interpretación "entendemos que es contraria a la que se considera en los países de nuestro entorno y en la Unión Europea, cuya normativa el Juez no considera aplicable, por lo que se pone más de manifiesto la necesidad de que España establezca normativa para luchar contra el greenwashing, práctica que no merece análisis en la sentencia notificada".