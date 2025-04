"Hemos quitado los bancos y hemos incluido valores más defensivos"

¿Cuál es vuestra valoración de este comienzo de 2025?



2025 empezó con demasiada fuerza. Yo creo que después de dos años de fuertes subidas en 2023 y 2024 parecía un poquito exagerado. Es cierto que las empresas estaban respaldando esta subida con unos muy buenos resultados, los resultados se iban revisando al alza, sobre todo en España, de menor medida en Europa, pero también en Estados Unidos y nosotros veíamos lógica una corrección.



Con un abril por delante incierto, ¿creéis que continuará la incertidumbre hasta final de año?



Que durante abril y mayo se produzca una corrección es lógico porque históricamente el "sell in may and go away" funciona y este año tenemos todos los ingredientes para que esto sea así, porque Trump ha puesto encima de la mesa una serie de medidas que nadie por ahora sabemos cuantificar, no sabemos ni cuáles sectores están impactados por las mismas, no sabemos cuál va a ser la respuesta de Europa. Y por lo tanto, esta incertidumbre es una excusa perfecta para tomar algo de beneficios de dos años y medio de fuertes subidas y esperar un poco a conocer cuáles son estos impactos.



Los bancos centrales no se reúnen hasta el 7 de mayo en el caso de Estados Unidos y 17 de abril en el caso del Banco Central Europeo; por lo tanto, creo que esos dos puntos van a marcar un antes y un después, y hasta ese punto sí que vemos lógica una corrección.



Decir que esto va a ser así ya durante todo el año me parece excesivo. Yo creo que tanto las empresas como los gobiernos, ya ha dicho Europa, que podría preparar medidas de contrarrespuesta a estos aranceles, creo que se exagerar. Yo creo que sí que podemos ver una subida porque los resultados de las empresas son buenos, probablemente los veamos revisados a la baja, pero no tanto como para que el año termine negativo.



¿Habéis hecho rotación en vuestras carteras?



Si, nosotros en las carteras sí hemos quitado los bancos porque creemos que los tipos de interés van a entrar en una fase de cierta bajada, no agresivas, pero cierta bajada. Los bancos han subido mucho en los últimos ejercicios y hemos incluido valores más defensivos. Por ejemplo, creemos que ahora están muy bien posicionadas empresas como Cellnex, que puede empezar su proceso de venta de activos, como se ha filtrado estos días, en el caso de algún activo en Europa; y además, esta bajada de tipo favorece a compañías que tienen alta deuda como es su caso y a las empresas que pagan altos dividendos, como las del sector energético y de eléctricas en concreto.



¿Qué recomendación haríais a los inversores que empiezan a tener miedo con sus inversiones?



Creo que igual que hemos hecho nosotros esa rotación en carteras, creemos que en las empresas donde tengan grandes ganancias, tomaría beneficios y fijaría esas ganancias. Me quedaría con un efectivo importante en la cartera, estamos hablando de que por lo menos yo creo que ahora tendría el 50% de la inversión en caja esperando a estas caídas que creemos que se van a producir durante abril y mayo. Y en ese sentido, pues luego aprovecharíamos para entrar en estos valores que he mencionado, más defensivos y si acaso ya se irá viendo qué otras oportunidades surgen en valores industriales.



¿Qué alternativas de inversión tienen los inversores más conservadores ante bajadas de tipos?



Lo que es fuera de la bolsa entiendo que estamos hablando, pues deberían ponerlo en algún tipo de fondo monetario donde todavía estos fondos pueden conseguir unas rentabilidades cercanas, no tanto como la inflación, pero cercanas a la inflación. En fondos que aprovechen las oportunidades que hay en deuda, deuda de empresas, sobre todo de empresas de calidad, bonos que emitan empresas de rating alto. Y luego, ya para menos riesgo, algún tipo de deuda pública o pagarés.



