Primer varapalo internacional por la condonación: S&P advierte a los mercados del "riesgo moral"

Primer varapalo internacional al Gobierno de Pedro Sánchez por la polémica condonación de la deuda. La agencia estadounidense S&P ha remitido este miércoles a los inversores una nota en la que advierte del "riesgo moral" que entrañan las quitas autonómicas, al incentivar el aumento de la deuda y castigar a las comunidades que han hecho un esfuerzo por reducir los desequilibrios financieros.

La firma de rating, una de las más prestigiosas del mundo, asegura que "esta medida solo aborda las consecuencias de los desequilibrios presupuestarios previos". "En ausencia de una reforma estructural del sistema de financiación regional, la absorción de la deuda podría mejorar temporalmente la situación de las regiones, pero no evitaría nuevos déficits", añade.

La mayor preocupación de los analistas de S&P tiene que ver con el riesgo que entraña la condonación: "Podría generar un riesgo moral al reducir los incentivos de las regiones para contener el crecimiento de la deuda, en previsión de posibles medidas similares en el futuro", alerta.

La nota de la agencia es importante por varias razones. En primer lugar, porque la reciben grandes inversores de todo el planeta. Son ellos los que tienen capacidad para adquirir deuda y cambiar con sus decisiones el rumbo de los mercados. En segundo, porque la advertencia puede ser un anticipo de una futura modificación del rating. Como publica este miércoles Vozpópuli, ya hay fondos y bancos de inversión que están trasladando su procupación por el impacto que las quitas pueden tener sobre la calificación de la deuda española.

S&P recuerda que los montos anunciados son "significativos" para todas las regiones, aunque "la intensidad de la reducción de deuda" varía en función del stock actual de cada una. La agencia plantea algunos ejemplos: del 50% de la deuda pendiente para Canarias o Andalucía, hasta aproximadamente un 19% para Cataluña y la Comunidad Valenciana. A continuación, advierte: "En nuestra opinión, la intensidad del apoyo no se correlaciona directamente con los niveles relativos de financiación dentro del sistema de financiación autonómica".

Discriminación a Madrid

"Entendemos que el apoyo no implicaría condiciones y se extendería a todas las comunidades de régimen común, independientemente de si tienen deuda pendiente con el Gobierno central o no", señala la agencia. También recuerda a los inversores que "aún no está claro cómo el Estado proporcionaría apoyo a aquellas comunidades sin deuda pendiente con el Gobierno central o cuya deuda con el Estado sea inferior al monto asignado".

El gran ejemplo es el de Madrid, la única comunidad -junto a las 'forales' País Vasco y Navarra- que no tiene deudas con los mecanismos especiales de financiación. La condonación al resto de autonomías encierra una discriminación al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que sí ha hecho los deberes en los últimos años, ajustando el gasto. El "riesgo moral" al que se refiere S&P tiene que ver con esta doble vara de medir, ya que las quitas injustificadas premian a quienes no se han esforzado los suficiente para embridar el déficit y la deuda.

S&P deja abierta la puerta a futuras revisiones de rating en función de cómo se materialice la condonación y de cuánto dure el proceso. "Tras el anuncio de las medidas, evaluaremos su impacto potencial en la solvencia de las entidades individuales, a medida que surjan más detalles del acuerdo y suponiendo que se conviertan en legalmente vinculantes", señala. "Si se implementa, es probable que evaluemos su impacto en las calificaciones de las comunidades autónomas como neutral o positivo, dependiendo de cada caso particular", concluye.