Primer recorte del crecimiento del PIB por los aranceles: Funcas lo rebaja al 2,3% en 2025 y al 1,6% en 2026

Primera revisión a la baja del crecimiento económico de España por la guerra comercial. La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) estima que la economía española crecerá entre siete décimas y 1,2 puntos menos entre este año y el próximo, dependiendo del escenario que finalmente se produzca. En el escenario más 'positivo', el Producto Interior Bruto (PIB) avanzaría un 2,3% en 2025 y un 1,6% en 2026, tres décimas y cuatro décimas menos, respectivamente, de lo que habría crecido sin esta situación. En el más pesimista, un 2% y un 1,4%, respectivamente.

Sin este contexto, el PIB habría crecido un 2,6% este año y un 2% en 2026, según Funcas. Carlos Ocaña, director general del servicio de estudios, ha advertido de la "incertidumbre elevada" y que no se han tenido en cuenta los dos escenarios "extremos", el de "que no va a pasar nada" y el de "que va a haber una crisis muy grande". Entre esos dos extremos se ha "intentado identificar unos escenarios más realistas", ha dicho.

En el escenario central, la posición arancelaria sería similar a la que prevalece hoy en día, con unos aranceles genéricos del 10%. "Este escenario tiene un efecto negativo, pero este año la economía española seguirá creciendo en el entorno del 2%", un nivel "cómodo" si nos comparamos con el resto de países. En concreto, se estima que la guerra comercial restaría tres décimas este año y cuatro el año próximo, con un crecimiento del 2,3% en 2025 y del 1,6% en 2026.

En el otro escenario, "no descartable" y más pesimista, podría ocurrir que estos anuncios y rectificaciones, de "incertidumbre extrema", se prolongaran indefinidamente durante el horizonte de previsión, lo que tendría un efecto negativo adicional sobre la economía. Ocaña ha explicado que esto no lo provoca la exposición a los aranceles nortemaericanos, sino el impacto global: si afecta más a los mercados europeos y si se mantiene la incertidumbre, los inversores no invierten, los consumidores también frenan su consumo, etc.

En definitiva, es el impacto de la paralización de las decisiones económicas. En este escenario menos benévolo, el impacto para la economía española, sumando el de 2025 y 2026, podría alcanzar los 1,2 puntos en el bienio. Es decir, la economía crecería un 2% este año y un 1,4% en 2026. Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas, ha apuntado que ya se ha producido un deterioro significativo de la confianza, en paralelo a los anuncios. "En EEUU roza lo que vimos en pandemia", ha dicho.