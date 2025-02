Desplome en el precio del aceite de oliva en origen: ¿por qué no se nota a la hora de comprarlo en el súper?

¿Qué está pasando en el aceite de oliva? Esto es lo que se preguntan muchos consumidores cuando van a comprar al supermercado. El precio del aceite de oliva virgen extra ha caído en más de la mitad en el último año. La razón se explica por las buenas cosechas que desde el verano ya preveían una caída en picado del precio del aceite de oliva en origen.

¿Por qué no lo notan aún los consumidores en su bolsillo?

Los consumidores que van al supermercado a hacer la compra y echam aceite de oliva en su cesta, preguntan por qué esta bajada de precios en origen, que escuchan en las noticias, no se ve reflejado en la etiqueta del súper.

Según un estudio de FACUA, donde se ha analizado el precio del coste de una botella de aceite de oliva de un litro en hasta seis supermercados, se ha llegado a la conclusión de que el precio en el súper ha bajado en un 24% en el último año, frente al 50% que se ha reducido en el precio en origen.

Traduciendo esto a euros, la botella de litro de aceite ha bajado de unos 12,88 euros a 9,79. En origen ha bajado en más de 4 euros mientras que en el supermercado la reducción de inferior: 3,09 euros.

Según comentan los expertos, que el consumidor no haya notado aún la drástica bajada de precios en el aceite de oliva tiene que ver con los lotes comprados anteriormente. Hasta que no se realicen nuevas adquisiciones por parte de las cadenas de alimentación, el bolsillo del consumidor no acabará de notar este gran desplome en el precio del aceite de oliva.