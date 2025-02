¿Por qué los funcionarios van a huelga por Muface si parece resuelto por el Gobierno?

La huelga de funcionarios convocada por el sindicato CSIF para el 13 de febrero, ha generado sorpresa e interrogantes en la opinión pública y entre los mutualistas, a pesar de los recientes movimientos del Gobierno para resolver la crisis de Muface. El aumento de la financiación del concierto sanitario en un 41,2%, con una inyección adicional de 330 millones de euros, parecía haber calmado las aguas. Sin embargo, la incertidumbre persiste y el sindicato ha decidido mantener las medidas de presión, lo que ha generado preguntas sobre la efectividad de las acciones gubernamentales.

"Hasta que no vea que se convierte en realidad, no me fío".

Un acuerdo que no convence. A pesar de que el Ministerio para la Función Pública ha asegurado haber "salvado" el futuro de Muface, con una licitación que aumenta el presupuesto a 4.808,5 millones de euros para los próximos tres años, los funcionarios no parecen estar del todo tranquilos. Las aseguradoras Asisa y Adeslas han valorado positivamente el esfuerzo del Gobierno, mostrando su disposición a estudiar los nuevos pliegos. No obstante, la desconfianza entre los mutualistas persiste, como el caso de una funcionaria afiliada a Muface que declaraba en redes sociales que "hasta que no vea que se convierte en realidad, no me fío".

La funcionaria también destacaba que, dentro del propio Gobierno, no se entienden, ya que el Ministerio de Sanidad calificó de "decepcionante" el aumento de la financiación, mientras que el Ministerio para la Función Pública lo vendía como un éxito. Esta falta de cohesión interna genera dudas sobre la solidez del acuerdo alcanzado.

La huelga y las demandas

El sindicato CSIF, mayoritario en las administraciones públicas, ha convocado la huelga ante la "incertidumbre en la atención sanitaria" de más de un millón y medio de personas, tanto funcionarios como sus beneficiarios. Además, CSIF ha anunciado que llevará las quejas por "anulaciones y retrasos de citas médicas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas" a la Fiscalía General del Estado para que se depuren responsabilidades.

El sindicato exige al Gobierno que aborde la situación "sin más dilaciones y con transparencia", convocando el Consejo General de Muface para analizar la situación. También piden la publicación del informe elaborado por la Airef sobre la eficiencia del sistema de mutualidades, y los cálculos de las aseguradoras sobre rentabilidad que el Gobierno no ha hecho públicos.

En este contexto, la huelga del 13 de febrero se presenta como una medida de presión para exigir una solución definitiva y transparente a la crisis de Muface. La pregunta sigue en el aire: ¿logrará el Gobierno convencer a los funcionarios de que su asistencia sanitaria está garantizada, o la desconfianza seguirá siendo el principal escollo para la estabilidad del sistema?