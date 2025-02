La política fiscal de Ayuso 'escuece' en Moncloa: 32 rebajas frente a las 93 subidas de Sánchez

En España hay dos modelos de hacer política fiscal. El del Gobierno central, que apuesta por subidas constantes de impuestos para financiar los servicios sociales, y el de la Comunidad de Madrid, que a través de rebajas e incentivos está consiguiendo ser líder en materia de recaudación e inversión.

Este plan del Ejecutivo regional es la enésima causa de enemistad política entre Moncloa y Sol. Desde presidencia ven las acciones fiscales de Isabel Díaz Ayuso como un desagravio, uno más a la interminable lista de motivos ideológicos, económicos y sociales que separan ambas administraciones.

Sin embargo, los datos reafirman la labor de la Comunidad de Madrid. La región lidera el país en creación de empleo, inversión extranjera, recaudación de impuestos y un buen puñado de índices más. Por ello, en el último Consejo de Gobierno del 2024, Madrid anunció un total de nueve rebajas de impuestos.

Con estas, ya son 32 rebajas las que ha firmado de su puño y letra la presidenta Ayuso desde que consiguió entrar en la Real Casa de Correos en el año 2019. Algo que los madrileños disfrutan, pero que en el resto del país se percibe con ojos de envidia, puesto que 'sufren' las 93 subidas impositivas que ha llevado a cabo Pedro Sánchez en sus 7 años en Moncloa.

Los datos, recolectados por un informe del Instituto Juan de Mariana, se reparten de la siguiente manera: 11 subidas en 2019; 12 en 2020; 20 en 2021; 10 en 2022; 17 en 2023; 11 en 2024; 12 en 2025. Un exceso de tasas que lastra la capacidad competitiva de los españoles.

Rebajas para vivienda y sucesiones

Dentro de las 36 ya aprobadas, las últimas nueve facilitarán la compra y el alquiler de viviendas. Estas supondrán un ahorro de 170 millones de euros para los madrileños. En 2025 están previstas, además, las nuevas rebajas fiscales en Sucesiones y Donaciones con un ahorro que ascenderá a otros 130 millones de euros.

De las nueve rebajas de la Comunidad de Madrid para este próximo año, siete son incentivos para facilitar el acceso a la vivienda, una bonificación para afectados de la línea 7B en San Fernando de Henares que adquieran un inmueble que sustituya al dañado y una rebaja en la cuota autonómica del IRPF para atraer inversiones de nuevos contribuyentes procedentes del extranjero.

La primera de las deducciones supondrá 1.000 euros por el arrendamiento de viviendas vacías, y se la podrán aplicar los pequeños propietarios que firmen contratos con una duración efectiva de, al menos, tres años. Cerca de 20.000 beneficiarios podrán ahorrarse 20 millones de euros.

La segunda pretende amortiguar el incremento de las cuotas de préstamos variables por la subida de tipos tomando como referencia el euríbor a diciembre de 2022, con un límite de 300 euros y siempre que se trate de la vivienda habitual.

Esta no debe haber costado más de 390.000 euros y la renta familiar per cápita no superar los 30.930 euros. Se estima que alcanzará a 450.000 hipotecados y la reducción para sus beneficiarios será de 90 millones.

Además, se amplía el ámbito de aplicación de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual vigente, elevando la edad máxima para poder aplicarla de 35 a 40 años. Con esta medida, se beneficiarán cerca de 45.000 contribuyentes, que se sumarían a los 65.000 que actualmente se acogen a ella, generando un alivio fiscal adicional de 50 millones de euros anuales.

Ayer, en el Forbes House, Ayuso anunció que este miércoles se iniciará la tramitación de una nueva rebaja fiscal en el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que beneficiará a 14.000 madrileños y generará un ahorro estimado de 140 millones de euros anuales.

En concreto, se eleva del 25% al 50% la bonificación para las operaciones entre hermanos, tíos y sobrinos por consanguinidad, y será aplicable a todo el Grupo III de parentesco, siendo Madrid pionera en España en introducir la medida en ambas modalidades del tributo para este grado.

El 93% de las medidas prometidas ya están en marcha

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avanzará este jueves que ya se ha cumplido o está en desarrollo el 93% de todas las medidas de su programa de Gobierno en esta Legislatura. Así, se han aprobado 149 de las 459 prometidas (32,4%), 278 se están desarrollando (60,57%) y tan solo 32 quedan para su aplicación (6,97%).

En 2024, el Ejecutivo autonómico también presentó el Plan Regional contra las Drogas, con especial atención a los jóvenes, y con 75 medidas dirigidas a la prevención y concienciación que cuentan con una inversión de más de 200 millones de euros.

Este documento estratégico incluye limitaciones a la venta de derivados de la marihuana, más inspecciones y nuevos servicios y tratamientos. También modificará el próximo año la actual

La sanidad pública madrileña está en constante desarrollo. En ese sentido, este año se ha presentado la nueva Ciudad de la Salud, que albergará las futuras instalaciones del Hospital público Universitario La Paz y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.

La iniciativa cuenta con una inversión pública de 1.000 millones de euros y dispondrá de 550.000 metros cuadrados de superficie, duplicando la actual y convirtiéndose en la mayor infraestructura de estas características de Europa.