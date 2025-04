Oughourlian gana la primera batalla judicial a los afines de Moncloa por el control de Prisa

Primera batalla para Joseph Oughourlian en el terreno legal que han iniciado los accionistas alineados con Moncloa. La pasada semana Global Alconaba interpuso una demanda que pedía la paralización de la ampliación de capital de 40 millones propuesta por el empresario armenio.



En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, se desestima la paralización de las peticiones de los accionistas críticos con la gestión de Oughourlian, que buscan a la desesperada fórmulas para parar la operación.



Conviene recordar que esta ampliación diluye el capital de todos los accionistas por lo que los afines a Moncloa han perdido fuerza. Pero Joseph Oughourlian tenía un 'as' en la manga y convirtió parte de unos bonos convertibles que había comprado una de sus sociedades, para no perder el 29,6% que ostenta del accionariado.



Con todo, el juez estima que las medidas que propone Global Alconaba no son suficientes para paralizar la operación llevada a cabo por Joseph Oughourlian



“Es importante matizar que la urgencia citada en el artículo 733.2 de la LEC no debe identificarse, ni con el "periculum in mora" que justifica la adopción de medidas cautelares, ni con las "razones de urgencia o necesidad" a las que alude el artículo 730.2 LEC, que son las que justifican la presentación de la solicitud de medidas cautelares previas a la demanda, sino que, antes bien, como puntualiza el Auto de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 7ª, de 13 de junio de 2002, con ella se hace referencia a la existencia de un quantum de peligro superior del que ya de por sí sería suficiente para la adopción de una cautela, esto es, el que viene a configurar el presupuesto del periculum in mora”, señala el juez en el documento.



El juez, a su vez, indica que no puede conceder las medidas cautelares que pedían los dueños de casi el 17% de Prisa (antes de la ampliación) debido a que el demandado (Oughourlian) no ha tenido la opción de defenderse en los tribunales.



Los accionistas de Global Alconaba, encabezados por Andrés Varela Entrecanales, piden al juez la nulidad de la ampliación de capital, el acuerdo que se alcanzó en el consejo de administración para llevar a cabo la operación y la reestructuración. Cabe destacar que el pago a los acreedores superan los 450 millones de euros.



Con todo, el juez cree que “en ningún momento realiza un esfuerzo argumentativo separado para desligar esta urgencia como elemento cualificado del riesgo de mora. La ausencia de esta justificación reforzada, más allá del riesgo de mora que sí explicita, es ya razón suficiente para que las medidas cautelares sigan su curso”.