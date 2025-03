Oportunidades en medio del caos: ¿dónde invertir ante la incertidumbre?

¿Os esperábais un 2025 con este comienzo tan convulso?



Sí que es verdad que había riesgo encima de la mesa. Estamos contentos porque los pudimos ver. Es decir, al final, ¿qué riesgos sabíamos? Se podía anticipar volatilidad. Si bien es cierto que el futuro no se puede saber, sí que se podía anticipar, creemos una volatilidad. ¿Por qué? Porque es verdad que desde que ganó Trump en noviembre de 2024, los mercados, no sé si os recordáis de estos dos días, donde empezaron a subir, sobre todo sectores como la pequeña empresa americana. Este sector ante las medidas de Trump, por ejemplo, no reducir de nuevo en este segundo mandato el impuesto de sociedades, sí que es verdad que hizo que la pequeña y media de la empresa americana tuviera un subidón importante, así como el mercado en general.



¿Qué es lo que pasó? Por eso pudimos avistar volatilidad, que empezaron a salir políticas, como por ejemplo, políticas de los aranceles, teníamos una inflación en que la FED seguía siendo su objetivo, y sigue siendo el objetivo controlar esta inflación. Entonces, había también el riesgo de que la FED pudiera no equivocarse en su política de tipos de interés. Y también, el tercer factor que pudimos observar era que las grandes empresas también tenían unas valoraciones en Estados Unidos muy exigentes. Entonces, sí que es verdad que se les exigía un incremento de beneficios anuales de un 13%, viniendo de un histórico de incremento de beneficios anuales alrededor del 6%, aunque la realidad puede haber cambiado es un dato bastante dispar.



Entonces, sabiendo todo este contexto, es verdad que la gran incertidumbre de este año era cuánto Trump vamos a tener. Y aquí podía haber volatilidad y nosotros intentamos preparar las carteras para ello.



¿Creéis que la incertidumbre política lastrará a Wall Street a corto plazo?



Las palabras incertidumbre y riesgo son palabras que al mercado no le gustan, ni al mercado ni a los inversores. Entonces, sí que es verdad que un hecho importante es que los mercados, nosotros siempre decimos que lo que hacen es descontar expectativas, no realidades. Las políticas de Trump, sobre todo hablando del tema de los aranceles, que ahora lo mejor es el que más está a la orden del día, se creía que podía ser más un arma de negociación y no tanto una política que realmente se pudiera llevar a cabo. Los mercados esto creemos que no se lo esperaban. Entonces, sí que es verdad que por ahí ha podido venir incertidumbre.



Hemos hablado también de las valoraciones exigentes, pero es que además, también la economía ha podido empezar a dar signos de desaceleración. Pero esto es importante también porque una cosa es que la economía tenga signos de desaceleración, porque la macro no va bien para que nos entendamos, pero lo que estamos observando es que al final sí que es verdad que dos datos macroeconómicos con algún susto más que otro en algún momento están siendo bastante saludables, sobre todo Estados Unidos sigue con crecimiento bastante positiva.



Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros creemos que sí que es verdad que esta incertidumbre de la administración de Trump está haciendo bastante mella en el empresario, bastante mella en el inversor. Entonces, esta desaceleración viene, creemos, de un shock externo. Es decir, de un shock de me voy a parar hasta que no tengamos estabilidad en este sentido. No creemos que esto es lo que puede estar pasando. Y otro factor también que puede afectar a esto es que es verdad que siempre ha habido flujos del resto del mundo que han ido hacia Estados Unidos a nivel de inversión.



Creemos que ahora con esta incertidumbre más valoraciones exigentes, sumándole que otras regiones del mundo como podría ser Europa, por ejemplo, están en unas valoraciones más activas, pues también puede haber una salida de flujos de Estados Unidos hacia estas opciones. Pero sí que obviamente está afectando al mercado, son palabras que no gustan.



¿Habéis hecho rotación en las carteras? ¿Qué porcentaje tenéis de los activos?



Pues sí y no. Es decir, hemos hecho rotación en las cartelas. Nosotros, como he comentado al principio, pudimos avistar que podría haber volatilidad. Si bien es cierto que, como he comentado, nunca podemos saber al final el futuro, pero sí que nos podemos preparar para distintas situaciones. ¿Qué es lo que nosotros teníamos? Teníamos poca duración en euro, que sí que es verdad en estos últimos días, al final con la política fiscal de Alemania y la subida del techo de deuda, pues hemos podido ver cómo ha repuntado el bund.



Teníamos bastante duración en dólar. Sí que es verdad que también, como nosotros vemos la volatilidad, al final pueden ser oportunidades de compra de activos de calidad a precios atractivos. Entonces, también lo vemos en este sentido importante y a lo mejor lo que sí que hemos podido hacer ha sido incrementar o empezar a marcar niveles de entrada a la renta variable para poder incrementar un poco sus niveles, siempre pensando en cartelas de inversión a largo plazo.



También lo que creemos este año, nosotros en Diverinvest es verdad que tenemos un sesgo muy americano para la renta variable, creemos que este año podemos dar pie a, siguiendo con un sesgo americano, dar también cabida a otras regiones, y a lo mejor también invertir en productos más globales, por ejemplo. Una de las cosas que hemos hecho en renta variable ha sido incrementar paulatinamente y en una exposición bastante, digamos, en comparación con Estados Unidos, la hemos incrementado en Europa, esto es lo que hemos hecho.



¿Qué sectores son vuestros preferidos en este 2025?



Los sectores preferidos creemos que puede variar la respuesta según si nos centramos en el corto plazo o en el largo plazo. Si bien es cierto que pensando en una cartera de inversión con un horizonte a largo plazo es verdad que los sectores de crecimiento, me refiero a los sectores tecnológicos, etc. pueden ser los que aporten mayor rentabilidad a largo plazo.



Es cierto que si nos centramos también en mitigar la volatilidad parcialmente, porque siempre habrá un riesgo sistemático del que no nos podemos librar, pero sí que es verdad que para mitigar parcialmente la volatilidad en el corto plazo, sí que también introducimos sectores defensivos en la cartera, sectores anticíclicos que no sigan el ciclo económico como por ejemplo el sector farmacéutico o consumo básico.



Este tipo de sector combinado con una buena estrategia en renta fija como hemos comentado, por ejemplo con duración dólar que te pueda jugar de cobertura, este tipo de sectores por la parte de renta variable también pueden mitigar parcialmente la volatilidad global de la cartera y en momentos de incertidumbre pueden actuar mejor. Aún así, es verdad que si pensamos en cartera a largo plazo, creemos que los sectores de crecimiento tienen que ser aquellos que predominen.



¿Qué alternativas de inversión tienen los inversores más conservadores ante bajadas de tipos?



El inversor conservador es verdad que ha tenido dos años en los que ha estado muy cómodo. Es decir, al final teníamos unos fondos monetarios que han dado más de un 3% al año durante un período de tiempo y con un riesgo, ya los conocemos, muy controlado.



Sí que es verdad que, antes de responder bien la pregunta, tenemos que cuestionar si las bajadas de tipos van a seguir siendo las que se plantearon o no, ante la política que tenemos actualmente sobre todo en regiones como Alemania y el repunte que hemos visto, como comentaba antes, del bund. Aún así, parece que la tendencia tiene que seguir siendo a bajadas de tipos, por lo tanto los fondos monetarios tarde o temprano van a dejar de ser una inversión atractiva.



Por lo tanto, aquí ¿qué alternativas vemos? Sí que es verdad que viendo este repunte del bund se pueden empezar a hacer, aunque pueda aún repuntar más, estrategias de duración en euros. Esto sería una alternativa, ir combinando estrategias a corto con estrategias a largo para poder coger recorrido de la curva hacia abajo porque es verdad que la parte por la curva sí que se está quedando sin carry.



Luego también tendríamos opciones de añadir nuevos activos en cartera, por ejemplo, podríamos añadir fondos alternativos de baja volatilidad. Fondos que tuvieran un retorno independiente de las condiciones del mercado, pero con una volatilidad baja y controlada. Y también para aquellos inversores a los que por ejemplo no les preocupa la liquidez, sí que es verdad que entonces se podrían hacer alternativas como, por ejemplo, invertir en private equity de infraestructuras o de este estilo.



