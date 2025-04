Nuevas renuncias en la cúpula del Banco de España tras los cambios organizativos de Escrivá

Nuevos movimientos en el organigrama directivo del Banco de España. Dos subdirectores han presentado sus respectivas renuncias, en pleno proceso de adaptación de la plantilla a las mecánicas de trabajo del nuevo gobernador. Las dos salidas se producen cinco meses después de la toma de posesión de José Luis Escrivá. Y se suman a las dimisiones de otros dos altos cargos, presentadas en septiembre y noviembre del pasado año.

Los dos subdirectores que dejan ahora sus puestos son Ignacio Marín e Isabel Bueno. Formaban parte de la Dirección General de Supervisión, liderada por Mercedes Solano y que cuenta con dos directores generales adjuntos (Susana Camiñas y Agustín Pérez Gasco). Isabel Bueno pertenecía al área encargada de la supervisión de las entidades financieras que no están bajo la supervisión directa del Mecanismo Único de Supervisión (MUS). Por su parte, Ignacio Marín dependía del departamento de Funciones Horizontales.

La Dirección General de Supervisión es una de las siete que tiene el Banco de España y depende directamente del gobernador. Fuentes de la institución confirman que Isabel Bueno ha solicitado el cambio por motivos de salud. Mientras, Ignacio Marín dejará de ser subdirector, pero continuará como 'advisor', ejerciendo labores de asesoría.

Las dos salidas han llamado la atención en la sede central de Madrid, la mayor de una red de 16 sucursales que cuentan con una plantilla de 3.500 empleados. Fuentes internas explican que la institución está atravesando un periodo de cambios en las mecánicas diarias de trabajo. Se están evaluando las características y el desempeño de determinados cargos directivos. También se potencian reuniones directas del personal con el propio gobernador.

Escrivá ya ha pasado por distintos puestos de mando en su carrera profesional (fue ministro de Seguridad Social y de Transformación Digital, y presidente de la AIRef) y es conocido su elevado nivel de exigencia. De carácter fuerte, con gran capacidad de trabajo, el gobernador aterrizó en el cargo con ganas de hacer cambios. El mismo día de su toma de posesión, anunció la creación de un grupo de trabajo para mejorar la autonomía del Banco de España.

Paralelamente, rediseñó el organigrama directivo. Un de los cambios más significativos fue la creación de la Dirección General de Estrategia, Personas y Datos, al frente de la cual situó a su ex 'mano derecha' en el Ministerio de Transición Digital (Mayte Ledo).

El desembarco del ex ministro en la cúpula del banco no fue sencillo. En las primeras semanas, presentaron sus dimisiones dos directores generales: Ángel Estrada y Alejandro Álvarez. El primero lideraba el área de Estabilidad Financiera y el segundo la de Servicios.

Movimientos de Escrivá

Escrivá no tardó en tocar 'teclas' para intentar calmar las aguas internas. Por ejemplo, se acercó al comité de empresa y pactó con sus representantes el nuevo convenio colectivo, que llevaba dos años estancado. El gobernador también hizo un movimiento para 'acercarse' a Génova, que se opuso radicalmente a su designación como gobernador. En diciembre, nombró a Eva Valle como directora general de Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia. Es una conocida 'teco' (técnico comercial y economista del Estado), que fue jefa de la Oficina Económica de Moncloa durante la presidencia de Mariano Rajoy; y que está casada con Alberto Nadal, ex secretario de Estado y hermano del ex ministro Álvaro Nadal.

Dentro y fuera de la institución sigue generando expectación qué papel adoptará Escrivá si el rumbo de la economía se empieza a torcer, por el impacto de la guerra arancelaria. Si el PP se negó a negociar su nombramiento fue, precisamente, por su salto directo desde el Consejo de Ministros al Banco de España. Hasta ahora, Escrivá ha sido cauto, en comparación con su antedecesor. Durante su mandato, Pablo Hernández de Cos se caracterizó por decir al Gobierno de Pedro Sánchez 'verdades' incómodas. Un ejemplo claro es el problema de sostenibilidad de las pensiones, cuya última reforma la lideró el propio Escrivá en su época de ministro.