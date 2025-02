Nueva bronca en Prisa por la TV: Llorente gana el pulso a Contreras y la producción será subcontratada

La tensión en Prisa sigue creciendo. A los posibles cambios accionariales que se pueden producir en los próximos meses, con la salida de Joseph Oughourlian de por medio -tal y como avanzó este periódico-, hay que sumar la controversia que se ha generado dentro de las oficinas de Gran Vía con la creación de la nueva televisión.

Según ha podido saber este periódico, en los últimos días se han producido importantes reuniones entre la cúpula directiva para avanzar en el proyecto televisivo que prepara Prisa para irrumpir en la televisión digital terrestre. Y en dichas audiencias, los distintos pareceres acerca de la viabilidad de la nueva cadena se han acentuado. Fuentes cercanas a la compañía indican que “las dudas” se han vuelto a instaurar dentro de la dirección de la empresa, si bien Miguel Ángel Contreras, principal valedor de la TV, sigue ejerciendo presión para sacarla adelante.

Conviene recordar que Contreras es afín al PSOE y que Moncloa ha maniobrado para que el Grupo Prisa pueda optar a la licencia de la Televisión Digital Terrestre. Las fuentes consultadas remarcan que “las condiciones estarán teledirigidas” para que el editor de El País y Cadena Ser sea la ganadora del concurso. Por eso, Contreras está haciendo todo lo posible porque el nuevo dial vea la luz en los próximos meses.

Pero existen voces discordantes, como ya ha contado Vozpópuli en reiteradas ocasiones. El principal peso pesado de Prisa que tiene dudas del proyecto es Joseph Oughourlian. El presidente de la compañía no quiere asumir más riesgos y pérdidas, con las cifras que se mueve el conglomerado mediático.

Otra autoridad de dentro de las paredes de Gran Vía que ahora titubea es Fran Llorente. A pesar de que la relación del ex periodista de RTVE y amigo de José Luis Zapatero con Contreras era muy buena, los roces han surgido por el modelo de la televisión.

Producción subcontratada

Así, y como apuntan las fuentes consultadas, en la reunión mantenida recientemente, los directivos más conservadores a la creación de la televisión ganaron la batalla y se llegó a un acuerdo por el cual todo el contenido será subcontratado. Así, los deseos de Contreras de que Lacoproductora (empresa de contenido audiovisual produjera toda la televisión) asumiera el reto se han desvanecido. Los informantes subrayan que Prisa tiene en mente llegar a pactos con terceros para que sean ellos los que asuman la producción.

Así, tal y como ha podido saber este periódico, Lacoproductora seguirá enfocado a los proyectos de Prisa Media y no será el eje principal productor de la cadena televisiva que prepara el conglomerado mediático. Según las fuentes consultadas, Prisa sondea ofrecer un contrato de tres años de subcontratación a los posibles socios.

La idea en la que ahora se mueve Prisa es la de elaborar una programación basada en la información de última hora y de tertulias televisivas. Para ahorrar costes, serán las caras más reconocidas de las cabeceras del grupo los que acudan a los programas.

La figura de Telefónica

Con Prisa sondeando el mercado en busca de un socio que sea capaz de dotar técnicamente a la producción de la televisión aparece Telefónica. Fuentes del sector de las telecomunicaciones indican a este periódico que ambas partes se han tanteado para que Movistar sea la encargada de gestionar las peticiones de Prisa. La llegada de Marc Murtra, hombre ligado al PSC, allanaría el camino para que la televisión de la teleco se convierta en el productor del conglomerado mediático.

Cabe destacar que las dos gigantes audiovisuales ya intentaron estrechar lazos. En 2020 Movistar y Prisa negociaron para crear una joint venture para crear un gigante del sector, si bien José María Álvarez-Pallete fue reacio a que se consumara el acuerdo. El ex presidente prefería mantener la soberanía de su televisión y no estrechar lazos con nadie.

Ahora, las cosas han cambiado, y con la llegada de la Sepi al accionariado de Telefónica, el acuerdo podría estar más cerca que nunca. El brazo inversor del Estado ostenta el 10% del capital social de la operadora y dentro del consejo de administración figuran dos hombres clave para poder convencer al resto de accionistas del proyecto. Carlos Ocaña, representante por la Sepi, y Javier de Paz, hombre ligado a José Luis Rodríguez Zapatero, son las bazas con las que cuenta Moncloa para el posible acuerdo entre Prisa y Movistar.

Los puntos de conexión entre Prisa y Telefónica no acaban ahí puesto que Lacoproductora ha sido uno de los clientes de Movistar. Ambas compañías cerraron acuerdos de producción para programas de contenidos de la televisión privada, como es el caso de That's my Jam.