Naturgy allana el terreno para que Abu Dabi y Criteria negocien de nuevo el reparto del capital

Los tambores de cambio de accionistas en Naturgy vuelven a sonar con fuerza. La compañía anunció este jueves diversos cambios sin precedentes que afectan a su operativa empresarial, direccional y accionarial tras presentar unos resultados anuales que arrojaron beneficios, por encima de los mil millones de euros.

La mayor gasista y tercera eléctrica en España explicó en un amplio documento a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la puesta en marcha de una auto-opa. La idea de Naturgy es recomprar acciones a los principales dueños de la compañía a un precio de 26,5 euros para luego ponerlos a disposición del mercado. Con ello, el presidente de la empresa, Francisco Reynés, indicó que la cotizada volverá a ostentar “su estado natural de liquidez, ya que la otra alternativa sería no tener liquidez y no ser una cotizada".

Con todo, se pretende rebasar el superar el 15% de capital flotante sería crucial para que la energética logre el "objetivo importante" de volver a los índices donde participan las compañías de mayor capitalización. Cabe recordar que hace unos meses Naturgy fue expulsada de los índices MSCI por ostentar un número de acciones para poder ser negociadas por debajo del 15%.

El presidente calificó la medida como "novedosa" y explicó que el objetivo es aumentar el 'free float' a un nivel adecuado que permita a Naturgy regresar a los principales índices bursátiles, especialmente los de la familia MSCI. Esto se lograría mediante la reintroducción en el mercado de las acciones compradas, con flexibilidad y sin un calendario determinado.

Pero esta maniobra también da lugar a que se origine una reconfiguración en el capital social de la gasista. El consejo de administración, en el que figuran los representantes de los principales accionistas, llegaron a un acuerdo por el que Criteria, BlackRock, CVC e IFM deberán desprenderse de una pequeña parte de sus títulos (entre el 1,5% y el 2,7% dependiendo de su peso) para que sea la propia Naturgy la que coloque en el mercado las acciones.

Las acciones adquiridas se convertirán primero en autocartera, hasta el máximo del 10% que permite la regulación (por lo que se comprará en torno a un 9% dado que el grupo ya tiene un 0,9% de autocartera).

Es aquí donde podría comenzar el baile. BlackRock y CVC han mostrado su interés en desinvertir en la compañía y Criteria buscó a Taqa, eléctrica emiratí, para lanzar una opa sobre la gasista. Con nuevas acciones en el mercado tras la auto-opa, la posibilidad de que aterricen nuevos inversores es mayor. De hecho, el presidente asume que con este movimiento puede agitar el mercado: "Nuestro deber es proporcionar a los accionistas y a los potenciales inversores el escenario adecuado para entrar o salir del valor; y es lo que nosotros debemos hacer”.

Ante la posibilidad de que dos de los grandes inversores busquen fórmulas para abandonar el accionariado, el presidente aseguró que la compañía no es “una jaula de grillos” y que Naturgy “no tiene enemigos, y menos aún dentro” de la propia Naturgy.

"Es un precio que dice muchas cosas, como que cuando compras y no vendes es que ves el valor por encima del que compras. Además, ese precio tiene que ayudar a facilitar la operación y por eso los accionistas van a facilitar el ejercicio de esa operación", añadió.

En este contexto, Reynés no quiso entrar en detalles sobre el devenir de los accionistas en la compañía, insistiendo en que la opa voluntaria no tiene nada que ver con una hipotética llegada de Taqa al capital social. No obstante, y al haber más acciones en circulación, la empresa emiratí tendría menos problemas a la hora de adquirir acciones, sin necesidad de negociar un precio con los fondos propietarios de acciones.

Bien es cierto que tanto CVC y BlackRock mantienen su apuesta por irse de Naturgy siempre que llegue una buena oferta. De momento, con la desinversión en el aire, el consejo de administración busca la paz dentro del accionariado de la compañía.

Nuevos consejeros

La energética también anunció importantes cambios en su estructura del consejo de administración. IFM aumentó hace meses su participación y tiene la potestad de sentar a otro consejero en el órgano ejecutivo. Así, Criteria Caixa, con el 26,7% del capital de la compañía, tendrá un nuevo consejero (de 3 a 4) en el órgano de gobierno de la compañía. El consorcio Rioja (20% de la propiedad) que forman el fondo de capital riesgo CVC y familia March subirá de 2 a 3, al igual que BlackRock-GIP (21% de la empresa). Por su parte, IFM (16%) contará con un segundo sillón en el consejo.

Además, la gasista que dirige Francisco Reynes ha actualizado su guía de dividendos y pagará este año 1,6 euros por acción (1.550 millones), aunque prevé subirlo a 1,9 euros por título hasta 2027. En total, durante los próximos tres años repartirá al accionista hasta 5.000 millones de forma directa.