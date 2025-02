De Muface a los seguros de salud: el primer error al contratar uno de ellos

La crisis de Muface ha vuelto a poner en el foco la contratación de los seguros de salud privados y su valor. La importancia de los mismos y las miles de personas que optan por coger uno para huir de las listas de espera de la sanidad pública y contar con una atención sanitaria más personalizada.

Más de 1 millón de personas adscritas a Muface han visto en los últimos meses peligrar los beneficios de pertenecer a la mutualidad, y recibir así, asistencia sanitaria por parte de entidades como Adeslas, Asisa o DKV.

Los expertos en la materia se han pronunciado en los últimos tiempos sobre el futuro del sector asegurador de forma general y la crisis de Muface. Hace unos días, Claudia Zamorano, experta en asesoría de seguros para autónomos y empresas, hablaba en un interesante post de LinkedIn sobre los errores que comete todo el mundo a la hora de contratar un seguro: la experta habla del número 1, el primero de todos ellos, así como de otros seis peligros de no contratar un buen seguro.

Seguirás cometiendo este error

La experta comenta este error común que comete la gente a la hora de contratar un seguro privado: "¿Conoces el dicho "lo barato sale caro? En cosas tan importantes como tu salud y la de tu familia, decidir solo por precio es como comprar un coche buscando el más barato del mercado. Sí, tendrás un coche… pero ¿y cuando tengas problemas? Y créeme, los tendrás. Porque la vida es imprevisible. Seamos realistas: nadie elige un coche solo porque es el más barato y pequeño, ¿verdad? Apuesto a que tú también miras las prestaciones, la seguridad, o incluso el color. Con el seguro de salud pasa lo mismo: no es solo cuestión de precio, sino de elegir lo que te protege mejor", argumenta en su comunicado.

Los seis peligros de un seguro barato

Según Claudia Zamora, elegir un seguro barato esconde estos seis peligros:

Puede que no cubra todo lo que realmente necesitas.

Tendrás menos servicios y capitales más bajos.

Es probable que, si haces mucho uso, la compañía pueda echarte porque no tendrás la garantía de no anulación.

No contarás con un asesor que te ayude cuando tengas dudas o problemas.

El cuadro médico será más limitado.

Y por supuesto, los médicos tampoco cobrarán unos honorarios dignos.

La experta comenta la libre elección de cualquier persona la hora de contratar un seguro pero sí advierte de la "tranquilidad" que supone tener un seguro de garantías y no verlo como una "simple factura mensual". "No se trata de pagar menos hoy para acabar pagando más mañana en tiempo, estrés y quejas porque no tienes tal cobertura", termina en su análisis.