Morosidad y subida de precios: casi la mitad de los autónomos afirman que su facturación ha descendido

Cuesta abajo y sin frenos: ese el resumen que se puede hacer de la situación actual de los autónomos tras el último barómetro de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). En dicho informe, se desvelan datos tan relevantes y preocupantes como que el 40,9% de los autónomos afirma que su facturación ha descendido en el primer trimestre del año con relación a 2024 —además de que las perspectivas hacia los próximos meses no son alentadoras—, o que el 43,9% de los autónomos afirman verse afectados por la morosidad.

Lo cierto es que, en un contexto en el que la situación política está bastante enredada, con muchos frentes abiertos en el panorama económico nacional y especialmente en el internacional con los aranceles impuestos por Estados Unidos se comprueba que la incertidumbre es una constante en los negocios de los autónomos.

Estos barómetros que lleva haciendo ATA desde abril de 2020 han mostrado el impacto han ido produciendo la sucesión de acontecimientos que han tenido lugar desde entonces —guerra de Ucrania, escasez de materias primas, subida de los tipos de interés, escalada de los precios, desastres naturales...—, los cuales han puesto muy difícil la continuidad de muchas actividades regentadas por autónomos. Ahora, la situación política (tanto nacional como internacional) que estamos viviendo no ayuda a crear la estabilidad que necesitan los autónomos y las empresas.

En la asociación de los autónomos han preguntado a los autónomos por la evolución de su actividad durante el primer trimestre de 2025 en relación al mismo periodo de 2024 y se comprueba que solo tres de cada diez autónomos, el 30,5%, afirma que su negocio ha crecido en comparación con 2024 frente al 29,5% de los autónomos que afirma que lejos de crecer, su negocio ha descendido. Para el 42,5% de los autónomos encuestados desde ATA su negocio se ha mantenido sin variaciones significativas.

Sin sensación de mejoría en los próximos meses

Según el barómetro, las perspectivas de los autónomos de cara a los próximos meses han empeorado ligeramente con respecto a los datos de los últimos informes. Y es que únicamente el 17,5% de los autónomos encuestados cree que su negocio crecerá a lo largo de 2025, porcentaje ligeramente inferior al 19% registrado en diciembre de 2024 y al 25,3% registrado en septiembre de 2024. El 41,5% espera que su actividad se mantenga estable frente a un 28,4% que no es tan optimista y considera que su situación empeorará de cara a los próximos meses.

Gráfico sobre las perspectivas de los autónomos. | ATA

Otro de los aspectos que se les ha solicitado es que cuantifiquen cómo ha evolucionado su facturación en comparación a cómo lo hizo en el primer trimestre de 2024. En la siguiente tabla, se puede comprobar que únicamente uno de cada cinco autónomos, el 21,4%, afirma que su facturación ha aumentado en relación al primer trimestre de 2024.

Sube la morosidad (privada y pública)

Por si la situación no fuera ya de por sí preocupante y desalentadora para el sector de los autónomos, se suma el problema de la morosidad y/o pagos tardíos. Y no, no afecta de forma minoritaria por desgracia, sino que la morosidad —tanto pública como privada— ha sido y sigue siendo uno de los principales problemas el colectivo y afecta al 43,9% de los autónomos.

Y es que los datos son muy reveladores, ya que uno de cada cuatro autónomos, el 26,7% afirma soportar la morosidad por parte sólo de entidades privadas, el 10,4% tanto públicas como privadas y el 6,8% por parte de las administraciones públicas. Solo un 53,9% de los autónomos encuestados desde ATA asegura no verse en este momento afectado por la morosidad, es decir, que casi la mitad de estos trabajdores sufre (o ha sufrido) esta problemática.