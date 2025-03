Montoro: "No se puede gobernar sin Presupuestos. Es un absurdo democrático"

"No se puede gobernar sin Presupuestos. Es un absurdo democrático". Así lo ha subrayado Cristóbal Montoro este viernes en una sesión sobre La política fiscal como instrumento de la política económica que ha organizado el Consejo General de Economistas (CGE), a través de su Servicio de Estudios y del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).

"Nuestra Constitución estipula la prórroga pero es una ficción que siga un gobierno sin mayoría. Si no existe una mayoría, hay que actualizarla", has insistido, a la vez que ha advertido de que "no se puede frivolizar con el contenido de una prórroga presupuestaria".

El ex ministro de Hacienda ha recordado que "en 2018 el aspirante de la moción de censura dijo que iba a gobernar con los Presupuestos de mi Gobierno". Esto le "estremeció. Es inédito", ha confesado. "Cambiar el Gobierno y seguir con el mismo presupuesto", lo que atribuye a que entonces, y ahora, "están cómodos" con esta situación.

De hecho hay una foto en la que Montoro ya estaba en la oposición y María Jesús Montero le felicita en el Congreso, que ha recordado con ironía, "porque se han aprobado mis presupuestos".

Las críticas de Montero

Además, ha respondido a las críticas de Montero este jueves sobre su "mala praxis" legislativa a cuenta de las sentencias que tumban sus políticas, que costarían 11.000 millones. "Me llega al alma que se queje", ha dicho, y ha recordado que sus medidas se aprobaron siempre con apoyo parlamentario, muchas, del propio PSOE, y que Montero lleva siete años y no las ha cambiado.

En este encuentro, Montoro ha analizado el papel clave de la política fiscal en el desarrollo y la estabilidad económica, así como su impacto y los desafíos actuales en el ámbito fiscal y económico y ha alertado del impacto que puede tener la política arancelaria de Doinald Trump en el ciclo económico. "España en principio está menos expuesta que otros", ha planteado, para a continuación reconocer que sí altera el orden económico mundial, España puede verse muy afectada.