Montero tacha a Díaz de "populista" por reclamarle que Hacienda no se quede con casi el 50% del SMI

"El discurso populista no conduce a nada. Me gustaría que también defendiera la pedagogía fiscal. Es necesario un esfuerzo para que el Gobierno siga hacendo política redistributiva". Así lo ha asegurado María Jesús Montero en Espejo Público, preguntada por si mantiene su plan de gravar el SMI, con lo que Hacienda se llevará hasta el 43% del Salario Mínimo.

"Todo no se resuelve con bajadas de impuestos", ha destacado Montero, que casi ha englobado a Díaz en la "políticas de rebajas de impuestos a los ricos del PP".

Susanna Griso ha planteado a Montero la reclamación de Yolanda Díaz de que Hacienda no grave el SMI de 2025 como se venía haciendo hasta ahora y Montero, molesta, ha tachado la petición de "populista". Aunque ha dicho que todavía no se sabe cómo será el Real Decreto con la subida del SMI que aprobará el Consejo de Ministros, que por lo tanto no se ha discutido en esa sede y ha sugerido que puede haber sorpresas, en ningún momento ha negado que se vaya a gravar estos salarios, en línea con lo que reconoce el Ministerio.

Así también lo sugiere Hacienda en el Informe de los expertos que han asesorado al Ministerio de Trabajo en este asunto.

Subida del 4,4%

El Ministerio de Trabajo ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para un alza del SMI en 2025 del 4,4%, hasta 1.184 euros brutos al mes en catorce pagas, 50 euros más que la cuantía fijada para 2024.

La última rebaja del SMI, la de 2024, se acompañó de una reducción del IRPF que se instrumentó mediante una reforma del artículo 20 de la Ley del IRPF, a través del Real Decreto-ley 4/2024 de 26 de junio, que incrementó la cuantía de la reducción variable por obtención de rendimientos del trabajo para las rentas más bajas.

Además, la fórmula de cálculo se modificó. Esto supuso que el umbral de tributación pasase en la práctica a los 15.876 euros, equiparándolo con el mínimo de retención (para contribuyentes con un solo pagador y sin cargas familiares).