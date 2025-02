Moncloa maniobra para que Telefónica asuma el proyecto televisivo fallido de Prisa

A rey muerto, rey puesto. El Gobierno de Pedro Sánchez no teme por el proyecto televisivo que planificaba dentro de Prisa y que Joseph Oughourlian dinamitó en un histórico consejo de administración. Sin el apoyo del conglomerado mediático, Moncloa tiene guardado otro as en la manga. No es otro que Telefónica.

Fuentes cercanas a la operadora de telecomunicaciones indican que, desde hace semanas, Prisa y Movistar+ trabajaban para que la plataforma fuera un apoyo principal en la producción de la televisión para reducir costes. Joseph Oughourlian mostró sus reticencias por el elevado coste que tendría el despliegue de un nuevo canal en la Televisión Digital Terrestre (TDT), por lo que la directiva del editor de El País decidió subcontratar la producción.

Fue entonces cuando irrumpió por primera vez Telefónica. José Miguel Contreras y Carlos Núñez, principales valedores de la creación de la televisión en Prisa, contactaron con Movistar+ para encajar las piezas, recalcan las fuentes consultadas. Pero Joseph Oughourlian, con el apoyo de Vivendi, se opuso a que el nuevo proyecto viese la luz.

No obstante, Moncloa estaba al tanto de que la amenaza del máximo accionista de Prisa se pudiera consumar y, por eso, lleva días maniobrando para que Movistar+ se encargue de llevar a cabo la creación del nuevo dial que el Gobierno va a licitar en las próximas semanas. "El proyecto saldrá sí o sí", apunta un alto directivo de Prisa afín al PSOE.

Las fuentes consultadas argumentan que con Movistar+ ya tanteada por Prisa, “Moncloa echará el resto para que sea la propia Telefónica la que acuda al concurso de licitación de la nueva frecuencia de la Televisión Digital Terrestre”.

Lo hará, además, porque el peso que ha ganado el Estado en la operadora está fuera de toda duda. La Sepi ya controla el 10% del total del accionariado y ostenta un asiento en el consejo de administración. Ese lugar lo ocupa Carlos Ocaña, que fue nombrado vicepresidente de la operadora este mismo miércoles.

Con esta maniobra, el Ejecutivo se asegura el mismo poder que su otro gran accionista CriteriaCaxa. Carlos Ocaña ocupará el lugar de Javier Echenique, recientemente fallecido. Con este nombramiento el Gobierno ostentará un mayor control en la televisión de Telefónica, puesto que el consejero “tiene grandes conocimientos del sector audiovisual”, tal y como explican fuentes cercanas a la compañía de telecomunicaciones.

El PSOE cuenta con otros pilares básicos dentro de Telefónica para que sea Movistar+ la que pueda sacar adelante la televisión. Marc Murtra, nombrado presidente recientemente, es hombre de confianza de Pedro Sánchez por lo que no se opondrá a la nueva jugada ideada por Moncloa.

Por si esto fuera poco, en el consejo de administración se sienta Javier de Paz, otro nombre ligado al PSOE, a Pedro Sánchez y a José Luis Rodríguez Zapatero. La figura de De Paz resulta clave en el órgano ejecutivo, una vez que esquivó la bala de un posible relevo. José María Álvarez-Pallete era partidario de que el directivo acabara su etapa dentro del consejo, algo que no gustó nada en Moncloa.

La otra figura afín al Gobierno que emerge en Telefónica es Rosauro Varo, íntimo amigo de Pedro Sánchez. El joven empresario es actualmente vicepresidente de Telefónica Audiovisual Digital, área que lideraría el impulso de la nueva televisión de TDT. Se da la circunstancia que el sevillano fue fichado desde Prisa. La operadora anunció la llegada de Varo a través de un comunicado en el que aseguraba que dotaría a la teleco "de la más amplia visión y conocimiento para la mejor toma de decisiones en la nueva era digital".

Revolución en Movistar

Con todo, las fuentes consultadas por este periódico aseveran que en las próximas semanas se producirá una importante “reestructuración de la directiva” de la televisión de Telefónica.

Marc Murtra ha solicitado una revisión de la situación actual de Movistar+ y hará un exhaustivo análisis de hacia dónde debe ir el área de negocio televisivo, como adelantó El Confidencial. En este sentido, no se descarta que se produzca un relevo en la presidencia de la televisión, que ocupa Cristina Burzako.

De acuerdo a las voces conocedoras de la situación, Movistar+ haría una gran remodelación para afrontar el nuevo reto de tener un canal en abierto, además de mantener su oferta de pago, que cuenta con una cartera de unos 3,6 millones de clientes, de acuerdo a los últimos datos aportados por Telefónica.

Las fuentes cercanas a la compañía apuntan a un “desembarco” de profesionales y comunicadores afines al PSOE en la nueva etapa a la que se enfrenta Movistar+, después de que Joseph Oughourlian haya dinamitado el panorama mediático español tras la guerra civil en Prisa. Por último, recuerdan que las salidas de Carlos Núñez y de José Miguel Contreras de manera abrupta del grupo editor de El País y Cadena Ser podrían suponer un aterrizaje en la televisión de Movistar, en la que se encuentra Rosauro Varo.