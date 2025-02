Moeve ordena a la banca de inversión retomar la venta de su filial de química

Moeve, antigua Cepsa y una de las dos compañías petroleras más importantes de España, sondea de nuevo la venta de su filial de química. Según fuentes financieras, la empresa dirigida por Martin Wetselaar proyecta una consulta no vinculante para finales de 2025 y principios de 2026.

De momento, como narran las fuentes consultadas, la compañía ha contactado con la banca de inversión para iniciar el proceso de una futura venta. Por ahora, se pretende dar una valoración a la filial, para luego, encontrar hipotéticos inversores que estén interesados en adquirir este área de negocio de Moeve.

No obstante, tal y como recalcan las fuentes consultadas por este periódico, tampoco se descarta que la compañía pueda vender una parte de la filial y compartir custodia con los grandes fondos de inversión que pudieran interesarse en esta operación.

Moeve Química tiene presencia en cuatro continentes y 16 países. Sus plantas están en España, Alemania, Canadá, Brasil, China e Indonesia y la división es el primer productor mundial de alquilbenceno y de cumen. Además es el segundo mayor fabricante de fenol y acetona.

La petrolera es además pionera en desarrollos tecnológicos para la producción de esta materia prima y su proceso de fabricación es utilizado por compañías de todo el mundo.

La división de química es una de las joyas de la corona de la compañía y en los últimos resultados ofrecidos en noviembre la filial creció un 22% respecto al mismo período del año anterior.

“Las ventas de fenol y acetona también registraron buenos resultados en el trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior, a medida que la demanda europea se recupera de los niveles bajos anteriores. Las ventas de productos en el tercer trimestre de 2024 aumentaron un 14% con respecto al mismo periodo del año anterior, situándose en 622.000 toneladas, frente a las 544.000 del tercer trimestre de 2023”, explicó la compañía en sus últimos resultados.

A su vez, la empresa incidió en su nota emitida a los inversores que los buenos resultados obtenidos hasta septiembre de 2024 se debieron a “un entorno de mercado favorable para el sector energético y a mayores ventas de Química”. Este martes, la energética presentará los números pertenecientes a todo el ejercicio del año pasado.

Este periódico se ha puesto en contacto con la compañía y ha preferido no hacer comentarios al respecto de una posible operación de venta de la filial de Química.

Vieja operación

Esta operación, no obstante, no es nueva para Moeve. La antigua Cepsa ya inició un movimiento similar, si bien, la dirección de la empresa decidió pararizar la operación. La energética cifró en unos 3.000 millones de euros la filial en 2022 y encargó a Citi la venta de este activo. El banco asesor trasladó a los posibles inversores industriales y fondos internacionales la intención de la compañía y llegó a activar la consulta de ofertas no vinculantes.

Cepsa decidió dar un paso atrás puesto que las ofertas que llegaron hasta las oficinas no fueron satisfactorias y ninguna de ellas superó los 3.000 millones de euros. La petrolera, además, se vio obligada a retrasar la operación por el contexto geopolítico de la guerra en Ucrania, que hizo que el sector energético viviera una de sus mayores crisis de las últimas décadas.

Citi llegó a recibir ofertas de Platinum, CVC-Diamond, Apollo, KPS Fund, Ineos y una oferta de Indorama, siendo esta última desechada por la baja valoración de la propuesta por la filial de la compañía. A su vez, también se posicionaron para una posible compra de la filial fondos como KKR, Advent y Blackstone. La paralización de la venta se produjo con la llegada de la dirección de Maarten Wetselaar.

En 2023 se produjo un cambio trascendental en la división de Química. La compañía nombró a Jose María Solana, que sustituyó a Paloma Alonso como máximo responsable del negocio.

Transición al hidrógeno verde

Moeve, que cambió el nombre y el logo de Cepsa para abandonar la imagen de empresa petrolera, ha centrado su estrategia en las energías renovables. Recientemente, el consejero delegado confirmó la inversión de 3.000 millones de euros para construir instalaciones del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, la mayor inversión en esta energía en Europa. "Nos sentimos orgullosos de formar parte de Andalucía, motor energético, industrial y turístico de Europa, punta de lanza de la descarbonización", dijo el directivo cuando se confirmó la operación.

Precisamente, Moeve recibirá una ayuda estatal de más de 300 millones de euros para este proyecto, según se conoció el pasado viernes. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, desveló la resolución del reparto de las ayudas subrayando que el reparto de esos 1.200 millones de euros permitirá poner en marcha casi una docena de instalaciones de electrólisis.