Más paro y menos PIB: los "daños colaterales" para España de la guerra de Trump

Si Donald Trump extiende su guerra arancelaria a la UE, España sufrirá daños directos y colaterales. Y la factura de ambos puede implicar un severo golpe sobre el crecimiento y el empleo. La hipotética imposición de un arancel del 15% sobre las exportaciones españolas podría destruir hasta un 0,4% del PIB y endosar 1,6 puntos a la tasa de paro.

Los cálculos forman parte de la proyección que ha llevado a cabo Freemarket, el 'think tank' que preside Lorenzo Bernaldo de Quirós. En un consistente informe, detalla los efectos económicos que acarrearía sobre España la guerra comercial de Trump. No se trata de una amenaza lejana. El presidente estadounidense ya ha demostrado con creces que va en serio, levantando barreras contra las exportaciones de México, Canadá y China.

La siguiente víctima, si el líder norteamericano avanza por la misma senda, será la Unión Europea. Los analistas de Freemarket alertan del "serio riesgo" de que se desencadene "una guerra comercial de alcance mundial". No es fácil eludirla, teniendo en cuenta que "el papel de la Organización Mundial del Comercio (OMS) como árbitro en caso de conflictos se ha vuelto irrelevante". Y que "la UE no puede ser contemplada en estos momentos como un bloque homogéneo". Entre otras cosas, porque "no hay consenso sobre cuál debe ser la política internacional y de seguridad europea", ni sobre otros aspectos vitales como la inmigración, el modelo energético o los poderes de la Comisión.

Ante este panorama, los clientes europeos de Estados Unidos quedan totalmente expuestos a los próximos pasos que pueda dar Trump. En el caso español, Freemarket recuerda que la dependencia del mercado estadounidense ronda el 5% en el caso de los bienes y del 8% en el de los servicios. El valor de las exportaciones al país norteamericano ascendía a 18.904 millones al cierre de 2023 (últimos datos disponibles), equivalentes al 13,1% del total exportado fuera de la UE.

"El papel de la OMS como árbitro en caso de conflictos se ha vuelto irrelevante" y "la UE no puede ser contemplada en estos momentos como un bloque homogéneo"

El impacto de los aranceles sobre la economía provendría de dos frentes. Una 'barrera' del 15% reduciría de manera directa las exportaciones en 3.686 millones de euros. Esa cifra crecería hasta los 6.049 millones si los aranceles fueran del 25%. Hasta ahí, el efecto directo. Luego hay un problema añadido: si las ventas de otros socios europeos a Estados Unidos se resienten, "también lo haría la demanda de los insumos españoles" procedente de las empresas de la UE. "Ello causaría un daño colateral a las exportaciones españolas", advierten los analistas de Freemarket.

El impacto indirecto de aranceles de entre el 15% y el 25% conllevaría entre 2.500 y 3.500 millones de euros. En total, la factura ascendería a 6.190 millones en el primer caso y a 9.550 millones en el segundo. Supondría, por tanto, una reducción del PIB de entre el 0,4% y el 0,6%.

Esa menor actividad económica, tendría, consecuencias directas sobre el mercado laboral. "Según esta relación, una caída del PIB de 0,4% incrementaría la tasa de paro 1,6 puntos para el año siguiente. En el caso de que la horquilla fuese por el lado alto, un decrecimiento del PIB del 0,6% ocasionaría un incremento de la tasa de paro en 1,8 puntos", concluye el 'think tank'. El gran problema para el Gobierno -añade- es que el impacto de la guerra comercial no sería temporal y resultaría muy difícil sustituir el mercado norteamericano por otros capaces de absorber las ventas españolas.