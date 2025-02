Marie Claire cierra para siempre sus fábricas tras más de un siglo de actividad

For Men, la empresa que compró Marie Claire en el concurso de acreedores, ha anunciado el cierre de la textil y el despido de toda la plantilla. En concreto, For Men ha procedido a resolver el contrato de adquisición de la unidad productiva de la mercantil Marie Claire S.A.U. ante el mantenimiento del embargo de las cuentas corrientes a petición del administrador concursal de la firma. Según fuentes de For Men, la empresa se ve obligada a tramitar un despido colectivo que afectará a la totalidad de la plantilla.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón acordó de forma cautelar el embargo de todos los bienes y derechos que integran la unidad productiva de Marie Claire, así como de los saldos de las cuentas bancarias y acciones de la mercantial que la adquirió el pasado verano, For Men, y de su administrador, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La juez sustituta de este órgano estimó así, en un auto fechado el pasado 9 de diciembre, la solicitud realizada por el administrador concursal de Marie Claire, quien comunicó al órgano judicial su intención de demandar al comprador de la firma concursada por el impago de la unidad productiva de la misma.

Pero, además de no pagar la unidad productiva de Marie Claire que había adquirido, For Men debía a los trabajadores los salarios correspondientes a octubre, noviembre, diciembre y enero, lo que propició que los empleados en estos momentos permaneciesen con un permiso retribuido indefinido.

El comité de empresa de Marie Claire reprochó la pasada semana los "incumplimientos" de Ángel Pio, el propietario de For Men, de quien, lamentaron, no esperar "ninguna respuesta". "Lo mejor que nos podía pasar, aunque sea triste decirlo, es el cierre definitivo de nuestra empresa, por el bien y la salud de todas y todos nosotros", expresaron en ese momento.

Incluso los trabajadores habían convocado para este miércoles una concentración a las puertas de la empresa para protestar por la situación bajo el lema 'De Ángel Pío no me fío'.