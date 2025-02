Mariano Arenillas (DWS): "Si un ahorrador quiere tener experiencia en renta variable debe hacerlo en activos estables"

¿Cuáles destacaría como los momentos más gratos y los menos agradables en estos años que lleva al frente de la gestora en España?



Destacaría dos momentos más agradables:



El primero, en 2018, cuando DWS salió a bolsa y surgió la oportunidad de aprovechar todo el potencial de DWS como gestora independiente y seguir creciendo. Este supuso un gran esfuerzo para todos los que formamos parte de DWS, pero fue un hito que siempre guardaré en mi recuerdo. Nos anticipamos y preparamos para la salida a bolsa, una fuerte transformación, como la que estamos viviendo actualmente en el sector.



El año 2022 fue muy bueno para la Sucursal de DWS en España, cerramos el año con unos flujos netos de más de 2.000 millones de euros en un entorno de fuertes subidas de tipos de interés y caídas bursátiles. El perfil conservador de nuestras propuestas de renta variable (dividendo, infraestructuras...) junto con nuestro fondo de renta fija hicieron el resto.



Entre los momentos menos satisfactorios, a nivel personal/profesional, es cuando un compañero decide voluntariamente buscar otros retos fuera de la empresa. Sueles crear lazos estrechos con muchos de ellos, y a pesar de la alegría de ser una entidad a la que la competencia viene a pescar, suelen ser momentos tristes por la marcha de un compañero.



El año 2020 fue un año difícil para todos nosotros, el encierro y la vulnerabilidad que afloró COVID nos dejó momentos tristes a nivel personal y profesional.



Si nos remontamos a mis primeros años en DWS, allá por 2007, la crisis financiera fue un periodo realmente complicado, con dudas sobre el sistema financiero y momentos difíciles también en la industria de fondos. Sin embargo, pudimos superarlos gracias a nuestra sólida posición.



A nivel profesional, ¿qué retos/metas te has marcado para este año?



Seguir creciendo en DWS en España, ya sea en fondos tradicionales, ETFS o alternativos. La última cifra publicada por INVERCO nos sitúa en 21.600 millones de euros.



Me encargo, además, de conseguir que nuestros proyectos alternativos para 2025 en deuda privada, inmobiliario e infraestructuras sean bien acogidos por los inversores españoles, como ya ocurre en el resto de Europa y EEUU, donde somos reconocidos por nuestra trayectoria en la gestión de activos no tradicionales. La inversión privada es urgentemente necesaria para permitir una transformación europea y estar preparados para el futuro.



¿Cómo ha ido 2024 y qué idea tenéis para el 2025?



El mercado nacional ha incrementado en más de 25.000 millones de euros las captaciones netas y eso es muy positivo. Los inversores han aprovechado una oportunidad que ha habido en el mercado muy interesante para conseguir rendimientos cercanos a la inflación sin asumir demasiados riesgos a través de monetarios o fondos de renta fija a vencimiento. Una oportunidad que se generó desde 2022, cuando empiezan a subir los tipos de interés, pero que ahora tiene unos rendimientos menores.





De los últimos ciclos económicos que hemos visto, es una de las pocas veces en las que hemos visto cómo con una subida tan fuerte de tipos de interés las economías mayoritariamente, salvo excepciones, no han entrado en recesión. Y eso ha sido bueno, pues yo creo que también fruto de la pandemia que generó mucha demanda encapsulada que no había podido hacerse durante esos años. Y también pensamos que el patrón de consumo ha cambiado. Hay una demanda muy fuerte por servicios, por el turismo, que es una de las razones también por las que España se ve muy beneficiada y tiene un crecimiento por encima de lo que es la media del resto Europa.



Y a nivel de gestora ¿Qué papel queréis que juegue DWS a futuro?



La salida a bolsa de DWS como gestora de activos independiente nos ha situado en una posición ventajosa para poder participar en la consolidación del mercado, pero no tenemos intención de participar a menos que haya sinergias claras.



DWS ya es el mayor gestor de activos en Alemania y se encuentra entre los primeros puestos en otros países de la zona euro; nuestra área natural de expansión será, por tanto, hacia Asia y EE.UU.



Los fondos de DWS no los gestionamos desde España. Tenemos un equipo de cerca de 1000 profesionales repartidos por todo el mundo y normalmente intentamos tener presencia allí donde el activo se origina. Si es deuda americana tenemos equipos en Nueva York y en Chicago, si es deuda asiática tenemos equipos en Japón y en Hong Kong. Queremos estar pegados al activo. Y si es renta fija europea, nuestros equipos y nuestra casa, los headquarters están en Alemania. Entonces intentamos tener presencia donde está el activo que nos dé la expertise no solamente del comportamiento del activo, sino también un poco lo que es la cultura del país, que es muy importante. Conforme el activo tiene menos liquidez, más presencia local es exigida porque tienes que conocer mejor la idiosincrasia del país.



Industria de gestión de activos: ¿Cuáles serían los principales hitos de la industria hoy y en un futuro?

Erosión de los márgenes

Regulación desproporcionada en Europa en comparación con otras regiones.

Consolidación y escalabilidad

Desplazamiento generacional de la riqueza

Digitalización y automatización

Creo que hay sitio para todos los players pero tenemos que decidir en qué lado queremos estar. En nuestro caso, somos mayoristas y tenemos ambición de estar en muchas carteras y participar de las bajadas de costes para abaratar la inversión. En el otro lado, con un enfoque más “especializado”, la clave está en aportar valor por el conocimiento de la industria donde están invertidos, a cambio de una comisión. En este grupo, la audiencia a la que se dirigen es menor pero hay que decidir. Hay espacio para las boutiques , no sé cuál es el tamaño mínimo, pero es una figura que tiene mucho sentido con cierto tamaño.



¿Qué tendencias se observan a nivel de producto?

La pasivización

Se están desarrollando soluciones de gestión con comisión explícita vs. el modelo más utilizado hasta ahora, que pasaba por recibir una parte de la comisión cobrada por el fondo o `rebate

Gestión activa más dinámica y separada del índice de referencia.

Uso de la IA en los procesos de gestión y toma de decisiones.

En el tema de regulación tenemos Capital Markets Union, que es tener un enfoque financiero donde apliquen las mismas reglas, intentar tener una fiscalidad más o menos similar. Todos esos esfuerzos para que haya más participación de la inversión mayorista en el mercado de capitales, que al final es financiación del tejido empresarial y no sólamente cotizadas, también pequeñas y medianas.



Lo que se llama mercados privados, o inversión alternativa, que es menos líquida, a más largo plazo y tiene mucho sentido porque el dinero no solo llega a las cotizadas, que es solo una parte muy pequeña de la economía real, sino que llega a las compañías más pequeñas, en vías de desarrollo. El venture capital en EEUU lo financian los minoristas y aquí hay que buscar un business angel y gente muy especializada en temas de inversión para que metan dinero en ese tipo de ideas. Sí es verdad que se están dando pasos, tienes la complejidad de que no todos somos iguales dentro de la UE, hay distintas normativas y es más complicado a la hora de que las ideas tengan éxito a nivel europeo.



En DWS para levantar un vehículo necesitamos al menos 100 millones de euros. Con menos no lanzamos prácticamente ninguna idea. Hay fondos que si no alcanzan ese tamaño pueden incurrir en pérdidas para la compañía por costes de administración, empleados, bloomberg, herramientas..



En estos tres últimos años se está notando un cambio en la industria con la indexación, tokenización…. Nosotros hemos tokenizado algún fondo y ETF, seguramente lanzaremos fondos gemelos para que puedan funcionar en el mundo digital y en el real. También queremos lanzar una stablecoin para que la gente lo tome como una moneda digital a nivel europeo.



Estamos trabajando sobre este producto para lanzarlo. Nos hemos aliado con un player que no es del mercado que se llama Galaxy, es un jugador en Reino Unido que nos ha ayudado a lanzar dos ETFs, un ETF sobre Ethereum, 1 ETF sobre bitcoin y estamos trabajando sobre el tema del stablecoin y tokenización de fondos. Al final uno de los factores que más se habla de la crisis puntocom del año 2000 fue que se anticipó pero las revalorizaciones no se justificaban financieramente. Ahora estamos lanzando productos que los clientes institucionales tienen claro que tienen que estar. Las criptomonedas son un activo más, un asset class que tenemos ver cómo integrar para que nuestros clientes tengan esa posibilidad. También pienso que los bancos van más por la pata del lado de la eficiencia interna que puede generar al final el blockchain. Pero sí, no cabe duda que es una gran parte de la transformación estamos viviendo en el mundo de la gestión de activos.





¿Qué posicionamiento tenéis en alternativos?



El alternativo es una evolución más en esa democratización de las finanzas hacia el inversor minorista. Ahora se habla más de alternativos pero lleva siendo una inversión durante mucho tiempo. De hecho, creo que hay muchos inversores minoristas que, sin saberlo, ya invierten en alternativos. Tu propia vivienda es un activo que no es líquido, o no es tan líquido como una acción que la puedes vender en el mismo día. Lo único que estamos haciendo es profesionalizar, empaquetarlo y que tenga diversificación internamente. Está demostrado financieramente a nivel de riesgos que la inversión alternativa aporta a una cartera más estabilidad y no correlaciona tanto con los activos cotizados. También son inversiones que requieren más plazo, que eso es quizá lo que más nos va a costar transmitir al inversor final.



Las experiencias tienen que ser en un principio más tranquilas y tener éxito para que el cliente coja confianza en ese tipo de inversiones. Por ejemplo, yo a un inversor minorista sin experiencia en mercados no le metería en un fondo de venture capital como primera idea, porque son capitales semilla en los cuales tú estás invirtiendo en una idea que, por trasladarlo al mundo de un ser humano, estaría en su etapa embrionaria. Pero “entre el embrión y el hombre adulto” hay muchas etapas en las que se puede invertir y nosotros quizás esperaríamos a que nazca la empresa, que tenga cierta capacidad y financieramente ayudar a esa empresa a que coja más tamaño y velocidad. La inversión alternativa es algo que debe incorporarse en las carteras, siempre y cuando el inversor entienda que es un capital que no va a necesitar seguramente en plazos superiores a los siete años, que son los plazos mínimos en los que nos solemos encontrar estos activos alternativos que son principalmente infraestructuras. Y no pensemos exclusivamente en carreteras o puertos, tenemos que pensar en carreteras digitales, inmobiliario logístico o infraestructuras energéticas que nos permitan tener cierta independencia y que serán iniciativas público - privadas en la que el Estado tiene su propio interés, pero no tiene capital, y nosotros como inversores en infraestructuras busquemos una rentabilidad a esas inversiones, que suelen ser tranquilas, con cash flow muy predecibles.



¿Qué os están demandando los clientes?



Desde la última parte de 2024 hemos empezado a ver algo más de demanda por activos de riesgo que puedan dar rentabilidades por encima del cuatro y medio. Por citar de menos a más riesgo que nos están demandando: crédito investment grade, compañías de alta calidad que emiten deuda normalmente con unas duraciones en torno a los cuatro o cinco años. Son compañías que, en el momento en que estábamos dudando si se iba a ralentizar la economía, generan pocas dudas porque son grado de inversión, no habido quiebras históricamente o prácticamente inexistentes y puedes ganar un 4-5%, que es una rentabilidad bastante atractiva. Así que crédito europeo donde no tengas el riesgo de divisa y donde conoces la rentabilidad que vas a tener. Los bonos flotantes también han funcionado muy bien durante la subida de tipos de interés pues, da igual lo que hagan los tipos que pagan un diferencial sobre éstos, es el activo dentro de la renta fija que mejor ha pagado en lo que se refiere a rentabilidad sobre volatilidad. Además están los fondos de gestión flexible que combinan la renta fija con las acciones.



Y por la pata de renta variable ha habido dos extremos. Los inversores han estado polarizados. Por una parte tenemos los inversores que han ido al calor del buen comportamiento de las tecnológicas americanas, ahí hemos visto mucha demanda de Inteligencia Artificial y Robótica, ahí ha entrado bastante dinero vía fondos y ETF, tanto de cliente retail como institucional. Al final el inversor de fondos no puede obviar que hay un mercado que crece un 25% y que ese mercado supone prácticamente el 70 % de las bolsas mundiales, por lo que hay que estar expuesto. También estamos viendo que los inversores nos están pidiendo una segunda derivada, es decir, Nvidia se ha visto muy beneficiada porque es el fabricante de los chips necesarios para hacer la IA pero los inversores ya quieren resultados y ver industrias donde la implementación de la IA está generando unas economías de escala, ahorro o automatizaciones en sus negocios. Nosotros lo que más hemos promocionado es el sector sanidad, farmacéutico porque creemos que es uno de los sectores donde la IA tendrá un efecto muy potente.



Y, por último, dentro de nuestra oferta habitual, del ahorrador que quiere pasarse a inversor y que quiere dar sus primeros pasos en bolsa, si un ahorrador que viene del depósito quiere tener una buena experiencia entrando en renta variable tiene que hacerlo en activos relativamente estables. Y ahí están las compañías de dividendos. En DWS tenemos el mayor fondo de dividendos a nivel mundial, el DWS Top Dividend, que sube algo menos cuando el mercado sube pero también cae menos cuando el mercado va en esa dirección. Pero sobre todo el beneficio que tiene es que vas a cobrar todos los años el dividendo que están dando las compañías en cartera. Además, también ha entrado dinero en inmobiliario cotizado, que ofrece la posibilidad de invertir en compañías que se dedican a explotar infraestructuras que debajo tienen los activos que generan esos flujos tan recurrentes.





¿Cómo ves Mifid 3?



Lo vemos con algo de retraso y creemos que va a entrar en vigor con un efecto importante en los costes de fabricación. El tema de los incentivos, que tanto se hablaba, es algo que no creemos que se prohiba totalmente, seguirán permitiéndose en determinadas actividades Mifid: asesoramiento independiente, asesoramiento dependiente, gestión de carteras, recepción y transmisión de órdenes y ejecución. Estas son a día de hoy las cinco actividades Mifid reguladas.



A día de hoy no se puede cobrar incentivos por parte de las entidades distribuidoras, que al final son sus márgenes en el asesoramiento independiente y en la gestión de carteras, y se va a seguir cobrando en ejecución, en recepción y transmisión de órdenes y en el asesoramiento dependiente. Quizá se van a reforzar las situaciones en las que tú vas a poder recibir este incentivo, pero se va a poder seguir recibiendo. Primero porque tiene que haber una evolución y no una revolución, hay que ir poco a poco.Tiene que haber unos periodos de adaptación y yo creo que eso se ha tenido en cuenta. Segundo, porque ya hemos visto otra serie de países donde se han eliminado estos incentivos y la desprotección que se han encontrado muchos minoristas.



Nosotros nos estamos preparando para Mifid 3, que tendrá que dar mucho más detalle de los costes de fabricación, básicamente decir cuántos bloomberg tienes, herramientas…para poder justificar la formación del precio que das. Y ese precio será comparado contra la media del mercado o contra lo que los supervisores nacionales dicten que tiene que ser el precio medio.



Eso es un cambio importante que va a tener un efecto. Al final las medias eliminan los extremos, cada vez la media va a ir más abajo, por lo que creo que va a haber un abaratamiento de los costes de fabricación de los productos, también fruto de la mayor demanda de gestión pasiva que hay y vamos a tener que reportar al supervisor mucha más información de los costes que estamos teniendo. Es lo que se llama reforzar la transparencia de cara al inversor. Pero todo esto tiene que ser transmitido de una forma comprensible. En eso tenemos un riesgo.



Si la regulación se mete en tema de fabricación ¿no hay un riesgo en la generación de alfa por parte de la gestoras?



Yo lo veo más desde el punto de vista de que el regulador está intentando fijar unos precios en función de la rentabilidad esperada. A los productos de renta fija les pondrá un precio, a renta variable le pondrá otros precios. Obviamente si tienes menos medios, no quiere decir que seas incapaz de generar alfa, pero quizás ésta no será tan sostenida en el tiempo como en el pasado.



¿Cuál es vuestra visión macro y de mercados para este 2025?



Si hablamos de bolsas. Hay que tener en cuenta que estamos en un entorno macro donde tenemos crecimiento, el crecimiento mundial está en torno al 3 %, EE.UU va a crecer en torno al 2%, Europa en torno al 1 % y los emergentes en torno al 4%- 5 %- A largo plazo ¿cuánto pueden crecer? La bajada de tipos es la “gasolina” para la macro. Estados Unidos tiene tasas de desempleo muy bajas, en Europa estamos en el 6% y, en general ,tenemos una macro bastante sana. La principal preocupación para 2025 seguirá siendo la inflación. Hay factores que pueden aportar mayor volatilidad a estos datos, como son los factores políticos - como por ejemplo el efecto Trump en acciones y bonos - pero somos positivos.



En renta variable vamos a sufrir más este año, esperamos unas rentabilidades en las bolsas por debajo del 10%. en la zona de un dígito entre el 5-6%, y en Europa más cercanos al 9%. En Estados Unidos hay más volatilidad y por eso tenemos sobreponderadas las carteras europeas. ¿Por qué? Porque al final nosotros no sólo tenemos que comprar y vender sino que tenemos que ver a qué precio compramos y vendemos. Las bolsas europeas siguen siendo las más baratas, la diferencia entre las bolsas europeas y americanas sigue en máximos históricos, por eso estamos sobreponderando las bolsas del viejo continente. No quiere decir esto que no creamos en la tecnología, pero quizás estaríamos con pesos inferiores a pesar del coste que suponen rentabilidad en estas siete magníficas y nos iríamos quizá a sectores de más de pequeñas y medianas compañías. Ese sería nuestro posicionamiento actual. Y en renta fija, como he contado antes, el investment grade es donde a nosotros nos gusta más.



¿Emergentes o no emergentes? Al final los países emergentes son muy dependientes de la evolución del dólar y de los tipos de interés. Estamos viendo fortalecerse al dólar y muchos de estos países emiten en dólares, lo que les ahoga un poco más. Por preferencias geográficas nos gusta más Asia que Latinoamérica o Europa Emergente.



