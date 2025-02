(Mapa de inversiones: cuatro sectores que dominarán en 2025)

Renta variable, renta fija, tecnología y criptomonedas son cuatro alternativas que están dejando oportunidades en el entorno actual, por distintos motivos. Si hablamos del mercado de renta variable, Ricardo De los Ríos, Director de ventas en BNP Paribas AM habla de la preferencia por el mercado americano pues “tanto los datos macro como la selección de empresas dejan más oportunidades al otro lado del Atlántico”. Dentro de la renta variable “algo que nos gusta especialmente es la inversión temática que aporta valor a las carteras y reduce riesgo porque las expectativas de rentabilidad son mayores”. Entre las temáticas, dice el experto de BNP Paribas, les gusta la disrupción tecnológica. El BNP Paribas Funds Disruptive Technology invierte en cualquier empresa de cualquier sector que tenga una ventaja competitiva de naturaleza tecnológica. En la cartera hay empresas de consumo o financieras, como Visa, por temas de ciberseguridad. “Un fondo que no invierte exclusivamente en IA, ciberseguridad o internet, invierte en todo un poco. Para nosotros la disrupción tecnológica es transversal y si esto lo aplicas en la generación de valor en un negocio, nosotros queremos estar en ese valor”.



En renta fija, Sebastien Senegas, Head of Spain, Portugal & Latam Edmond de Rothschild asegura que estamos en un momento de mayor diferencia entre las políticas monetarias de los banqueros centrales de Estados Unidos y Europa, lo que genera oportunidades. Más allá de cuántas bajadas de tipos haya en ambas economías, cada vez habrá más divergencia y eso nos deja más oportunidades en Europa pues “no hay crecimiento pero tampoco tendremos recesión por lo que los spreads, aunque se han estrechado mucho, no creemos que se vayan a ampliar y ahí tenemos un carry interesante”. Además, por la política de tipos, “la fiesta del corto plazo sin riesgo se acabará este 2025”, dice el experto de Edmond de Rothschild, que ve oportunidades en crédito high yield y deuda subordinada pues “los bancos han aumentado tres puntos su ratio de capital y la deuda financiera da una yield muy interesante con emisores investment grade y con un perfil de riesgo muy bueno”. En este sentido, el EdR SICAV Millesima 2023 permite cerrar una rentabilidad objetivo a 2030 de un 4,95% y no eliminas la volatilidad.



(Mapa de inversiones: cuatro sectores que dominarán en 2025)



Y de un sector protagonista en Europa a otro en Estados Unidos, el tecnológico. Iván Díez, Country Head Spain, Portugal & Latam de La Financiere de L´Echiquier cree que “hay que seguir pegados a los ganadores, más allá del excepcionalismo de la buena evolución de la bolsas americanas en los tres últimos años, el hecho de que la economía se mantenga sólida es un apoyo a los mercados. Un experto que dice que estamos viviendo una revolución tecnológica que viene de la mano de la IA y el sector tecnológico se está viendo impulsado por la legislación de Trump aunque uno de los sectores que más se verá beneficiado será el aeroespacial, en plena ebullición. El Echiquier Space, el más rentable del mundo de 2024 si quitamos fondos de criptos, centra su estrategia en empresas del sector espacial y tecnologías relacionadas, en busca de crecimiento en nichos disruptivos y de alto potencial. “Un mercado que crecerá, según el FMI, en torno al 9%+-10% anual y que pasará de 630.000 millones de dólares a 1,8 billones de dólares en 2035”. Temas como la geopolítica, la política o la democratización, entre otros, están favoreciendo el crecimiento de esta temática.



Carlos de Andrés, Director de ventas para Iberia de WisdomTree reconoce que, dentro de la tecnología, las criptomonedas y activos digitales deberían ser considerados en carteras de multiactivos o diversificadas. “Cualquier inversor que quiera tener una cartera diversificada, la exposición a activos digitales en cartera debería ser lo que pesa en los mercados mundiales, en torno a un 1,5-2%”. Según varios modelos usados por WisdomTree para analizar el impacto en una cartera de activos, tener en cartera activos como Bitcoin añade valor en cómo evoluciona el Ratio Sharpe y, si se analiza el máximo drawdown, el hecho de pasar de 0 al 1% de Bitcoin apenas incrementa el máximo drawdown. “Es un activo volátil pero descorrelacionador, de ahí que añada valor en las carteras multiactivo. Y además, cada vez hay una mayor gama dentro de las criptodivisas, esto tiene que ver mucho con la regulación, lo que aumenta el interés por este tipo de activo”. Vea: WisdomTree Physical Bitcoin, un ETP que asusta de la rentabilidad que viene obteniendo

Profesionales de la inversión y la banca privada también nos dieron sus ideas de inversión y perspectivas 2025 desde el punto de vista de la creación de carteras, en qué sectores fijarse para proteger carteras y dónde encontrar valor:



Carlos Arenas, analista de fondos de Estrategias de Inversión: “Se pueden encontrar muchas oportunidades en EEUU y especialmente en las pequeñas compañías. La transversalidad de la tecnología hace que estamos encontrando oportunidades en empresas de consumo, aeroespaciales, big data…muchos segmentos no necesariamente centrados en lo puramente tecnológico Además, seguimos viendo mucho atractivo por la renta fija a vencimiento porque con las bandas de tipos te cierras un TIR más que aceptable.



José Manuel Villamor, Director de Gestión y Asesoramiento de carteras en A&G: “Hay ciclos totalmente distintos en Estados Unidos y en Europa. Partiendo de eso es momento de tener duración en la parte media de la curva. En Europa una de las ventajas que tiene el exceso de regulación es que nos gusten los híbridos corporativos y deuda subordinada pues todas las entidades están listadas, con buena calificación crediticia y muy controladas. Ese tipo de regulación apoya, además, el exceso de tipos de interés añadido respecto a la renta fija tradicional y con menor riesgo. En renta fija quedan oportunidades después de un ciclo en que no hubo ninguna para estar largos de duración y de crédito”.



Victoria Torre, responsable de oferta digital de Self Bank by Singular Bank: “Estamos muy alineados con las megatendencias que se han dicho. Todo lo que tiene que ver con tecnología coincidimos con disrupción tecnológica más que tecnología en sí, donde estamos neutrales, y en tendencias que se complementen entre sí como Big Data, IA…pero sobre todo intentando en algunos casos buscar complementariedad en las distintas ramas de la disrupción tecnológica. Y además ver a qué sectores le puede beneficiar, por ejemplo en infraestructuras, demografía, sector salud, descarbonización o desconfiguración del órden internacional”.



Felipe Arrizubieta, Director de Análisis y Estrategia de Santander Private Banking España: “Un factor como la llegada de Trump al poder representa una serie de riesgos que no sabemos cómo impactarán, pero también unas promesas del lado de la reducción de los déficits fiscales. Todos estos elementos presentan la doble cara y, lógicamente, no sólo podemos hablar de Trump, sino también de elementos como la política económica de China- cómo van a conseguir librar la situación de su sector inmobiliario o recalibrar un consumo atemorizado por las políticas de la gestión sanitaria que tuvieron en su momento - o la “disrupción de la disrupción” y cómo compañías que estaban fuera del radar en sectores como el tecnológico pueden hacer que grandes compañías que se daban como grandes ganadores pierdan una parte de su capitalización ganada. Aun con todo, no hay que perder la perspectiva: fijarnos en un crecimiento de la economía global, en un contexto donde, poco a poco, se conseguirá domar la inflación y eso facilitará la bajada de tipos de interés. Estas son las guías para determinar el posicionamiento en las carteras".



