Malas noticias con el precio de los huevos del supermercado

Primero el aceite, luego el azúcar, el café, el chocolate... y ahora es el turno de los huevos. ¿Qué está pasando con su precio? ¿Qué explica esa subida? Nueva denuncia de la OCU: la Organización de Consumidores y Usuarios alerta de una subida de hasta un 25,2% en las últimas dos semanas, un aumento que está afectando principalmente a las categorías más baratas. En concreto, la organización ha denunciado que el importe final en los supermercados refleja, en parte, un incremento de precios en origen "que no tiene una explicación clara en un aumento de los costes de producción, y que podría reflejar un movimiento especulativo por las dificultades que atraviesa el mercado en Estados Unidos".

Precio por categorías

De acuerdo con los datos de los diversos estudios de precios de alimentación que OCU lleva a cabo, los huevos han subido hasta un 25,2% en las últimas do semanas. Así, los huevos de categoría 'M', los más baratos del supermercado, han subido hasta situar el precio de la docena en los 2,6 euros como referencia de la mayoría de las cadenas españolas, si bien solo dos semanas antes costaban entre 2,07 y 2,10 euros.



En el caso de los huevos 'L', los precios han crecido un 15,4% de media, sin embargo, la variación del precio es diferente en función del tipo de producto, siendo más elevada en los huevos de gallinas sueltas, con un 20,2%, un 16% para los huevos camperos y solo un 6,8% para los huevos ecológicos.



Para la OCU "no hay una sola causa que explique por sí sola este espectacular incremento del precio en solo dos semanas", aunque destaca que la subida del precio de los huevos en los supermercados se explica, en parte, por el alza de los precios en origen, que ha repuntado en las dos últimas semanas. Así las cosas, el precio se ha disparado en las dos últimas semanas sin una causa clara, como un aumento del precio del pienso o un incremento del precio de la energía, como el que se dio en 2022 y 2023.



La OCU también ha denunciado que la crisis de la gripe aviar en Estados Unidos y las medidas para evitar este virus en Europa han creado las condiciones para justificar un incremento del precio de los huevos, generando la percepción entre los ciudadanos de "que la crisis o sus efectos llegarán antes o después a España y, por tanto, hay que subir ya los precios".



Ante esta situación, la OCU ha pedido "a las diferentes administraciones con competencias en la materia que vigilen la evolución del precio de los huevos para evitar situaciones de especulación y subidas de precios no justificadas que perjudiquen a los consumidores".

"Tensión" en el mercado

Las empresas productoras de huevos en España observan "cierta tensión" en el mercado en los últimos tiempos, extremo que se justifica por un desajuste entre la oferta y una creciente demanda a la que debe hacer frente el sector. En declaraciones a Europa Press, la directora de la Federación Española de Empresas del Sector de la Producción de Huevos y Ovoproductos (Federovo), Mari Luz de Santos, ha puesto de relieve que en 2023 los huevos fueron el alimento de la cesta de la compra cuyo consumo más creció en el conjunto del país, con un incremento del 8,7%.

Crisis en Estados Unidos por la gripe aviar

El suministro de huevos presenta problemas en Estados Unidos: la aparición de focos de gripe aviar en granjas de gallinas ha obligado a sacrificar millones de ejemplares. El resultado esperado ante la reducción de la oferta es, lógicamente, las roturas de stock y el incremento de precio del producto. Y esto también puede llevar a que productores de otros países (España entre ellos) , aumenten las exportaciones, reduciendo la oferta local y aumentando los precios en los mercados de origen.



El miedo a que la gripe aviar se propague también en Europa es otro factor que afecta a los precios: aunque en nuestro país no se ha producido ningún caso entre aves de corral, esto sí ha pasado en países vecinos. El riesgo de que comience una epidemia es muy alto y se están tomando medidas preventivas y aumentando los controles para evitarlo, lo que supone un incremento de costes de producción que influiría de forma muy clara en el precio en origen.