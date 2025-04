¿Qué productos están excluidos de los aranceles de Trump?

El cobre y el oro, productos farmacéuticos, semiconductores, artículos de madera y la energía y minerales no disponibles en Estados Unidos están excluidos de los aranceles globales impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, junto a otros productos sujetos al tratado comercial con Canadá y México, según recoge EFE.

Estas exclusiones se basan en una sección de la legislación federal de EEUU para casos de guerra y defensa nacional, y en la Ley de Expansión Comercial de 1962, que habilita a departamentos o agencias federales a solicitar al Departamento de Comercio una investigación sobre las implicaciones en la seguridad nacional de determinadas importaciones.

¿Cuáles son los aranceles anunciados por Trump y cuándo entran en vigor?

Trump anunció el miércoles un arancel global base del 10% a todas las importaciones de EEUU, aunque establece el 20% para los productos que vienen de la Unión Europea. Y agrega un porcentaje adicional para los países que EEUU considera históricamente más beneficiados por el libre cambio y que se traducen, por ejemplo, en un 34% para importaciones de China, el 24% para Japón, el 26% para India y el 17% para Israel. El arancel mínimo del 10% entrará en vigor el sábado 5 de abril, mientras que la parte adicional que afecta a cada nación o grupo de naciones comenzará a aplicarse el día 9.

Pero... ¿se grava todo?

No. La orden ejecutiva firmada por Trump deja fuera al cobre, a productos farmacéuticos, semiconductores, artículos de madera, lingotes de oro, energía y otros minerales "no disponibles" en territorio norteamericano. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha dicho que "hay ciertos productos de exportación que son importantes para la canasta chilena que no están incluidos dentro de esta decisión, al menos por ahora, como son el cobre y la madera y sus productos asociados".

¿Y qué pasa con el acero, el aluminio y los automóviles?

Igualmente, están fuera el acero, aluminio, automóviles y sus componentes, pues ya están sujetos a los aranceles del 25 % impuestos anteriormente por Trump. Los aranceles del 25% para los automóviles, camiones ligeros y autopartes importados por EEUU entraron en vigor este jueves. Los componentes fabricados por México y Canadá quedan exentos de los aranceles.

¿Y México y Canadá?

Asimismo, la orden no altera otras anteriores en materia de lucha contra el fentanilo y la inmigración irregular que afectan a Canadá y México. "Esto significa que los productos que cumplen con el T-MEC -el acuerdo comercial entre los tres países- seguirán sujetos a un arancel del 0%, los que no lo cumplen, a un arancel del 25%, y los productos de energía y potasa que no lo cumplen, a un arancel del 10%", detalla. Aunque si se rescindieran esas órdenes anteriores, "los productos que cumplen con el T-MEC seguirán recibiendo trato preferencial, mientras que los que no lo cumplen estarán sujetos a un arancel recíproco del 12%".

¿Hay otros países excluidos?

Trump ha excluido a Rusia, Cuba, Corea del Norte y Bielorrusia en estos aranceles globales, porque sobre esos países ya pesan severas sanciones económicas, según la Casa Blanca.