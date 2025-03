Pensiones generosas: quien se jubile ahora recibirá un 62% más de lo aportado

El Instituto de Actuarios Españoles (IAE) calcula que los jubilados en 2025 recibirán hasta su fallecimiento un 62% más de lo cotizado a la Seguridad Social durante su vida laboral, un desajuste que seguirá incrementándose como consecuencia de la mayor esperanza de vida y el menor crecimiento previsto.



El IAE ha publicado este martes, según ha recogido EFE, el informe 'Actualización del factor de equidad actuarial del sistema contributivo de pensiones de jubilación', que señala que el desajuste entre lo aportado y lo recibido no ha dejado de aumentar en los últimos cinco años, pasando del 55% en 2020 al 62% en 2025 y con la previsión de que se duplique en 2045.



El factor de equidad actuarial, que establece en 1 el equilibrio entre cotización y prestación, está en 1,62 en 2025 y se calcula que supondrá el 2,14 en 2045 y el 2,20 en 2065, lo que hace augurar a los actuarios "consecuencias devastadoras" para el sistema.



A juicio de los actuarios, urgen reformas para garantizar la sostenibilidad "que incluyan la adopción de mecanismos de ajuste automáticos vinculados a la esperanza de vida y al crecimiento económico del país". De lo contrario, avisan, las pensiones futuras "no estarán suficientemente respaldadas por las cotizaciones presentes, generando presiones sobre las finanzas públicas o la necesidad de hacer importantes reformas estructurales", dado que el sistema necesitará cada vez mayores transferencias del Estado.



Según el informe, los intentos "loables" por equilibrar el factor de equidad actuarial a través de las reformas de las pensiones acometidas en 2021 y 2023 "han sido claramente insuficientes" para contrarrestar el impacto del envejecimiento y el menor crecimiento económico esperado. No obstante, señala como puntos positivos de las reformas el aumento de la edad ordinaria de jubilación y la reducción de la "generosidad del modelo" para los trabajadores con carreras laborales cortas y para las jubilaciones anticipadas.