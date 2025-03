Los médicos privados amenazan con dejar Muface si Asisa y Adeslas no elevan un 150% las tarifas

"Que no se dé por supuesto que Muface va a salir adelante". Con estas palabras, los médicos autónomos de la privada amenazan su continuidad en la asistencia sanitaria de los funcionarios en el largo plazo. El Gobierno ha propuesto y ha convencido a las aseguradoras, pero "todavía falta que los médicos acepten" las tarifas que cobran. Y, según señalan a Vozpópuli, no será fácil que esto ocurra. Para que los más de 8.000 médicos autónomos (aproximadamente el 30% de los que solo ejercen en la privada) que forman parte de la Asociación Unión Médica Profesional (Unipromel) acepten seguir formando parte del sistema de las mutualidades exigen a las aseguradoras que incrementen las tasas que pagan a los médicos un 150%.

Según denuncian desde la asociación, en el sistema actual de Muface al médico general se le paga entre 7 y 9 euros por consulta, cuando deberían ser entre 25 y 30 euros (siempre en palabras de Unipromel, en base a datos de la plataforma 'Baremos Médicos'). En el caso de los especialistas, exigen que se pague entre 35 y 45, mientras que ahora reciben entre 15 y 20 euros. El hecho de cobrar tan poco obliga a los médicos de la privada a trabajar por volumen y atender entre 300 y 400 pacientes mensuales para igualar el salario neto de los médicos de la sanidad pública.

"Es inaceptable que las tarifas en consultas privadas las marquen las compañías sanitarias mientras que en el sistema público lo marque el Estado", denuncia Ignacio Guerrero, presidente de la asociación.

El Gobierno ha incrementado el presupuesto de Muface un 41,2%, hasta los 4.808 millones. En este contexto, los médicos de Unipromel, que además agrupa a otras 114 asociaciones provinciales de especialidad, exigen que este incremento se traslade a lo que cobran los médicos, "auténticos prestadores de servicio". "Lo contrario sería inadmisible", señala Guerrero.

Su petición es clara: que se produzca una actualización de las tarifas de acuerdo al IPC, unos honorarios que llevan "congelados", dicen, más de tres décadas; su petición supondría un incremento del 150%.

Si las aseguradoras que a partir de ahora prestarán servicio en Muface no actualizan sus baremos, los facultativos lo tienen claro: "Iremos a huelga". No solo eso, si a largo plazo la situación no mejora, muchos de los médicos autónomos de la asociación se verán en la necesidad de abandonar Muface, "hartos de cobrar 8 euros por consulta". "Caben dos opciones: o que reduzcan las citas que vengan a través de aseguradoras de Muface o que directamente decidan renunciar al sistema", explica el representante de los médicos autónomos.

Denuncia ante la Audiencia Nacional

Tal es la urgencia y la necesidad que tienen desde Unipromel por poner solución al problema de los baremos que este jueves la asociación ha convocado de urgencia a Asisa y Adeslas tras concurrir a la licitación de Muface. Los facultativos solicitan una rápida reunión con las aseguradoras "para analizar conjuntamente los efectos y consecuencias del nuevo concierto para el trienio 2025, 2026 y 2027".

Además, los médicos llevarán el seguro de los funcionarios de Muface a la Audiencia Nacional. Como ya ha hecho con los convenios de Isfas (militares) y Mugeju (jueces), Unipromel recurrirá ante la Audiencia Nacional, concretamente ante la sala de lo Contencioso-Administrativo, el convenio sanitario 2025, 2026 y 2027 de Muface, con el objetivo de defender los derechos de los médicos y de los mutualistas.

"Estos procedimientos no paralizan los Conciertos y por tanto no afectan a médicos y pacientes, solo buscan establecer las garantías que protejan sus derechos fundamentales para establecer una relación libre basada en criterios de calidad asistencial", explica Guerrero.

La decisión de denunciar ante la AN llega después de que, a finales de diciembre, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales desestimara sus recursos contra Mugeju e Isfas, al considerar que esta asociación "no está legitimada" para presentar dicha demanda.