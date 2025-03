Los grandes accionistas del Sabadell trasladan a la cúpula sus dudas para apoyar la opa de BBVA

Los fondos deshojan la margarita sobre la opa del BBVA. Los grandes accionistas del Sabadell todavía no han tomado un posición final sobre si aceptar o no la oferta del grupo de La Vela, pero ya trasladan a la cúpula del banco catalán sus dudas sobre el sentido de la operación. Ponen encima de la mesa dos sombras de incertidumbre: el precio y el riesgo de pérdida de negocio si Moncloa veta una fusión en caso de que la opa acabe triunfando, según fuentes financieras consultadas por Vozpópuli.

Este es el principal mensaje que grandes inversores del Sabadell están transmitiendo al equipo directivo en reuniones privadas en Estados Unidos, Londres, París, Fráncfort y Miami, entre otras plazas financieras. Sergio Palavecino, director financiero, y el departamento de relación con inversiones están inmersos en pleno 'road show' para presentar las cuentas de 2024, que cerró con un aumento del beneficio del 37%.

BlackRock es el máximo accionista, con un 6,4%, mientras que otros grandes fondos controlan un paquete superior al 10%

Fuentes oficiales del Sabadell no hicieron comentarios al respecto. El banco catalán no tiene un núcleo duro de accionistas, por lo que la posición de los grandes fondos de inversión será crucial para el éxito de la operación. Desde que BBVA lanzara la opa, no publica cómo se reparten las acciones entre institucionales y particulares, aunque antes de ello la proporción de títulos en manos de los grandes inversores alcanzaba el 53%.

BlackRock, que también están presente en el accionariado de BBVA, se mantiene como el principal inversor, con una participación del 6,417%. Otros fondos o gestoras como Dimensional Funds, DWS (la gestora vinculada a Deutsche Bank), Norges Bank, Vanguard y Qube controlan un paquete conjunto que supera el 10%.

Inversores para su defensa

En su defensa de la opa, el Sabadell ha logrado atraer a un accionista de referencia para oponerse a la operación. Se trata de la aseguradora Zurich, que irrumpió a finales de octubre en el capital con una inversión de 300 millones euros, con la que se hizo con un 3%. Cinco meses después ya ha tomado más del 4% y se ha colocado como el segundo accionista más importante de la entidad. Zurich es el socio de seguros del Sabadell y se arriesga a perder más del 50% de su negocio en España si triunfa la opa hostil de BBVA.

En las reuniones, los grandes inversores dejan claro a los directivos que la oferta actual de BBVA no es suficiente, como indican fuentes conocedoras de estas reuniones. El grupo de La Vela defiende a capa y espada que no subirá el precio y ya ha hecho varios cambios técnicos para evitarlo y dificultar al Sabadell la defensa del asalto.

Sin una integración plena, las sinergias de 850 millones que planea BBVA quedarían en entredicho

Por dos veces ha ajustado el precio para descontar el dividendo que distribuye el banco catalán, pero sin suponer una mejora económica. La nueva ecuación de canje fija un intercambio de una acción de BBVA por 5,3456 títulos del Sabadell, además de un componente en efectivo de 0,7 euros. El otro cambio fue para excluir la autocartera del umbral mínimo del 50,01% al que condicionaba la aceptación de la oferta. Lo justificaba para tomar el control de los derechos de voto. En la actualidad, la entidad catalana tiene en su manos alrededor de un 1,45% de acciones propias, que se tendrían que restar al porcentaje mínimo para que la opa triunfe.

Intromisión del Gobierno

Las dudas de los grandes accionistas del Sabadell para tomar partido en la opa se centran en estos momentos en la amenaza de veto de Moncloa a una fusión. Competencia está examinando en la conocida como fase 2 la operación, pero tiene previsto aprobarla con condiciones asumibles. En este caso, el Ministerio de Economía tiene potestad para endurecer las condiciones alegando “seguridad nacional”.

Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell.

Pero la incertidumbre pasa sobre todo por la prerrogativa del Gobierno para frenar la fusión incluso si la opa triunfa. La reforma de la Ley de Supervisión Bancaria, aplicada en 2014 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, reserva a Economía el poder de veto como herramienta de supervisión sobre operaciones estratégicas.

BBVA quiere recortar el consejo del Sabadell si la opa triunfa

Y este punto es el que levanta más sospechas entre los grandes fondos de inversión que tienen que decir si acudir o no a la oferta, según las fuentes consultadas. Se considera que las sinergias de 850 millones quedarían en entredicho y restarían valor a la operación y al potencial de crecimiento de cada entidad por separado.

El grupo de La Vela ya planea incluso qué medidas tomar sin integración. Como desvela a la SEC, el regulador bursátil de Estados Unidos, tiene intención de reducir el número de miembros del consejo de Sabadell hasta que se produjera la fusión. Se cambiarán los estatutos sociales de la entidad catalana, que fija un mínimo de once miembros, aunque BBVA aclara que se sentarán en el máximo órgano de gobierno un mínimo de cinco consejeros.