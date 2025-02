Los fondos EQT, CVC y KKR pujan por la empresa de fibra conjunta de Vodafone y MasOrange

Seis grandes fondos optan a quedarse con parte de la nueva empresa de fibra óptica creada por MasOrange y Vodafone. Fuentes del sector confirman a este periódico que el próximo 17 de febrero se cerrará el plazo para enviar la documentación y la cantidad de una oferta no vinculante. La creación de esta sociedad ha abierto un gran “apetito inversor” y se espera que, durante la semana que viene, lleguen en forma y tiempo varias propuestas que cumplan con las expectativas de las dos operadoras.

Fuentes del sector confirman a Vozpópuli que se barajaban unas quince ofertas de los principales fondos de inversión, tal y como avanzó Cinco Días. No obstante, hasta que se cierre el plazo la semana que viene, muchos de los inversores interesados darán un paso al lado y no presentarán la documentación no vinculante.

De acuerdo a los informantes, Vodafone y MasOrange esperan que a medidados de febrero se reduzcan a la mitad los inversores con capacidad para irrumpir en el accionariado de la nueva joint venture de reciente creación. En concreto, los principales candidatos para pujar por la empresa de fibra conjunta son EQT, CVC y KKR, tres de los mayores fondos de inversión del mundo.

MasOrange y Vodafone España aportarán más de 12 millones de unidades inmobiliarias a la nueva empresa conjunta de redes de fibra, convirtiéndola en la mayor FibreCo de Europa. La red estará dedicada exclusivamente a las dos operadoras

MasOrange tendrá una participación del 50% en la FibreCo, mientras que Vodafone poseerá el 10% y un inversor financiero el 40% restante. De acuerdo a las fuentes consultadas, la nueva compañía está valorada en un rango entre 9.000 y 10.000 millones por lo que las dos operadoras esperan recibir unos 4.000 o 5.000 millones de euros con la exponencial entrada de un socio.

Los ingresos que obtenga MasOrange de esta operación se utilizarán en su totalidad para reducir su deuda y los de Vodafone permitirán reducir su apalancamiento y proporcionar un retorno del capital a los accionistas.

Según anunciaron las propias compañías, esta nueva empresa de fibra –FibreCo–, gracias “a su mayor escala, eficiencia operativa y capacidad de inversión, facilitará la rápida adopción de las últimas tecnologías disponibles en el mercado de la fibra (por ejemplo, XGSPON), al tiempo que estimulará la innovación para ofrecer la mejor calidad de servicio en España”.

Grandes conocidos

Los tres fondos que optan por el 40% de la empresa creada por las dos operadoras son ampliamente conocidos en las grandes compañías españolas, especialmente del sector energético y de las telecomunicaciones.

KKR alcanza los 42.000 millones de dólares (38.450 millones de euros) en fondos activos de private equity al sumar su fondo en Asia, KKR Asian Fund, lanzado en 2021 con 15.000 millones de dólares (13.732 millones de euros), y el KKR North America Fund XIII, dotado con 19.000 millones de dólares (17.394 millones de euros). De hecho, el fondo era dueño de MásMóvil cuando se produjo la fusión con Orange y prometió marcharse en tres años del accionariado.

CVC, fundada en 1981 por directivos de Citibank, gestiona en la actualidad 186.000 millones de euros en activos y cuenta con inversiones en más de 125 compañías de todo el mundo. La sociedad tiene importantes inversiones en Deoleo, Exolum o Tendam. Además, ocupa un papel principal en Naturgy, aunque sopesa una posible salida del accionariado, y en LaLiga, impulsor del acuerdo firmado con los clubes para relanzar la economía de los equipos.

EQT, con 114.000 millones de euros en activos gestionados, controla las empresas españolas Solarpack, Parques Reunidos, Idealista, Freepik y Campus.

Presentación de Vodafone y Telefónica

En otro orden de cosas, Vodafone y Telefónica también presentaron en la mañana del martes el nuevo nombre de la Fiberco conjunta.

La marca se llamará Fiberpass, empresa que ambas compañías acordaron crear el pasado mes de noviembre y en cuya ejecución siguen avanzando, con la previsión de comenzar a operar en las próximas semanas.

Fiberpass cubrirá aproximadamente 3,6 millones de unidades inmobiliarias y permitirá a ambas partes maximizar el uso de la red FTTH actual, así como capturar eficiencias, tanto de la red existente como de sus futuras evoluciones tecnológicas.