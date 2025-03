Los dardos de Montoro a Montero: “Vive de lo que hicimos y se queja. Me llega al alma"

Había expectación este viernes con la intervención de Cristóbal Montoro en una sesión sobre La política fiscal como instrumento de la política económica que ha organizado el Consejo General de Economistas (CGE). El exministro de Hacienda no rehúye los actos públicos y ha dado algunas entrevistas desde que dejó los focos en 2018 tras la moción de censura de Pedro Sánchez pero evita el cuerpo a cuerpo con su sucesora, María Jesús Montero, con la que empieza a compartir, además de los orígenes andaluces, la longevidad en el cargo. En el caso de Montoro, doble, ya que mantuvo la cartera de Alcalá 5 en dos gobiernos.

Su heredera evitaba hasta hace un año criticarle, una costumbre que se entendía que descansaba en el sentido de Estado y que rompió en un tuit en enero de 2024 después de que el Tribunal Constitucional (TC) tumbara parte de su hachazo en el Impuesto sobre Sociedades por Decreto de diciembre de 2016. Pues bien, esta senda ha alcanzado este jueves una cota elevada en forma de críticas punzantes de Montero a Montoro, al que ha acusado de "mala praxis" legislativa a cuenta de las sentencias que tumban sus políticas, que sostiene que costarían 11.000 millones.

El jienense fue el protagonista indeseado de la rueda de prensa solemne de presentación de la ejecución presupuestaria de 2024. Montero llegó a tachar su gestión de "mejorable, muy deficitaria" y a decir que "otros rompen los platos" y a su gobierno le toca recomponerlos.

Este viernes Montero ha recogido el guante, y preguntado por los medios, ha entrado al trapo: "Me llega al alma que se queje", ha dicho, y ha recordado que sus medidas se aprobaron siempre con apoyo parlamentario, muchas, del propio PSOE, y que Montero lleva siete años y no las ha cambiado.

Congreso y tribunales

"No es que votaran a favor, es que estaban negociadas con el PSOE. ¿Quién estaba en el PSOE en 2017? Lo negocié con el Grupo Socialista en el Congreso. Ella hace su papel, pero lo hicimos juntos".

Recientemente, la AIReF señalaba como uno de los riesgos fundamentales para las finanzas públicas el uso inadecuado del Real Decreto-ley en materia tributaria. "El exponente más claro es la sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de enero de 2024 por el que se declaró la inconstitucionalidad de tres aspectos del RDL 3/2016. Este RD-l lo propuso el gobierno del PP, con Montoro como ministro de Hacienda, pero tuvo el voto a favor del PSOE y el PP, que votaron en contra de que se tramitase como proyecto de ley, lo que hubiese evitado el vicio de inconstitucionalidad, desde el momento en que se hubiese aprobado como ley, como propusimos los diputados de Cs y Podemos", traslada el también inspector de Hacienda Francisco de la Torre.

Este abuso del Real Decreto-ley era muy criticado por la propia Montero en la oposición y cuando llegó al Ministerio de Hacienda aseguraba que no lo cometería.

"Son leyes aprobadas con grandes mayorías. Otra cosa es que los tribunales decidan que son un exceso y defiendan al contribuyente. Esto suele pasar con el paso del tiempo", ha señalado Montoro. Que ha insistido en que "han pasado diez años, las empresas no son las mismas, el país no es el mismo, y lo que vale para un momento puede no valer para el futuro. Los tribunales son los que tienen la última palabra sobre las medidas que se aprueban y si consideran que no son adecuadas corresponde hacer las devoluciones".

El panorama en 2012

De herencia recibida a herencia recibida, a continuación Montoro ha recordado el panorama que se encontró cuando llegó al gobierno: "Lo primero que tuvimos que hacer cuando llegamos al gobierno en el año 2012 fue devolver miles de millones de euros que las comunidades autónomas, algunas de ellas de un tamaño considerable, tenían sin pagar, y un sistema bancario en una situación calamitosa. Cómo se llama eso. ¿Usted no estaba ahí? ¿Cuánto ha corregido de las cuentas desde que yo salí? ¿Vieron que me quejara con el céntimo sanitario? Devolví lo que tenía que devolver, cantidades muy importantes, no pasa nada. Yo no miraba a otro sitio. Otra cosa es que eso no me hiciera muy simpático".

Tirando de ironía y experiencia, Montoro ha explicado cómo cuando volvió a ser ministro, "en segunda vuelta, que ya es", se encontró con que el Tribunal Constitucional tumbó el impuesto a depósitos bancarios al cabo de 10 años: "Me quitó la razón y se la dio a Extremadura. Hay que reaccionar acomodando la norma, en el Estado de Derecho hay que creerse las normas y la última palabra la tienen los tribunales", ha dicho.

"Y si Eurostat dice que en el déficit rige el criterio de devengo, hay que seguirlo", ha añadido, aludiendo a uno de los momentos más controvertidos que vivió como ministro de Mariano Rajoy, cuando en 2012 el criterio de la Comisión Europea cambió, ya que hasta entonces contaba el momento del pago y no el de la solicitud en el déficit, y lo hizo cuando Cristóbal Montoro pretendió no realizar devoluciones en el Impuesto sobre Sociedades.

Precisamente a este cambio se ha agarrado Montero para dar el segundo viraje de 180 grados con los mutualistas. El primero, en diciembre, dilantando las devoluciones, le ha permitido cuadrar el déficit de 2024. El nuevo, anunciado este jueves, es que les devolverá todo de un pago en 2025, lo que revela, junto con la decisión de bonificar este año la tributación del SMI, que el Gobierno prepara el terreno para un adelanto electoral, como ha informado Vozpópuli.

Trato difícil con Bruselas

La presentación de los datos de déficit se hace después de recibir el aval en privado de Eurostat, que ha validado por lo tanto que Hacienda haya excluido del déficit de 2024 las solicitudes de los mutualistas. Un escenario muy distinto al de quienes gestionaron la salida de la crisis financiera. En conversación con periodistas al final del acto, Montoro ha enfatizado la dificultad en el trato con la Comisión Europea que vivió.

Sobre políticas tributarias y de comunicación, Montoro ha recordado cómo el Modelo de 720 de declaración de bienes en el extranjero y las subidas de Sociedades son medidas a las que un Gobierno socialista tiene complicado enfrentarse y cómo el que el Tribunal de Justicia de la UE tumbara el 720 hizo un favor a su sucesora, que se beneficia de la información y cuotas que ha aflorado este régimen.

Entre un ministro de Hacienda y su sucesor al final no puede haber tantas diferencias y en este sentido ha comentado cómo Montero ha copiado alguna de sus políticas con otros fines, eso sí. El caso del impuesto a depósitos bancarios, que tras el revés del TC se creó como estatal sin ánimo recaudatorio para que las comunidades no lo pudieran imponer, una fómula parecida al impuesto a grandes fortunas, que estataliza el de Patrimonio.

Critica el debate sobre el SMI

Las rebajas fiscales a rentas bajas en el IRPF de Montero beben de la de Montoro en 2018. El ex ministro también ha subrayado el interés de los impuestos negativos, como la deducción a madres trabajadoras que creó en 2003.

Algo similar pero para un caso distinto es lo que pretende hacer ahora Montero con el SMI. El tema del día era este viernes el debate sobre la tributación del SMI, que para Montoro "no tiene ningún sentido. El Gobierno establece el SMI en la relación contraactual, y lo pagan las empresas. No sé si se quiere crear un régimen especial en el IRPF. Lo lógico es gravar el nivel de renta, y ahí se situó la rebaja de 2018. Abre unas discusiones este Gobierno que no son muy nornales y que técnicamente no parecen muy correctas".

En lo que no tiene coincidencia con Montero es en su posición sobre el cupo catalán ni en la elusión de la obligación de presentar presupuestos. Montoro ha alabado el informe de Colegio de Economistas de Madrid crítico con el cupo catalán y ha destacado que está "en contra" de la fragmentación de la Agencia Tributaria (AEAT). "No lo podemos hacer como país, dicen que es un nuevo sistema de financiación pero España ya es un país plurihacendístico, con las Forales, Canarias, Ceuta y Melilla, y si quieres hacer modificaciones tienes que cambiar la Constitución. Entonces ya puedes hacer lo que quieras. El día en el que les den la caja" ha sugerido que no habría vuelta atrás, cuando puede llegar otra mayoría a gobernar que no comparta un cambio tan radical.

Frivolidad con los Presupuestos

Montoro es el ministro que más Presupuestos ha presentado y en la segunda legislatura de Rajoy le tocó lidiar con un Parlamento fragmentado, lo que no le impidió presentar y aprobar siempre las Cuentas. Tanto, que llegó a aprobar unas días antes de ser descabalgado del Gobierno por el PNV que las había apoyado, las de 2018, las más longevas de la democracia, con las que Pedro Sánchez siguió casi tres años.

El ex ministro de Hacienda ha recordado que "en 2018 el aspirante de la moción de censura dijo que iba a gobernar con los Presupuestos de mi Gobierno". Esto le "estremeció. Es inédito", ha confesado. "Cambiar el Gobierno y seguir con el mismo presupuesto", lo que atribuye a que "están cómodos" con esta situación.

De hecho hay una foto en la que Montoro ya estaba en la oposición y María Jesús Montero en el Gobierno en la que le felicita en el Congreso, ha recordado con ironía, "porque se han aprobado mis presupuestos".

"No se puede gobernar sin Presupuestos. Es un absurdo democrático", ha subrayado Montoro. "Nuestra Constitución estipula la prórroga pero es una ficción que siga un gobierno sin mayoría. Si no existe una mayoría, hay que actualizarla", ha insistido, a la vez que ha advertido de que "no se puede frivolizar con el contenido de una prórroga presupuestaria".

El ciclo arrancó en 2012

El exministro también se ha pronunciado sobre el dato del déficit público de 2024 conocido este jueves, en el 2,8% del PIB, por debajo del umbral de déficit excesivo del 3%. La ministra de Hacienda presentó ese porcentaje como el resultado del saneamiento de las cuentas públicas, pero para su antecesor "bajar siete décimas no es un éxito", con la recuperación del PIB.

"A estas alturas tendríamos que estar en un déficit cero, por que haya habido un cambio en la gobernanza europea decir que es mejor estar cerca del 3% que del 0%... no es así. No hemos corregido elementos estructurales del déficit público", ha advertido.

Para Montoro, el actual Gobierno solo ha demostrado que "sabe gastar más", pero no "bajar el déficit al ritmo deseado", y simplemente está aprovechando un ciclo económico positivo.

"El ciclo del superávit arrancó en 2012, con un desapalancamiento que no había ocurrido nunca, con un gran avance en la competitividad de las empresas que impacta ahora, no por lo bien que [digan que] lo están haciendo", ha remachado.