Las bolsas temen a Trump pero su estrategia puede hacerlas volar en 2025

Últimos días de marzo con mucha incertidumbre, ¿os esperábais un comienzo de año así?



No nos esperamos un comienzo así, si bien es cierto que esperamos que, después de dos años de fuertes alzas en las bolsas, este tercer año iba a ser un año de consolidación y de mayor volatilidad. Y en ese sentido no creemos que el año sea todo lo negativo que se está marcando hasta ahora. De hecho, pensamos que la primera mitad es una primera mitad con peores noticias y la segunda mitad, empezaremos a ver noticias por parte de Estados Unidos, más alentadoras y más prometedoras. Entonces, no debería de ser interpretado el comienzo de año como un cambio en el ciclo, todo lo contrario, debía ser interpretado como una consolidación de los mercados, una consolidación después de fuertes subidas. Recordemos que Estados Unidos ha subido en los últimos dos años un 54% y el resto del mundo ha subido un 17% y, por lo tanto, es normal que haya una cierta consolidación en los mercados.



Es verdad que la llegada de Trump, como estamos viendo todos, está viniendo acompañada por noticias que, en cierto modo, dan volatilidad a este mercado, pero creemos que Trump tiene todo bastante estudiado y la segunda mitad empezaremos a ver noticias sobre todo en lo que concierne a la reducción de impuestos y una menor regulación. Todo eso son noticias alentadoras y nuestro escenario sigue siendo de una subida en torno al 10% en la bolsa norteamericana.



¿Hasta cuándo pensáis que puede estar lastrado el mercado americano?



Europa acabó el año 2024 con un descuento en niveles de valoración en las bolsas respecto a Estados Unidos del 44%. Era un nivel exagerado, un nivel muy amplio, era un descuento muy significativo. Tradicionalmente, la media ha sido un descuento del 17%.



Que haya habido algo de movimiento, sobre todo al amparo de las elecciones alemanas y de la claridad de un gobierno entrante, pues es algo muy bueno y que nosotros consideramos que cambia el escenario. Alemania es el primero que ha anunciado un cambio a nivel de gobierno, que lo ha consolidado con medidas importantísimas de cara a cambiar su modelo de crecimiento impulsándolo con esta nueva serie de medidas de 500.000 millones que aprobaron la semana pasada y que creemos que será muy bueno. En los próximos 12 años, Alemania tiene un impulso, digamos fiscal, de entorno al 11% de su PIB que equivaldría más o menos un 1% por año y eso sitúa, después de dos años de estancamiento, un PIB alemán que seguramente este año no, porque las medidas tardan un poco en implementarse, pero el año que viene tiene un impacto del 1%, con lo cual situaremos el PIB alemán en torno al 2%. Es una foto muy diferente de los últimos datos que hemos visto los últimos años.



De alguna forma, ahora mismo ya creemos que el recorrido es limitado, si bien Alemania, creemos que es el ganador en esta situación, pero como decimos, el buen comportamiento que ha tenido en tan solo tres meses, pues ya lo veríamos más limitado. Seguimos apostando por Estados Unidos, en el MSCI, EEUU tiene un peso del 70%, el DAX para que nos hagamos una idea tiene un peso del 3%. Por lo tanto, es verdad que ha intentado flujos, es importante el cambio de noticias, es muy bueno, pero no deberemos olvidarnos de Estados Unidos dentro de la estrategia de inversión de una cartera.



Este Trump de 2025, ¿le hará más bien a la economía estadounidense o más mal?



Recordemos por qué vino Trump. Él vino con un mensaje, el que llaman Trump 2.0, o con un mensaje de America Great Again, no es un mensaje negativo, todo lo contrario. Trump no tiene, digamos, dentro de sus ideas, implementar políticas que vayan en contra de un crecimiento del PIB en el 2%, no se contempla una recesión, ni mucho menos, simplemente se contempla un cambio en las reglas del juego.



Lo que Trump quiere hacer es, digamos, la guerra comercial, utilizarla como mecanismo de negociación, más que como una herramienta negativa, y nosotros creemos, como hemos comentado, que en la segunda mitad del año veremos noticias totalmente distintas a las que hemos visto esta primera mitad de año, mucho más constructivas.



El hecho de que se produzca un recorte de impuestos en la segunda mitad, a partir de julio es importante. Seguimos esperando que las compañías norteamericanas crezcan en resultados en torno a un 10% o 12%, no es un escenario ni mucho menos negativo. Y también la menor regulación queremos que impulsará la actividad económica. Por tanto, Trump, creo que lo tiene todo más estudiado de lo que la gente piensa, o lo que el mercado está viendo, y los aranceles, como vimos el viernes, no van a ser tan exagerados ni se van a implementar en su totalidad como se espera, sino que simplemente van a ser utilizados como herramientas de negociación.



¿Por qué sectores apostáis en este año?



Los sectores por los que apostamos, lógicamente, las tecnológicas han liderado los mercados los últimos dos años con subidas importantes, y apostamos en este escenario de una mayor consolidación por sectores como el sector de materias primas, el sector energético, el sector de salud, industriales y eléctricas.



Por la parte de bancos en Europa también de manera importante, sobre todo ahora que el escenario de tipos a largo plazo ha subido, recordemos que el alemán empezó el año en niveles el 10 años, en el 2,3% y se ha ido al 2,8%, y creemos que se podría ir por encima del 3%, y eso es un escenario muy favorable para los bancos y para sus ingresos.



Entonces, en sectores, tecnología, no lo quitaríamos dentro de la estructura de las carteras, pero incluiríamos el sector de bancos, el sector de industriales y el sector de salud.