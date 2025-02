La reducción de la jornada laboral, a ras de suelo: “Tendremos que cerrar el negocio”

La opinión mayoritaria gana de forma aplastante. Los pequeños comercios no podrían hacer frente con garantías a la reducción de la jornada laboral que persigue Yolanda Díaz, ya que les podría en un dilema con difícil solución: contratar más personal o reducir los horarios de apertura de sus negocios. Y los emprendedores encuestados por Vozpópuli lo tienen claro: entre las alternativas no tienen más remedio que optar por la segunda.

“La deriva que toma este Gobierno es muy radical, no se pueden hacer estas cosas sin contar con nadie. Una ministra que no ha pagado una nómina en su vida y no sabe lo que es llegar a fin de mes y pagar, y ahora entrará menos dinero si se trabaja menos”, asegura el dueño de un comercio dedicado a la venta de artículos de equitación: “No se puede cargar a la espalda de los comercios y la restauración las ocurrencias de alguien que decide que esto hay que cambiarlo”.

“Es complicado contratar a más personas, porque ya cuesta mantener a los que tenemos como para contratar más, y además por menos tiempo”, añade el emprendedor que ha montado en el local vecino una tienda en la que vende productos de nutrición y fitness.

Esta es la respuesta mayoritaria en las calles de Madrid al ser preguntados por esta medida que el Gobierno de Pedro Sánchez ha estudiado las últimas semanas. Por el momento, el texto ya aprobado tendrá que ser revisado primero por el Consejo de Estado y después por el Consejo Económico y Social, para volver de nuevo al Consejo de Ministros como Proyecto de Ley.

El objetivo que plantea Sumar es rebajar las horas semanales de 40 a 37,5, una normativa que ayudaría a los trabajadores a conciliar mejor su vida familiar y personal con su trabajo, pero que no es realista en cuanto a las necesidades que tienen los comercios y la hostelería. Un escenario parecido, sin duda, es al que se enfrentan la mayoría de las pequeñas empresas del país.

Los mercados, al borde del cierre

En el mercado de Guzmán el Bueno, en el barrio de Chamberí, todos los propietarios a los que ha preguntado Vozpópuli coinciden en que esta ley no beneficia a nadie.

“No creo que esta medida vaya a ayudar en absoluto, sobre todo a los mercados. Vamos a tener que reducir el horario y la gente acabará en el supermercado, a este ritmo tendremos que acabar cerrando el negocio”, dice la pescadera. “En este comercio no se puede hacer una reducción de jornada, no se saca el trabajo adelante”, explica el carnicero, que compró el negocio a su jefe hace ahora un año, una vez este se jubiló.

Son los testimonios de dos emprendedores, cada uno con una historia personal distinta que, sin embargo, coinciden en el daño que haría la medida de Yolanda Díaz si llegase a entrar en vigor. “No rentabilizas el trabajo, es imposible, esto es un pequeño comercio y con la reducción de horario y las subidas de sueldo no sale rentable”.

“Ahora estamos muy perdidos, nos están obligando a cambiar cosas muy tradicionales que son muy difíciles de cambiar”, cuenta esta señora, que refleja su preocupación por el futuro de su pescadería. “Tener a una persona que trabaja 37 horas a la semana no es viable”, cuenta su compañero en la carnicería de al lado.

La hostelería cerrará antes

No solo los comercios se ven afectados, los restaurantes también van a sufrir esta medida: “Me imagino que tendremos que abrir más tarde y cerrar antes”, explica el dueño de un bar cercano al mercado: “No se puede contratar a nadie más, aquí no sobra el dinero, vamos ajustadísimos. Esto no va a traer beneficio para nadie, el horario es muy corto”.

¿Cuándo entra en vigor la reducción de jornada laboral?

Se estima que esta nueva ley, que se desconoce cuando entrará en vigor, costará 2.635 millones de euros a los comerciantes y hosteleros de Madrid. Y según los cálculos de las patronales y los servicios de estudios, afrontarán una subida de los costes laborales superior a los 20.000 millones de euros a nivel nacional.

Las pymes representan el 94% de las empresas españolas, y muchas de ellas están formadas por uno o dos trabajadores. Para ellos, esta reducción de jornada laboral es letal, ya que al verse rebajadas las horas de trabajo mientras se mantiene el mismo sueldo, tienen dos opciones: o contratar nuevo personal o reducir su horario de apertura al público.