La cúpula de Hacienda se excusa por no controlar al hermano de Sánchez

"Cabe destacar que en el marco del Plan Estratégico se quiere implementar desde 2025 un cambio en el sistema de objetivos de la Agencia Tributaria de manera que se centre en aquellas actuaciones de comprobación más ligadas a la regularización de las contingencias tributarias más relevantes". Así lo dice la Agencia Tributaria (AEAT) por primera vez en el Plan de Control Tributario 2025 que ha publicado el BOE este lunes. Precisamente el argumentario del polémico informe sin firma ni membrete que exculpa al hermano de Pedro Sánchez, que justifica no haberle investigado en que la AEAT se centra en el "fraude fiscal más complejo, sofisticado y organizado".

A requerimiento de la juez de Badajoz que investiga a David Sánchez, el Fisco ha asegurado que han realizado el informe sus tres principales altos cargos en Extremadura, pero inspectores y fiscalistas creen que ha sido tutelado por la cúpula de la AEAT y los Servicios Centrales en Madrid. Apuntalaba esta tesis el que la directora de la AEAT, Soledad Fernández Doctor, comparte argumentario y expresiones con este informe y viene sosteniendo que la Agencia está reforzando el control sobre los contribuyentes "más sofisticados" y centrándose en "actuaciones más complejas".

Así lo planteó Fernández Doctor el pasado 24 de octubre en la inauguración del XXXIV Congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) en Córdoba, en un discurso en el que se entregó al Gobierno con el cupo catalán y se abrió a "cooperar".

Y ahora lo subraya el Plan de Control Tributario, que plantea este argumento por primera vez. Se trata del primer plan que recoge las directrices de la Inspección de Hacienda desde que se conoce que Vozpópuli desvelara el pasado 18 de abril que David Sánchez había cambiado su residencia fiscal al país vecino con el visto bueno de su empleador público, la Diputación de Badajoz, y sin que constara reproche de Hacienda.

Percepción ciudadana sobre los impuestos ante la corrupción

Este Plan de Control llega también después de un año en el que la AEAT se ha visto envuelta en la polémica del cupo catalán y del impacto que el caso Koldo y la trama de hidrocarburos de Víctor de Aldama puedan tener sobre la percepción ciudadana respecto al pago de impuestos. Poco después de que la Fiscalía Anticorrupción informara de la pieza secreta y se conociera la detención de Aldama, la Agencia Tributaria anunciaba nuevas operaciones muy parecidas sobre tramas que también han defraudado cantidades récord y sobre cuyo anuncio fuentes conocedoras han detectado cierta sobreactuación.

La Agencia se ha visto comprometida por la causa judicial en la que se investiga a David Sánchez, que le ha obligado a pronunciarse y a que se evidenciara que no le ha investigado. De hecho, el informe de la UCO con el volcado de los primeros correos electrónicos de Sánchez y empleados de la Diputación de Badajoz muestra que altas instancias de Hacienda asesoraron a Sánchez sobre cómo tributar al irse a Portugal.

Y la explicación que da el informe sobre por qué no ha investigado a Sánchez viene con el argumentario de la cúpula: "Hay que tener en cuenta que en ejecución del plan de control tributario se están llevando a cabo en 2024 actuaciones sobre no residentes, siendo prioritario el desarrollo de actuaciones de investigación sobre aquellas conductas de fraude fiscal más complejo, sofisticado y organizado, que generan operativas de alta opacidad. A la fecha de este informe no ha finalizado la delimitación del Plan de Control Tributario de 2024, sin que hasta este momento se hayan llevado a cabo actuaciones de comprobación cerca de don David Sánchez Pérez-Castejón".

Los objetivos del Plan de 2025

El Plan de Control Tributario de 2025 pone el foco en la regularización de las rentas o ganancias derivadas de inmuebles y las "infrarretenciones" en las rentas de artistas y deportistas no residentes.

Se pretende intensificar la vigilancia sobre operaciones que puedan esconder grandes alteraciones de patrimonio, el uso fraudulento de ventajas fiscales diseñadas para preservar la neutralidad de reestructuraciones empresariales y la ocultación de los beneficiarios reales de operaciones económicas significativas.

Se va a intensificar el control sobre determinados colectivos, como el de empresarios o profesionales sin ingresos de tarjetas cuando los pagos por esta vía sean habituales en su sector, o sobre aquellos que simulen una actividad económica y emitan facturas irregulares, así como especialmente en los receptores de esas facturas, que obtienen devoluciones indebidas de IVA y generan gastos ficticios.

También se analizará el papel de los inversores que participen en estructuras asociativas de financiación como las agrupaciones de interés económico, canalizadoras de beneficios fiscales. Además, en el ámbito de los no residentes se impulsará la regularización de las rentas o ganancias derivadas de inmuebles y las infrarretenciones en las rentas de artistas y deportistas.

La Agencia Tributaria mantendrá también presencia en sectores con alto riesgo de existencia de economía sumergida. De igual forma, los planes sectoriales de visitas pondrán el énfasis en el control de las terminales de venta (TPV) y otros sistemas de facturación al público, informando de la próxima entrada en vigor de las nuevas obligaciones relativas a los sistemas informáticos de facturación para evitar el uso del 'software de doble uso'.

Al mismo tiempo, se impulsarán actuaciones de control sobre contribuyentes que hayan operado con monedas virtuales sin declarar las rentas o ganancias derivadas de su tenencia y transmisión.

En el ámbito del comercio electrónico a través de plataformas, el presente año se podrá aprovechar ya para actuaciones de control la nueva información sobre pagos transfronterizos y la información aduanera vinculada al régimen de ventanilla única para la detección de infradeclaraciones de IVA. También se impulsará, a partir del intercambio de información internacional DAC7, la identificación de propietarios e intermediarios en el mercado del alquiler turístico.