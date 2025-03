La banca abre el grifo del crédito: tijeretazo del 20% en el precio desde máximos de finales de 2023

Más crédito y más barato. La relajación de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) está surtiendo efecto sobre la financiación desde el cambio de paso iniciado en junio con la primera rebaja de tipos. Tanto es así, que la banca española ya ha aplicado un tijeretazo 19,9% en el precio de las hipotecas y de los préstamos para consumo y a la inversión empresarial desde finales de 2023, cuando se alcanzó el nivel máximo de la era de tipos altos.

El tipo TEDR medio aplicado para estos tres principales negocios rozó el 14%, según los registros oficiales del Banco de España, actualizados a enero de este año. Los precios TEDR no incluyen los gastos conexos, tales como las primas por seguros de amortización y las comisiones que compensen costes directos relacionados.

La mayor caída se produjo en el crédito a empresas, que financian las nuevas operaciones a un tipo medio del 3,87%, frente al 5,21% del pico de noviembre de 2023. Tras alcanzar máximos de 15 años, las nuevas hipotecas se conceden ahora al 2,89%, un punto porcentual menos que octubre de 2023, cuando rozó el 4% en pleno rally del precio del dinero para atajar la inflación. En el caso del crédito al consumo, un negocio que los bancos financian más caro por ser de mayor riesgo, el tipo se ha relajado del 8,28% de agosto de 2023 al 7,2% de enero.

“La política monetaria está adoptando una orientación considerablemente menos restrictiva, dado que las bajadas de los tipos de interés están reduciendo el coste del crédito nuevo para empresas y hogares y el crecimiento de los préstamos está repuntando", justificó el BCE en su declaración de política monetaria del pasado 6 de marzo, cuando decidió recortar el precio del dinero del 2,75% al 2,5%, por sexta vez desde junio.

Un párrafo que da alas a los halcones de la institución para pausar las rebajas en la próxima reunión de abril, aunque desde la cúpula de la institución se insiste en que no tiene una hoja de ruta definida y analizará los datos económicos “reunión a reunión” en función también del impacto la guerra de aranceles iniciada por Donald Trump.

Aumento de la financiación

Lo cierto es, como detecta el supervisor único, que el abaratamiento de los precios está tirando al alza de la concesión de crédito. Según los datos del Banco de España, las hipotecas nuevas crecen a un ritmo interanual del 17,5% y mueven más de 6.000 millones de euros al mes. De hecho, la actividad hipotecaria repuntó con fuerza en 2024, al batir la concesión registrada el año anterior y acercarse a los 68.000 millones en el ejercicio. Se trata de niveles no vistos desde 2010, cuando las entidades financieras concedían al año casi 70.000 millones.

Hay dudas sobre el camino que seguirá el BCE por el impacto de la guerra de aranceles. Pero desde Bofa mantienen que los tipos bajarán al 1,5% en septiembre

Es previsible que los bancos sigan apretando la rebaja del precio de los crédito para comprar viviendas, ya que las hipotecas son el producto estrella para el sector, que las considera como la puerta de entrada para contratar otros productos más rentables, como los seguros o los fondos de inversión. Una estrategia que se puede agudizar para extraer más ingresos para compensar la caída del precio oficial del dinero, que está en mínimos de dos años.

El efecto Trump

En el caso del crédito al consumo, la caída del precio ha provocado un aumento interanual del 16,5%. Este tipo de financiación se suelen usar por las familias para la compra de bienes de equipo duraderos, como automóviles, motocicletas, televisores de alta gama, ordenadores profesionales... En el negocio de empresas, la nueva concesión supera los 32.200 millones de euros y crece a un ritmo del 10,5% en comparación con el arranque de 2024.

La caída del precio del crédito se frenará si el BCE decide finalmente apretar el botón de 'stand by' en los recortes de tipos. Todo dependerá del efecto Trump y de la debilidad de Alemania y Francia. De momento, el organismo con sede en Fráncfort se vuelve cada vez más pesimista sobre la economía y detecta un freno de la inversión. No obstante, hay firmas de análisis, como Bank of America, que mantienen su previsión de más rebajas del precio oficial del dinero, hasta alcanzar un suelo del 1,5% en septiembre.