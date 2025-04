Junts mantiene reuniones "discretas" con empresarios del Ibex para vender su 'perfil CiU'

Miriam Nogueras no sólo se estudia, de verdad, los temas económicos que pasan por el Congreso; también es 'pro market'. Son dos de las virtudes que algunos directivos destacan de la portavoz parlamentaria de Junts. Ese perfil gusta a las empresas y 'lobbies' que intentan influir en un Hemiciclo cada vez más embarrado. Por eso, Nogueras se ha convertido en la punta de lanza de la formación catalana para ganar influencia en el Ibex.

La estrategia viene marcada desde Waterloo. Carles Puigdemont es consciente de la sangría de votos perdidos en favor del PSC de Salvador Illa, que ha sabido capitalizar el hartazgo de una parte del voto independentista pero moderado. En esa rango entra parte de la burguesía y del tejido empresarial catalán, falto de referencias desde el hundimiento de CiU.

Esa lectura de la realidad ha llevado a Puigdemont a tomar decisiones. Con un PNV en horas bajas y entre rumores que apuntan al final cercano de la legislatura, Junts se está acercando a las empresas. Fuentes próximas a la formación aseguran que el partido catalán está manteniendo reuniones "discretas" con altos directivos del Ibex. Los encuentros se han producido en Barcelona y, sobre todo, en Madrid.

El objetivo es 'vender' a presidentes y consejeros delegados el lado económico 'más CiU' y liberal de Junts, aseguran fuentes que han participado en los encuentros. También quieren recordar la capacidad de influencia que tiene la formación, ante la debilitada coalición que lidera Pedro Sánchez. Hay hechos concretos que lo demuestran. Junts fue decisivo en el pinchazo del impuesto a las energéticas. Sus diputados jugaron un papel fundamental en los pasillos del Congreso, para que la polémica 'tasa' acabara tumbada, con los votos en contra de PP y PNV.

Conexión con las patronales

La cúpula de mando que coordina Puigdemont desde Bélgica la sostienen Jordi Turull y Albert Batet en Barcelona, y Miriam Nogueras en Madrid. Es esta última la que tiene la interlocución con el mundo empresarial. En su andadura están jugando un papel reseñable las dos patronales catalanas. Una es Foment del Treball, presidida por Josep Sánchez Llibre. El ex diputado convergente está tendiendo puentes con el empresariado de la capital, aprovechando su nutrida agenda de contactos y su posición como vicepresidente de CEOE.

Nogueras también cuenta con el apoyo del presidente de Pimec, Antoni Cañete, muy bien conectado con el tejido de las pequeñas y medianas empresas de Cataluña. La patronal que lidera es rival de Cepyme en suelo catalán y forma parte de Conpymes, la plataforma presidida por José María Torres, que mantiene una lucha abierta con CEOE y Cepyme por formar parte del diálogo social.

En el intento de ganar influencia también está colaborando el propio PSOE. Al Gobierno no le queda otra alternativa, dada la dependencia de los votos para seguir a flote. Como ha publicado Vozpópuli, Junts ha ido colando perfiles afines en empresas y organismos.

Pere Soler, ex director de los Mossos en el 1-O, ha recalado en el consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Y Ramón Tremosa, ex conseller en el gabinete de Quim Torra y ex eurodiputado, fue nombrado recientemente consejero de Aena. Otro ejemplo es el de Elena Massot, bien conectada con el movimiento soberanista, que acaba de incoporarse al consejo de Enagás