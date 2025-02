La jefa de la Agencia Tributaria, sobre el hermano de Sánchez: "Se le están buscando muchos pies a ese gato"

La directora de la Agencia Tributaria (AEAT), Soledad Fernández Doctor, ha defendido el informe sin firma ni membrete sobre el hermano de Pedro Sánchez que la AEAT remitió a la juez de Badajoz que investiga a David Sánchez. "Se le están buscando muchos pies a ese gato", ha sostenido en su comparecencia en el Senado este martes en la comisión de investigación sobre los tratos de Koldo García con el sector público.

En una intervención preparada ante la pregunta del senador del PP Salvador de Foronda sobre el informe, Fernández Doctor ha desplegado una batería de datos sobre las distintas formas de colaborar que tiene el Fisco con los Juzgados, y ha cifrado que fueron un total de 10,3 millones en 2023, de los que 12.363 fueron individuales. "En algunas delegaciones se firman y en otras no, y en la de Extremadura no se hace", ha asegurado. Una información que los propios altos cargos que luego se han presentado como autores ante la juez han desmentido.

Estas declaraciones se producen cuando inspectores de Hacienda y fiscalistas advierten de que "todos los informes llevan membrete y firma con NUMA, el número de la AEAT del funcionario".

Después de que la juez reclamara el pasado 2 de septiembre a la AEAT la identificación completa, cargo que ostenta y firma digital del funcionario que emite el informe, Hacienda respondió que lo había hecho la cúpula de la Agencia Tributaria en Extremadura, los tres altos cargos de mayor rango. En concreto, la inspectora Regional de Extremadura, María Encarnación Cabezas Martín; el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura, Emilio Hurtado Valiño, y la delegada Especial de la AEAT de Extremadura, Clara Isabel Santos Diéguez.

La juez les citó como testigos-peritos el pasado 8 de enero. Reconocieron que "no es normal" un informe de la AEAT sin firma ni membrete y admitieron que no hacen informes. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico trasladan la sorpresa y las dudas de la juez sobre su autoría, que insistió en si han hecho labores de confirmación de la información en el informe. Los tres inspectores reconocieron que no y que tampoco han hecho comprobaciones sobre su residencia fiscal -no tienen competencias, han dicho- y que desconocen dónde vive realmente el hermano del presidente del Gobierno.

La purga de la cúpula de Hacienda, una "casualidad"

Fernández Doctor también ha sido interpelada por el presunto fraude fiscal de 163 millones en el IVA de contratos con Sanidad durante la pandemia que denuncia el PP. Ha admitido que "hay empresas que se acaban escapando" y ha dicho que no sabe si se ha denunciado a alguna en la Fiscalía.

Y cuestionada por la senadora del PSOE María Amparo Marco Gual, ha afirmado que fue "casualidad" la purga de la cúpula de la AEAT el 5 de febrero de 2024 tras llegar el 2 de febrero al Juzgado el informe incendiario sobre Víctor de Aldama. Vozpópuli desveló que Hacienda cesó a los responsables del informe explosivo sobre la trama Koldo tras recibirlo el juez. El director de Inspección y la delegada Especial de la AEAT en Aragón fueron cesados tres días después de que el polémico informe entrara en el Juzgado.