Ismael Clemente (Merlin Properties): "Dividendo y centros de datos serán parte del futuro de la compañía"

Si hay una megatendencia presente de forma global en este 2025 es la de los centros de datos. Y, desde 2023, su apuesta ha sido más que decidida por este segmento de negocio, ¿por qué razones?



Porque hace tiempo que llegamos a la determinación interna de que era un segmento de actividad nuevo, dentro de una especie de mezcla entre inmobiliario e infraestructura, que tenía muchísimo terreno por delante para desarrollarse, porque estaba especialmente infradesarrollado a nivel mundial, pero de forma ya especialmente vergonzante en Europa, y en concreto en España. Entonces, pensamos que dedicar tiempo y personal a este segmento de actividad no era dedicarse a un nicho, sino a una megatendencia y que, por tanto, iba a ser rentable a largo plazo meterle tiempo de I + D, digamos, a este segmento.



Igual que en su momento, el cambio en los hábitos comerciales llevó al desarrollo en España del concepto de 'centro comercial', que ya existía en otros países del mundo desde 1950 en Estados Unidos, pero, en España pues llegó en torno al 1980 con la apertura de La Vaguada, y, desde entonces supuso todo un boom en el que hubo que construir una capacidad que antes no existía de centros comerciales, que es el mercado que hoy en día existe y ya está completamente maduro. Igual que la logística se desarrolló de forma exponencial como consecuencia del advenimiento del comercio online, la digitalización, hoy en día, impone la necesidad de almacenar los datos, tener centros de interconexión o tener centros de computación que, de forma última, son centros de datos y entonces esa capacidad hay que crearla porque ahí de hoy no existe.



Hablamos además de esa última generación de centros de datos, con la IA, la inteligencia artificial en el punto de mira con un gran ahorro energético optimizado por ella, neutros en carbono y además sin necesidad de agua.



Es que una peculiaridad que tiene Merlin es que se metió en este segmento y continúa en él con la vocación de construir y operar a perpetuidad los activos que desarrolla. Entonces, como ese es nuestro ADN, no estamos aquí para intentar hacer un flip, un pase, de nuestros activos, intentamos construirlos de forma que sean lo más eficientes, lo menos costosos posibles de operar y lo más útiles para nuestros clientes.



En ese sentido, en su momento, al optar entre centros de datos de segunda generación con un sistema de refrigeración que consume agua o, centros de tercera sin consumo de agua, pues aunque era un poquito más caro, por mega, decidimos optar por un sistema que no consume agua, que funciona por decantación, en circuito cerrado, y pensábamos, y yo creo que acertamos, en que los centros de datos con consumo de agua iban a tender a no ser socialmente aceptables. Invertimos desde el principio en 2020 en una tecnología que no consumía agua.



La electricidad, claro que consumimos mucha electricidad, pero dentro de que consumimos mucha electricidad, porque cualquier centro de datos la consume, y por cierto no es el centro de datos el que la consume, el que la consume es el demandante de un proceso de computación que acaba en un centro de datos. Por tanto, el demandante es el señor que está utilizando TikTok o está haciendo un trabajo de fin de carrera con ChatGPT. Ese es el demandante, ese es el que está consumiendo la energía, él no lo ve así, pero la razón por la que el centro de datos consume energía es porque él le ha dado en su ordenador a iniciar una iteración, una inferencia, un cálculo de inferencia que va a parar a un centro de datos.



Pero eso no es un problema en España. En España tenemos un excedente claro de generación sobre consumo en materia energética. Por tanto, una cosa que yo creo que es importante dejar claro a la población es que el centro de datos consume energía, pero consume energía de la que sobra. Es decir que no es tu rival a la hora de poner la calefacción o freír un huevo en la vitrocerámica, es simplemente. un elemento más de consumo que hay dentro del mercado y que. por cierto aumenta la base de demandantes de energía. y por tanto también todos los términos fijos de la tarifa los distribuye entre más compra de energía y. por tanto. abarata la compra final de energía por parte del total de consumidores.



Y en cuanto a la eficiencia, pues es verdad que optamos por una tecnología que alcanza un PUE (la eficiencia en el uso de la energía) en torno a 1,15 que es bastante, bastante inferior a la media de centro de datos tanto europea como americana, que están entre 1,50 y 1,60, pero sobre todo es muy importante explicarse a la gente ese PUE de 1,15 compara con el PUE de los servidores que tienes en el sótano de tu oficina que alcanzan un PUE de entre 2,5 y 4 veces. Es decir, para conseguir un mega de potencia de computación necesitas meterle cuatro megas de energía si es el típico servidor ñapa que tienes en un armario escondido junto con las escobas y los productos de limpieza en tu oficina. En un datacenter, en cambio, necesitas 1,15 megas de energía para conseguir un mega de potencia de computación. Son mucho más eficientes desde el punto de vista energético y de ahí que no pongan en peligro por ejemplo nuestras certificaciones en materia medioambiental.



España y Portugal parece ser el foco central de los centros de datos de Merlin Properties ¿Qué data centers han desarrollado hasta ahora?



Quizá como previa hay que decir que la razón por la que hemos iniciado nuestras actividades en España y Portugal, y tampoco tenemos una prisa extraordinaria por ir a otros países, es porque España y Portugal, por cuestiones que tienen que ver con su posición estratégica, tienen una importante ventaja respecto de otros países del mundo.



El 70% del tráfico de datos del mundo pasa por aquí. Porque los cables que vienen de Norteamérica hacia Europa pasan por aquí, o bien entran por Sopelana o bien entran por Santander, o algunos entran por Lisboa, en el futuro sobre todo cuando Google acaba de tirar uno, que se llama Nuvem. Entonces, los que vienen de Sudamérica, también entran por aquí, en concreto llegan a Portugal, llegan a Sines. Los que vienen de África también entran por aquí, entran por Cádiz o por Portugal y alguno da la vuelta, y llega hasta Barcelona, pero los cables africanos tanto de Equiano como 2África entran por aquí. Y los que vienen de Asia, por el canal de Suez, también entran por aquí, normalmente por Barcelona.



Entonces, curiosamente, estamos en un sitio que es una mezcla entre el canal de Panamá y el de Suez en materia de cables submarinos, y eso nos da una posición competitiva única, que aquí todavía no nos hemos enterado que la tenemos, pero que convendría que se enterase entre otras las autoridades públicas porque esto es una grandísima oportunidad histórica para España de convertirse en un hub internacional de centros de datos que crean bastante empleo.



Existe una especie de mantra de que los centros de datos no crean empleo y se les compara, he leído alguna barbaridad de empresas de que se les compara con una planta fotovoltaica. No hombre, no, una planta fotovoltaica opera prácticamente solo con una seguridad perimetral que hace rondas con un coche. Un centro de datos, la seguridad es solamente el 10% el personal, el 90% del personal son técnicos superiores, normalmente FP superior o ingenieros, que trabajan en turnos 24-7, que tienen pluses por la complejidad de su trabajo y por la nocturnalidad, en algunos casos, cuando les toca turno de noche etc... y que ganan muy bien.



Y que es personal hiperespecializado que va creando poco a poco un clúster, y ese clúster sirve para desarrollar otros centros de datos, es decir, las personas que nosotros formamos hoy en día nuestros centros de datos tenemos que saber perfectamente y no hacernos la ilusión de que van a trabajar con nosotros siempre, muchos de ellos se irán a trabajar a otro centro de datos, pero eso va creando un efecto clúster ,que se crea algunas veces en las ciudades, cuando surge industria hotelera de lujo el tío que le ha formado una cadena de lujo luego se va a trabajar en otro hotel y lo que ha aprendido lo pone en práctica en otro hotel, y se va creando un clúster de industria de lujo o hotelera en una ciudad, con los centros de datos ocurre lo mismo.



Entonces no sé es una oportunidad magnífica para España y Portugal de hacer algo diferente, a ser simplemente unos museos para que venga la gente a visitarnos desde el punto de vista turístico, y punto pelota, y porque entonces, al final lo único que puedes crear es personal de baja especialización y creo que esto es una magnífica oportunidad.



¿Dónde tenemos actividad? Pues mira construimos una red de cuatro centros de datos inicialmente de los cuales tres están terminados o, por lo menos terminado el primer edificio, y uno que está en Lisboa estamos justo arrancando ahora con la construcción. Los dos pequeñitos, digamos, se construyeron en Barcelona y en Madrid en España, y tenían como misión servir de centros de datos de proximidad para el área urbana cercana, para Madrid o para Barcelona. Aunque el de Barcelona, por razones que tienen que ver con la mera casualidad, conseguimos meternos dentro del primer anillo de conexión de un landing station de un amarre de un cable, y se ha alquilado un entero para inteligencia artificial, pero inicialmente estaba pensado para call location, estaba pensado para tráfico de compañías.



Tenemos otro pequeñito en Madrid, en Getafe, también construido, y luego tenemos dos muy grandes, que están uno en Álava y otro en Lisboa, y que están vinculados a la entrada de cable. Tanto el de Álava, es entrada de cable de tres cables súper importantes que se llaman Marea, Grace Hopper, y en el futuro uno que se llama Anjana, y en Lisboa, está vinculado a la entrada de Nuvem en el futuro y ahora mismo el Ellalink, que viene de Sudamérica y Equiano y 2África, que vienen de África.



Entonces, no son centros de datos, sino data campuses. Hemos construido un primer edificio y luego un segundo, luego un tercero... y luego en el caso de Álava hemos construido el edificio 3, y estamos arrancando la construcción del edificio 2, y después vendrá el 1 por las zonas de casualidad han sido 3, 2, 1 en vez de 1, 2, 3. Estamos construyendo tres edificios y luego construiremos hasta 6, en el caso de País Vasco.



En Lisboa estamos ahora con la compactación de terrenos para construir el primer edificio. Se pueden construir hasta 5 en la primera fase, más 2 en la fase 2, hasta un total de 7. Ambos son campuses que podrían llegar a alcanzar en el futuro una potencia de hasta unos 300 megavatios cada uno. Acabamos de anunciar recientemente un acuerdo con una autoridad regional, con la Junta de Extremadura, para un desarrollo a muy largo plazo de 2 megacampuses de data centers, uno más inmediato, y otro más a medio y largo plazo en Extremadura, que podrían alcanzar un tamaño de hasta un giga, aproximadamente, cada uno de ellos, pero bueno que son más a largo plazo.



¿Qué más proyectan en este campo? ¿Qué expansión prevén desde Merlin Properties para 2025 y más allá?



Sí, va a ser una variación sobre este mismo tema. Nosotros tenemos unos 60 megas de capacidad máxima de diseño en estos momentos construidos, que lo que estamos haciendo es equipándolos, para principios del año que viene estarán completamente equipados, y por tanto, dependiendo de cómo vaya el régimen de alquiler empezarán a generar cash flow poco tiempo después. Esos 60 megas irán acompañados de unos 200 a 240 que llamamos fase 2, que es la que ha quedado financiada con la ampliación de capital que hicimos en el mes de julio.



Por tanto, pues con un horizonte 2028 o 2029 habremos terminado, sumando fase 1 y fase 2, tendremos unos 300 megas de data center listos que, para el año entre 2030 y 2032, estarán ya en pleno servicio y generando rentas para la compañía. Se iniciará una fase 3 que va a estar cerca de los 400 megas, 390 es lo que ahora mismo nos está saliendo, y esa es, después, por tanto no hay que preocuparse ahora de fondearla, ya la fondearemos cuando nos vayamos aproximando a ella, que consiste básicamente en colmatar los campuses de País Vasco y de Lisboa y añadir un nuevo desarrollo, que esperamos anunciar en breve, esa es la fase 3, y luego la fase 4, aunque siempre hay un cierto grado de fungibilidad, se puede adelantar una, retrasar otra, etcétera, pero ya la fase 4 sería el desarrollo de los dos grandes campuses que se han anunciado en Extremadura, y alguno más que todavía anunciaremos en los próximos meses/años en otras regiones de España.



Ese es nuestro propósito, que es un camino de largo plazo, esto nos va a tener 'entretenidos' hasta el año 2040, pero claro multiplica por 'n' veces el tamaño de la compañía, también tiene unos requerimientos de CAPEX y de funding importantes, y es con lo que tenemos que irnos espabilando en cada momento, procesar lo oportuno para ir consiguiendo en el mercado, puesto que somos una cotizada, y ya está, eso es lo que tenemos que hacer en los próximos años, Pero, a 15 años vista, con horizonte 2040, parece que la compañía probablemente será una compañía de centros de datos.



A su juicio ¿existe apoyo institucional en España para el desarrollo de centros de datos?



No, a día de hoy no existe pero no por mala fe, simplemente pero yo creo que es que el mundo político funciona un poco al margen de la realidad y todavía no se ha enterado de lo que viene, y de la oportunidad que representa para España. Entonces creo que solo ahora empiezan a entender este fenómeno, nos queda muchísima pedagogía por hacer para explicarlo, es sorprendente ver el mantra que te repite mucha gente y que está realmente instalado en la cabeza de algunos de ellos de consumen agua, consumen electricidad y eso es malo, y no crean empleo.



Uno, no consumo agua, dos, consumo electricidad de la que sobra, y eso es bueno, y tres, sí que creo un montón de empleo. A lo mejor es un empleo que a ti no te mola, porque a ti por alguna razón los políticos tienen una auténtica obsesión por el empleo de bajísima cualificación. Lo que quieren son miles de empleos de baja cualificación, pero, no hay que olvidar que 100 tíos de 15.000 euros es lo mismo que 10 tíos de 150.000 euros, a efectos de contabilidad nacional y de recaudación de impuestos. Es más, porque sus marginales son más altos.



Pero esto no es algo que no acaba de entrar, y entonces, todo el mundo lo que busca es lo que yo llamo el Santana Motor, el Linares: aquí lo que hay que hacer es mantener la fábrica de Land Rover, vamos a ver si tenemos unos terrenos a ver si se podrían dedicar a otras cosas, no, la fábrica de Land Rover, eso no salió bien. Como eso, muchas otras cosas que hemos visto recientemente en Barcelona.



Yo creo que lo que hay que empezar a pensar es que esto es un área de especialización en la que España puede tener un posicionamiento excelente en comparación con otros países del mundo y, tal vez, merecería la pena ir creando un programa nacional de desarrollo de este tipo de infraestructuras, ir creando las profesiones necesarias para alimentarlas, en el sistema universitario, en el sistema de FP y, facilitar la vida de los que quieran instalar este tipo de infraestructuras... ¿Cómo? Mediante, simplemente, una simplificación de la tramitación hoy en día con el fenómeno del poder distribuido, hay un montón de funcionarios que tienen, todos y cada uno de ellos, un poder específico para autorizar o denegar algo que tú necesitas. Tu vida se convierte en un calvario para poder tramitar cualquier cosa, la gente no se hace ni la idea de la cantidad de sies o noes, es decir de elementos de autorización binaria por los que hay que atravesar hasta conseguir ordenar los elementos de producción, y conseguir crear algo, es muy difícil.



Entonces, ayudar con la tramitación, dos ayudar con la generación de electricidad, es decir el PNIEC ( Plan Integrado de Energía y Clima) tiene que continuar, hay que continuar generando renovables en España. Pero hay que ir también a buscar energías 24-7, ¿cuáles son esas energías 24-7? La primera, no apagar las nucleares.



Las nucleares creo que son absolutamente necesarias para el desarrollo económico de España en el corto plazo y, en el largo, quizás empezaría a pensar en sustituir estos grandes reactores que hoy en día existen y que están en un único emplazamiento con un único riesgo sísmico, con un único riesgo de accidentes, sustituirlos utilizando la misma capacidad de evacuación que ya está instalada, por 8 o 10 o 15 reactores modulares nucleares pequeños, separados unos de otros, de tal forma que la ocurrencia estadística de accidentes se separe, se disperse, y no puedan tener un accidente todos a la vez, con lo cual reducen mucho la gravedad de cualquier posible accidente nuclear, en caso de que se te funda un núcleo, y generas la misma energía nuclear que está generando ahora con más reactores pequeños.



¿Por qué digo esto? Porque cuando se pensaba en la industrialización de España se parió un programa nuclear con 27 instalaciones, de las cuales solo se fabricaron 10, de las cuales se han desmantelado 3, y nos quedan . Pero la 7 que tenemos si uno se mete en el electricitysupply.com, que es una página web que recomiendo a todo el mundo que la pruebe, verá que trabajan 24-7 con una tasa de disponibilidad del superior al 90 por ciento, es decir, están trabajando todo día, representan el 5 y medio por ciento de la capacidad instalada en España, pero el 20 por ciento de la producción de energía.



No está escrito en piedra que eso sea prescindible, como a día de hoy desconectes eso, no sé cómo vas a conseguir la estabilidad de red hasta tanto no se desarrollan tecnologías de almacenamiento razonables. Y si quieres ir a tecnologías de almacenamiento razonables, deberías estar desde ya estimulando la creación de centrales de bombeo-turbinación, que es básicamente utilizar dos pantanos, pantanos existentes o creados ad hoc con una diferencia de nivel entre ambos para utilizando fotovoltaico o eólico en las horas en que el pool, el mercado no lo consume, subir el agua del de abajo para tirarla en las horas en las que no hay lujo viento, desde el de arriba turbinarla, y generar electricidad.



Esa es una forma de crear una especie de pila, que es lo más parecido a una central nuclear. No es perfecto, porque en cada uno de esos ciclos consigues una eficiencia del 70-80 por ciento, se pierde agua, hay evaporación, hay agua que se va a cauce abajo entonces al final no es perfecto, pero creando un montón de estaciones de bombeo-turbinación se podría eventualmente pensar en llegar a un recurso 24-7, que es lo que necesitas para tener un baseline, para tener una carga base en el sistema que te permita iluminar, alimentar, los centros de datos.



Y lo último que habría que mirar también es el tema de transporte y distribución. Es decir, debería ser una prioridad nacional que un electrón que se genere en Tarifa, Cadiz, llegue hasta Lugo en el menor tiempo posible, y, con la menor pérdida por rozamiento de red posible. Entonces eso, ¿cómo se consigue? Tenemos una red muy buena y muy robusta. Reforzándola todavía más, mallándola todavía más, invirtiendo en ella todavía más.



Eso hoy en día está limitado por una serie de medidas, de unos porcentajes sobre PIB que se introdujeron en su momento en la época de la hiperausteridad que trajo el ministro Montoro, y esos porcentajes han quedado ahí en el sistema jurídico, y entonces, tanto las distribuidoras como Red Eléctrica están capados en cuanto a su capacidad anual de invertir en las redes para irlas mejorando. No solo mejorar por mantenimiento o perfeccionamiento las que ya existen, sino tender nuevas redes, que además se ha convertido también en una cosa muy difícil, por una serie de complicaciones que hoy en día hay en materia de expropiaciones, medioambientales, etcétera, pero que es necesario para el bien del país y del PIB nacional que se continúen tendiendo redes para aquellos sitios donde no llega con tanta perfección el mallado existente.



Decíamos al principio que hablamos de una megatendencia que cotiza claramente en el mercado. Y una de las bases del potencial actual que presenta Merlin Properties en el Ibex 35 para los analistas pasa por los centros de datos. ¿Cómo puede impactar en el valor de sus activos?



La mera expectativa ya nos está ayudando bastante. Nosotros a día de hoy cotizamos a unos múltiplos que son de inmobiliaria plus, ¿vale? Todavía no cotizamos ni de lejos a múltiplos de compañías de centros de datos. En España ha habido recientemente una transacción comparable, y hay bastantes más en Asia y en Oriente Medio. Las compañías de centros de datos pues transaccionan entre 26 y 34 veces EBITDA, y nosotros cotizamos a 15.



Pero, como inmobiliaria, somos inmobiliaria plus, es decir, estamos mejor que casi todos nuestros rivales europeos por tener esta línea de crecimiento, que en los sectores de activos tradicionales no tenemos. En los sectores de activos tradicionales desde que compramos Metrovacesa, que era un poco desastre y la hemos ido mejorando en cuanto a ocupación, etcétera, hemos alcanzado unos niveles de excelencia operativa y de ocupación tanto en centros como en logística, como en oficina, que son ya tan altos, y las rentas con la inflación han corrido tanto en los últimos años, que estamos en una situación en la que tenemos una generación de cash flow muy muy muy estable, pero cuyo crecimiento ya va extremadamente vinculado al desempeño económico de España y Portugal. Vamos a crecer tanto como crezcan las economías en las que estamos, ahí no hay crecimientos de doble dígito.



Gracias a Dios hemos sido suficientemente anticipados al ciclo de haber creado una línea de crecimiento, que son los centros de datos en la que empezamos a trabajar en 2019, y firmamos los primeros acuerdos de transferencia tecnológica en el año 2020, y eso nos ha creado una línea de actividad que hoy en día permite que la gente tenga ilusión porque sabe que hay una área de actividad de la compañía, que está llamada a ser la dominante en el futuro, y que es así que tiene un crecimiento absolutamente exponencial.



Claramente nos ha creado esa mejora respecto de nuestros competidores puramente inmobiliarios europeos. ¿Por qué? Porque entrar en una área de actividad nueva como centros de datos te pone en marcha un círculo virtuoso. Tú inviertes un CAPEX, con ese CAPEX, obviamente tu compras una tecnología y haces unas construcciones, que en un determinado momento te generan nuevas rentas, esas nuevas rentas te aumentan tu cash flow, tu cash flow per share, y el aumento de tu cash flow per share te permite pagar más dividendo. Y como la razón de ser de una socimi es pagar dividendo, si el mercado piensa que tienes en el futuro, aunque falten muchos años la posibilidad de pagar mucho más dividendo, si el mercado piensa que tienes la posibilidad de doblar tu dividendo, parte de ese valor te lo empieza reconociendo ya desde hoy porque hay gente que empieza a tomar posiciones anticipadamente. Eso, obviamente, genera un círculo virtuoso que el mercado tiende a anticipar.



Yo que vengo de capital riesgo siempre ha sido más partidario de que, primero enseñes el cash flow ,y luego suba el precio. Pero, el mercado bursátil no es tanto así, antes de que enseñes el cash flow el mercado ya te empieza a anticipar eso en el precio de la de la acción. A nosotros todavía no nos ha ocurrido en todo su esplendor, pero ya, ha empezado a ocurrir un poquito, y lo notaremos más en los próximos años porque, en la medida en que los valoradores nos empiecen a reconocer más valor de nuestras instalaciones como centros de datos, aumentará el valor neto liquidativo de la acción, que en Europa claramente es un driver del precio de cotización, y eso hará que la acción suba.



El 28 de febrero publicarán sus resultados del ejercicio 2024. Lógicamente, sin entrar en detalles, pero como balance inicial ¿Cómo calificaría 2024?



2024 ha sido un buen ejercicio que empezó quizás dubitativo pero el primer trimestre fue planillo, pero luego se empezó a enderezar durante el año y ha terminado siendo un ejercicio bastante bueno. Un ejercicio que iba para ser un ejercicio de notable bajo, empezó a enderezar se hacía notable alto, y acaba siendo un ejercicio de sobresaliente.



¿Por qué ha ocurrido eso? Porque los likes for likes van a ser buenos, porque hemos tenido variaciones positivas de ocupación en todas nuestras áreas de negocio, terminamos el año más ocupados en todo, la logística va a terminar prácticamente en plena, plenísima, ocupación. Plena ocupación logística realmente sería un 96 - 97%, pero, este año encima por una serie de circunstancias va a acabar muy por encima de eso. En centros comerciales, vamos a terminar por encima el 96 por ciento de ocupación, que también es plena ocupación, es decir ahí siempre hay un cierto vacío estructural como consecuencia de las rotaciones de inquilinos.



Y, en oficinas, el año ha sido sorprendente, y pese a todo el relato oficial sobre las oficinas, vamos a terminar muy por encima del del de la guía que dimos al mercado que dijimos un 92, luego la actualizamos a un 92 y medio, la tuvimos que reactualizar a un 93, y vamos a terminar, incluso, por encima, bastante por encima de eso. Por tanto, ha sido un año en el que la variación de ocupación ha sido positiva . Se ha aplicado y pc y el release spread, que es la diferencia entre renta entrante y renta saliente en renovaciones, ha sido también positivo, por tanto el like for like ha sido un like for like muy muy positivo.



Ha sido un muy buen año en términos de operación de nuestros activos tradicionales. La única pega, que no es una pega, es que este año todavía 24 no hay prácticamente ingresos procedentes de centros de datos. Este año pues va a haber 2 millones en cuenta resultados, y ya en 2025 esperamos que estemos más bien en torno a 25 y, luego, ya en 2026 y siguientes, continuará subiendo el peso relativo que los centros de datos, el de este año es prácticamente cero, el año que viene ya en este año 2025 ya andará cerca del 5%, entre el 4 y el 5%, y a partir de ahí ir a subiendo con la esperanza de que en 2030, 2032 podamos estar fácilmente por encima del 50 en centros de datos, y si nos vamos a la siguiente fase, algún día esta compañía tendrá un 70 o 80 % de sus ingresos procederán probablemente de centros de datos.



Y como no, tal y donde estamos más allá del potencial, también le pediríamos un balance bursátil de la compañía, que en junio próximo cumplirá 11 años como cotizada. ¿Cómo ven su desarrollo?



El desarrollo de la acción de Merlin, y eso es importante explicarse lo al mercado, es un desarrollo que está vinculado a la variación de precios de sus activos, o de valoración de tasación de sus activos, porque MERLIN Properties no puede acumular beneficio.



Es decir, simplificando lo mucho lo normal sería que Merlin tuviese una acción plana, y que su razón de ser fuera, simplemente, la distribución de dividendo. La razón por la que no tiene la acción plana es porque hay un efecto de inflación y de aumento del valor de los activos, pero que a lo largo de los ciclos a veces se corrige. Entonces, si coges el gráfico de Bloomberg, adaptado por nuestras ampliaciones de capital, etcétera, en las que se han generado derechos de suscripción preferentes, y por las devoluciones de prima de emisión, por tanto de capital que hemos hecho, me parece que el precio de salida ajustado de Merlin, digamos cogiendo la cifra de 10 del año 2014 y actualizando la presente, está por debajo de 7, en torno a 7, y cotizamos a 10 y pico.



Por tanto, hemos hecho como un 100% en cuanto a precio de la acción, pero, lo más importante, y lo que a nosotros más nos enorgullece, es que hemos distribuido casi 2.000 millones de euros de dividendo, que es una barbaridad. Y en los próximos años pues esa tendencia simplemente tiene que continuar. Es decir, nuestra razón de ser es el dividendo.



Comprendo que en bolsa hay un montón de gente que está obsesionada con el trading, con la acción, que la acción suba, lo comprendo. Pero, al fondo de pensiones, a la aseguradora, al fondo de inversión, al fondo soberano, al family office, a un montón de inversores, lo que les atrae de un REIT, sobre todo entendido con el concepto americano de REIT, es su capacidad de distribuir cash flow, su capacidad de generar ingresos relativamente predecibles y estables con los que distribuir un cash flow con el que tú consigues otro objetivo. Ya puede ser pagarte tus vacaciones, ahorrar, pero esto aquí en España se entiende mal, porque poca gente tiene acciones de socimis, pero en Estados Unidos hay más de 150 millones de personas que tienen acciones de REITs americanos. En EE.UU. sí que está profundamente imbricado en la mentalidad americana que un REIT sirve para ahorrar.



Aquí, en España primero hay poca capacidad de ahorro, muy poca, y la que hay está solo, fundamentalmente, en depósitos bancarios, entonces no se entiende muy bien. Pero, nuestra razón de ser es un poco el dividendo, dicho lo cual, como te comentaba antes, en materia de evolución del precio de la acción lo hemos hecho muy bien, y el que ve 10 contra 10 se está equivocando, no está entendiendo que, en el medio ha habido una serie de ajustes, ampliaciones de capital, etc... que hacen que el precio ajustado del valor de la acción ajustado sea diferente.



Créame si le digo también, que hay mucho inversor individual que está interesado especialmente en invertir por dividendos, y que Merlin puede ser una de sus opciones.



Yo soy uno de ellos, es decir, mi patrimonio está invertido en Merlin y obtengo ingresos anualmente cuantiosos por el dividendo que recibo. A mí me encaja perfectamente. Yo ya de bolsa quedé bastante vacunado. Cuando era pequeño, estuve aquí, tenía un pase tenía un pase de parque, y era pizarrero, entraba en los corros con una pizarrilla y anotaba cotizaciones y fue un periodo magnífico para aprender, yo era un crío, pero acabé bastante vacunado de de bolsa como actividades especulativa.



