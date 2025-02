El IRPF juega una mala pasada en la nómina: recorte al sueldo de los trabajadores que no pidieron esto

Iniciar un nuevo año implica nuevos comienzos, propósitos y cambios que -por lo general- tienden a ser positivos. Aunque también acarrea otro tipo de novedades. Para Hacienda y las empresas también comienza una nueva etapa, y algunos trabajadores han observado preocupados como su nómina se ha reducido este mes. Todo depende de cada caso y situación, pero la causa en algunos de ellos es relativamente sencilla de explicar: la aparición del impuesto del IRPF.

Lo más normal es que esta situación sea la que afecte a los más jóvenes: trabajadores que hasta el momento no han trabajado ni llegado a las cantidades mínimas para verse obligados a hacer la declaración de la renta. Así, al iniciar el año en un trabajo en el que el pronóstico es alcanzar estas cantidades, entra el juego el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fïsicas -IRPF-. Este último se encarga de gravar la renta obtenida a lo largo de un año, según als circunstancias familiares y personales de cada empleado.

El IRPF muerde la nómina de los trabajadores

El funcionamiento del impuesto es el siguiente. La Agencia Tributaria cuenta con unas tablas de IRPF, documento en el que se basan las empresas para retener un porcentaje determinado a sus empleados. Hay dos formas de hacerlo: prorratear las cantidades correspondientes entre 12 o 14 pagas o, por el contrario, aplicar losporcentajes a lo largo del año. De igual manera, aquellos a los que no se les aplicaban estas deducciones hasta el momento pero sí cumplan las condiciones ahora, verán como su nómina se ve reducida.

En esta línea, un profesional de Recursos Humanos explica a Vozpópuli como algunos trabajadores se ven sorprendidos, y el problema no queda aquí. En los casos en que el empleado ha comenzado a trabajar en medio del año y la empresa no le retiraba el IRPF, además de sufrir un importante pellizco en su nómina al llegar enero, es posible que la renta le salga a pagar tras los pasados meses sin descontar esa cantidad de su sueldo. "El problema es si no te lo explicaron el año pasado", afirma.

Los conocimientos del trabajador en este aspecto son importantes, sobre todo para evitar sorpresas desagradables. Y en ocasiones toman especial importancia, como para aquellos que tienen dos pagadores. En esta situación, el porcentaje de retenciones suele ser menor, motivo por el que la renta suele salir a pagar. Por todo ello, los trabajadores que saben sobre ello piden a sus empresas, en ocasiones, que les suban el porcentaje del impuesto para no llevarse un susto.

El caso del autónomo

Para aquellos que trabajan por cuenta propia el caso es algo particular. El funcionamiento es el mismo: los trabajadores autónomos también deberán realizar el anticipo del impuesto en los ingresos que perdiben. Eso sí, los porcentajes aplicados son distintos, ya que sus ingresos son variables y provienen de distintos clientes. Así, con carácter general este suele ascender al 15% y debe ir incluido en todas las facturas.

Finalmente, y como siempre ocurre, hay ciertas excepciones. Algunos autónomos no están obligados a pagar este impuesto. Se trata de los empresarios que no son profesionales. Para identificarlos, tan solo hay que consultar la primera sección del Impuesto de Actividades o IAE, lugar donde se detallan todas las tarifas correspondientes.