¿Por qué invertir (todavía) en fondos de renta fija a vencimiento?

Ahora bien, si eres de los que han vuelto a los depósitos con la esperanza de aprovechar la “fiesta” de los tipos altos, tengo una noticia que quizá no te entusiasme: te estás perdiendo buena parte de la música. Y además, la música se va perdiendo poco a poco. En este mismo entorno hay instrumentos que pueden ofrecer rentabilidades superiores, una diversificación real y sin perder de vista la seguridad. Hablamos de los fondos de renta fija a vencimiento.

Fuente: Carlos Arenas Laorga



Un fondo de renta fija a vencimiento es un vehículo que invierte en una cesta de bonos (corporativos o gubernamentales) hasta su vencimiento. La gestora compra estos bonos y, salvo sorpresa, los mantiene hasta el final. Al hacerlo, reduce el riesgo de reinversión y evita tomar decisiones de compraventa constantes. Es como si comprases un puñado de letras del Tesoro y las dejaras madurar hasta su vencimiento, pero con la ventaja de una cartera diversificada, gestionada profesionalmente y con acceso a bonos que como particular no podrías comprar.

Imagina que compras un bono de Repsol a 3 años con un cupón del 3,5%. Si lo mantienes hasta el vencimiento, y no quiebra la empresa, sabes que vas a recibir tu capital y los intereses pactados. Ahora, traslada eso a un fondo que compra no solo ese bono, sino otros 50 similares, y que tiene fecha de cierre en 2027. Bienvenido al mundo de los fondos a vencimiento.



Los fondos a vencimiento han sido muy atractivos porque te has podido cerrar una yield muy interesante. El problema de la renta fija es que, con las bajadas de tipos, las nuevas reinversiones van a dar menor rentabilidad. Pero con los fondos a vencimiento te has cerrado ya una rentabilidad objetivo y, muy raro sería, que no recibas el principal con los intereses. Una ganga. La renta fija se comporta de forma inversa a los tipos de interés. Es decir, si los tipos bajan, los bonos que ya tienen cupones altos ganan valor. Pero incluso si no lo hicieran, mantenerlos hasta vencimiento permite asegurar una rentabilidad cercana a la ofrecida en el momento de compra.



En otras palabras: es el momento de fijar tipos altos antes de que desaparezcan. Como quien ve una oferta de alquiler a buen precio y la cierra por tres años: quizá el precio no baje, pero si sube, tú ya tienes lo que querías. Incluso, con las bajadas de tipos, hay fondos a vencimiento que logran su rentabilidad objetivo antes de plazo.



Los fondos de renta fija a vencimiento que se están comercializando ahora, muchos de ellos a 2-4 años vista, ofrecen rentabilidades estimadas que oscilan entre el 3,5% y el 4,5% (la mayoría, los hay de más del 6% y de menos del 2%) anual neto de comisiones. Y no hablamos de productos exóticos o arriesgados: la mayor parte invierten en deuda corporativa de grado de inversión (investment grade) o en emisiones high yield de emisores sólidos, con diversificación por sector, país y calificación crediticia.



Aquí viene lo interesante: aunque los depósitos volvieran con fuerza (cosa poco probable), rara vez alcanzan la rentabilidad neta que ofrecen estos fondos. Actualmente, según el Banco de España, el tipo de medio de los depósitos a plazo de más de 2 años apenas llega al 2%. Mucho menos que un fondo de renta fija a vencimiento. Y no olvidemos la fiscalidad.

• Depósito bancario al 3%: tributa como rendimiento del capital mobiliario, al 19%-23% según tramos. Es decir, si obtienes un 3% bruto, te quedas con un 2,4%-2,1% neto.

• Fondo de renta fija a vencimiento con TIR del 4%: permite diferir el pago de impuestos hasta el reembolso final y, si lo traspasas a otro fondo, ni siquiera tributas. Además, la fiscalidad es sobre la plusvalía, no sobre cada cupón como en el caso del depósito.



A igualdad de condiciones, el fondo gana por goleada en eficiencia fiscal. Y si tienes perfil conservador, pero estás dispuesto a aguantar el vencimiento (como harías con un depósito), la volatilidad intermedia no debería preocuparte.



Ningún producto está exento de riesgos. Los fondos de renta fija a vencimiento no garantizan el capital como un depósito cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Aquí, el riesgo está en los emisores: si una empresa incumple su deuda, el fondo puede sufrir pérdidas. Aunque son casos muy, muy infrecuentes, no quiero dejar de mencionarlo.



Sin embargo, esa es también precisamente la ventaja de la diversificación. Un fondo puede tener 50 o 200 emisores distintos, repartidos en varios países y sectores. Además, los gestores suelen hacer una selección cuidadosa del riesgo de crédito, con análisis exhaustivos y seguimiento continuo. No es infalible, pero es mucho más seguro que comprar tú solo un bono de una empresa. Y, en todo caso, el riesgo no es más alto que el de tener todo tu dinero en un único banco. Que a veces confiamos más en el logo del banco que en el análisis de una cartera bien construida.



Así que, si eres de los que está esperando al vencimiento de su depósito para “ver qué hace el mercado”, plantéate hacer que tu dinero trabaje desde ya. Porque el momento de los fondos de renta fija a vencimiento está desapareciendo. Corre, que todavía puedes.



Te dejamos un listado de 85 fondos de renta fija a vencimiento que puedes suscribir en España ordenados por la yield que ofrecen.



Si quieres ver el listado completo, pincha aquí.

