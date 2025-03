Invertir en Blockchain: más allá de las criptomonedas

Como dice un gran amigo, la tecnología blockchain es como un vaso: puedes llenarlo con café, Coca-Cola, o agua. Es el contenedor que permite que los activos digitales fluyan con seguridad y eficiencia. El vaso es el mismo, pero el contenido puede ser muy distinto. Por eso tampoco es necesario invertir en criptomonedas para aprovechar las oportunidades que ofrece blockchain.



Blockchain es una base de datos descentralizada y segura que permite registrar transacciones de manera inmutable. Originalmente concebida para Bitcoin, su potencial se ha extendido a múltiples industrias: desde la logística y la moda hasta la salud y los servicios financieros. En mi opinión, blockchain ofrece tres grandes ventajas: la transparencia en tiempo real con verificación de la información, la seguridad de los datos cifrados y su dificultad de robo, y la eficiencia en la reducción de intermediarios mediante los smart contracts.



Si quieres invertir en la revolución blockchain sin comprar Bitcoin o Ethereum, puedes hacerlo a través del BNY Mellon Blockchain Innovation Fund.



Algunas empresas han integrado blockchain para optimizar sus operaciones sin estar directamente vinculadas a criptomonedas. Un ejemplo que me gusta especialmente por la poca vinculación que podríamos esperar es Louis Vuitton.



El gigante del lujo LVMHha implementado la tecnología blockchain para mejorar la trazabilidad de sus productos. A través de la plataforma AURA, basada en blockchain, los clientes pueden verificar la autenticidad de un bolso o un reloj, asegurándose de que no es una falsificación. Esto no solo protege la exclusividad de la marca, sino que también reduce costes relacionados con fraudes y devoluciones de productos falsificados. No solo puedes realizar la trazabilidad de tu bolso, sino que puedes venderlo de segunda mano con la garantía de autenticidad y se pueden crear NFTs para un mercado secundario. Recordemos que ya se han vendido modelos del desfile de moda de París a un precio más caro en su NFT que en el modelo físico. Esta exposición al metaverso en muy innovadora y con un potencial extraordinario. Es decir, reduces costes, aumentas las garantías y obtienes más ingresos. Un chollo.



Mastercard y Visa están explorando el uso de blockchain para mejorar la seguridad de los pagos internacionales y reducir los costes asociados a las transferencias transfronterizas. Pero también nos encontramos con compañías automovilísticas, de seguros o de utilities. Esta tecnología está cambiando muchos modelos de negocio haciéndolos mucho más eficientes.



Además, invertir en empresas que usan blockchain en lugar de en criptomonedas ofrece varias ventajas, como la menor volatilidad, la exposición a sectores muy distintos, o menor peso del factor especulación.



Fuente: Morningstar Direct



La tecnología blockchain ya está cambiando la manera en que operan muchas industrias, y su adopción seguirá en aumento. Para los inversores que buscan exposición a esta revolución sin asumir los riesgos de las criptomonedas, existen alternativas. LVMH, IBM, Mastercard y muchas otras compañías están demostrando que blockchain es mucho más que un vehículo para monedas digitales; es una herramienta que puede redefinir la economía global.



Aprende a invertir en bolsa y mercados financieros