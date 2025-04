"Invertimos en pocas empresas apoyadas por megatendencias que las protegen del contexto global"

¿Cuáles son los riesgos que estáis monitorizando actualmente? ¿Qué os preocupa?



La realidad es que ya hace un tiempo hay dos riesgos que nos preocupan. El primero es bastante evidente y muchos inversores están enfocados, que es la exposición que muchos inversores tienen, ya sea manera pasiva o activa, a las empresas más grandes del mundo, a estas empresas tecnológicas que han transformado el mundo estos últimos 20, 30 años, que en algunos casos además cotizan a valuaciones que, en nuestra opinión son excesivas, entonces representan un riesgo muy importante, especialmente, porque muchos inversores están muy expuestos a esas compañías, y creo que estamos muy enfocados en lo que posiblemente se da una diversificación para reducir ese tipo de exposición.



El segundo es que como vivimos en una era de transformación digital, que ya bien hace por lo menos 20 años y que, seguramente siga en los próximos varios años, en toda esta década ahora con inteligencia artificial, eso la verdad es que hace muy difícil invertir. Tienes empresas innovadoras que lanzan productos, servicios, tecnologías nuevas, que logran un nivel de disrupción tremenda, tremendo en sus mercados. Empresas que ofrecen productos, servicios que rápidamente se transforman obsoletos, y muchas empresas que han estado invirtiendo fortunas en estos últimos 10,15 años para transformarse digitalmente, para adaptarse a las realidades y a las nuevas tecnologías que existen hoy en día, para poder seguir compitiendo, y no transformarse en empresas vulnerables, para dar market share y de a poco desaparecer.



Es un momento en donde las empresas, que se supone que se vienen beneficiando de esta transformación digital, probablemente lo que han hecho es, han estado invirtiendo muchísimo capital para poder sobrevivir, y las empresas que se supone que estaban facilitando esta transformación digital, son las que realmente se venían beneficiando, ahora esas empresas grandes tecnológicas como Microsoft, Alphabet-A son empresas que, de repente en esta era de inteligencia artificial, también son vulnerables, y están invirtiendo fortunas en poder transformar sus negocios de empresas que eran software companies, a lo que cada vez más se parecen hardware companies, así que niveles de inversión para poder, ellos también adaptarse, esas empresas también adaptarse muy muy altos y es algo que estamos prestando muchísima atención.



Es absolutamente cierto que invertir de manera pasiva ha funcionado muy bien por una serie de dinámicas, un poco lo que ya hablamos sobre los flows o los flujos de inversiones activas a pasivas.



¿Sigue siendo momento de invertir en acciones? ¿Es buena estrategia usar ETF, que han funcionado tan bien durante tanto tiempo?



Como hablábamos anteriormente, yo creo que eso presenta hoy en día riesgos significativos. Hoy uno, un inversor pasivo, termina invirtiendo y termina expuesto a compañías que representan una parte muy grande del índice y, en algunos casos que cotizan a valuaciones excesivas. Con lo cual, lo que funcionó los últimos 10, 15, 20 años no necesariamente vaya a funcionar los próximos 5 o 10 años.



Nosotros invertimos de una manera muy diferente, tratamos de invertir en un portfolio muy concentrado en pocas compañías a las que tratamos de seleccionar con mucho cuidado, conociéndolas muy bien, que están apoyadas por distintas megatendencias que las protegen del contexto macro y, en general, que cotizan a valuaciones muy razonables. Si uno invierte en pocas empresas de manera muy selectiva, creo que sí sigue siendo un muy buen momento para invertir.



Particularmente estamos encontrando empresas que a lo largo de los últimos muchos años han invertido significativamente para transformar sus negocios de manera tecnológica, digitalizarse y en muchos casos hoy disfrutan de muy buena información sobre sus usuarios, sobre sus consumidores, sobre sus clientes, información que es muy única, que le pertenecen únicamente a ellos y a esas empresas y que por lo tanto esa información las permite adaptar sus productos, sus tecnologías, sus servicios para básicamente ofrecer mejores productos y servicios y así poder seguir ganando market share, adaptándose, beneficiándose de todas estas nuevas herramientas de inteligencia artificial, etc… para poder seguir ganando market share, como decíamos anteriormente, y seguir creciendo no solamente sus ingresos, sus ventas, sino también poder adaptar sus modelos de negocio, sus operaciones, para hacer cada vez más rentables y crecer sus flujos de caja, que es lo que realmente nos importa a nosotros y, lo que a lo largo del tiempo termina definiendo los retornos de un inversor de vuelta de largo plazo y paciente.



Así que en ese sentido estamos encontrando oportunidades súper interesantes y el portfolio, hoy en día, creo que presenta una oportunidad que hace mucho tiempo nosotros no hemos visto.



¿En qué consiste NB Global Equity Megatrends?



Efondo y la estrategia de Global Equity Mega Trends es una estrategia que se lanza en el año 1991 y, básicamente el espíritu es lograr invertir, ser accionista de las mejores empresas del mundo con mayor paciencia para poder soportar esos períodos de muchísima volatilidad, de muchísima incertidumbre que son inevitables en mercados listados, accionarios.



Y entonces lo que nosotros tratamos de hacer es invertir con muchísima convicción. Entonces invertimos en muy pocas empresas, máximo 30 compañías, 20-30 empresas. Hoy en día deberíamos tener 24 o 25 compañías en el portfolio, y las tratamos de seleccionar con mucho cuidado. Lo que intentamos hacer es invertir en empresas que tienen estos vientos de popa, estas megatendencias que las protegen, que, por lo tanto, tienen mayor previsibilidad en su perfil de crecimiento. Son empresas que tienen un rol muy particular con la tecnología, un producto, un servicio, que las posicionan muy bien para beneficiarse de este viento de popa que las protege.



Son empresas que cotizan a valuaciones razonables, son empresas que son lideradas por socios operativos con los que nosotros nos sentimos muy cómodos, que están logrando crecer sus márgenes y, por lo tanto, sus cash flows. Eso es algo que nosotros nos preocupa mucho, el flujo de caja, el potencial de crecimiento del flujo de caja de las compañías en las que invertimos. Y de vuelta, tratamos de invertir en empresas que presentan una oportunidad de crecimiento o de apreciación de capital significativa, pero al mismo tiempo, con buena protección durante mercados difíciles.



Y eso es lo que termina transformando, es un portfolio muy único que termina siendo muy complementario para inversores pasivos o activos y que tiende a comportarse muy bien en mercados difíciles justamente porque estamos muy enfocados en tratar de minimizar el riesgo de inversión en el portfolio, lo cual nos lleva a tener mayor convicción y a comportarnos mejor, emocionalmente, poder soportar esos periodos y hasta diría invertir de manera muy opportunistic, como dicen los americanos, en esos periodos de muchísima volatilidad e incertidumbre, y tratar de conocer las empresas, comprar más cuando otros inversores están vendiendo, están forzados a vender esas posiciones. Eso es lo que estamos tratando de lograr con el fondo.



¿Qué oportunidades estás encontrando, en qué sectores y países?



La verdad que tenemos un mandato muy flexible, invertimos en diferentes países, en diferentes sectores, en empresas grandes, chicas, empresas que muchos inversores las consideran empresas de alto crecimiento, pero también invertimos en empresas con menor crecimiento a lo que nosotros nos importa mucho, es que las empresas estas tengan estos vientos de popa, estas megatendencias, que realmente las están protegiendo, y, por lo tanto, tienen esa visibilidad de mediano y largo plazo, no todo el tiempo son empresas de alto crecimiento, sí, crecimiento muy previsible, y lo que realmente nos importa es el crecimiento de flujo de caja, y no necesariamente el crecimiento de ventas e ingresos que puedan tener estas empresas.



Así que tenemos un mandato muy flexible y estamos encontrando oportunidades en distintos países, hemos estado particularmente activos para un fondo que, en general, tiende a tener una rotación muy baja, a mantener sus inversiones por muchos años, y lo seguimos haciendo.



Pero, en este último tiempo hemos invertido en dos compañías dentro de nuestra temática de Salud y Bienestar, hemos invertido después de muchísimo tiempo, de más de 20 años hemos logrado convencernos de invertir en una compañía como Cisco Systems, que todo el mundo las conoce, que de repente es un gigante que estaba adormecido durante mucho tiempo y ahora vuelve a tener una oportunidad muy interesante en lo que es toda esta conectividad que requiere, esta nueva era de conectividad que viene de la mano de Inteligencia Artificial.



Hemos invertido en distintas compañías que se benefician de otra temática en el portfolio, que está hace mucho tiempo en el portfolio, lo que es infraestructura energética, muy vinculada también lo que es la oportunidad en Inteligencia Artificial, así que la verdad que tenemos un mandato muy flexible y encontramos compañías en distintas partes del mundo.



De hecho, para un país que muchos inversores consideran que es uninvestable, como dicen de vuelta en inglés que es China, nunca en la historia del fondo en 34 años hemos tenido dos inversiones en China y ahora, últimamente, este año hicimos nuestra segunda inversión en China, de vuelta en una compañía dentro de la temática de Bienestar y Salud, que es una empresa que está situada en China, pero la verdad es que tiene un negocio muy global, y con mucha menos exposición a China de lo que uno creyera.



Así que la verdad es que es muy importante no tener estos sesgos en términos de sectores o regiones o cómo quiere estar posicionado, a growth o value, sino que lo que realmente importa es ser muy selectivo, y encontrar las empresas que tienen modelos de negocios más previsibles, y que representan menor riesgo, y que cotizan a valuaciones razonables, que eso es en nuestra opinión una manera muy importante de reducir el riesgo de mediano y largo plazo en el portfolio.



¿Tiene algún tipo de rentabilidad objetivo? ¿Qué esperar del fondo?



Cuando un invierte en acciones es muy difícil saber cuál va a ser la performance, la rentabilidad de la estrategia en el corto plazo, el mes que viene, el año que viene diría, a lo largo de los 34 años que manejamos la estrategia lo hemos hecho muy bien por suerte, la estrategia ha funcionado y ha producido muy buenos retornos, 400 puntos básicos de Alfa por encima del MCI World, del índice de acciones globales que es un poco el índice que representa el universo de oportunidades para nosotros. Así que hemos logrado a lo largo del tiempo generar Alfa y nosotros esperamos poder a lo largo del tiempo lograr por lo menos 300 puntos básicos de Alfa a lo largo del tiempo, probablemente, a lo largo de un ciclo económico por encima del índice.



Nuevamente no ocurre cada trimestre, no ocurre cada año y, por lo tanto, es una estrategia que funciona mejor para inversores un poco más pacientes, como lo somos nosotros, con nuestras medidas de tendencias, para inversores que ven el fondo como un allocation un poco más core a su programa de acciones globales, y no es un fondo que te va a dar una exposición táctica a la cual una puede confiar que en los próximos 2, 3, 4, 5 meses va a seguir al índice, porque la verdad que es un portfolio muy concentrado y tiene ese comportamiento, esa diferenciación a lo largo del tiempo.



El portfolio se ve muy diferente, entonces, uno de los atributos que tiene es que si logramos seguir generando Alfa con esta estrategia a lo largo del tiempo, nuevamente debería ser un Alfa muy complementario, porque el portfolio es muy diferente, muy único, y eso es un atributo muy importante, y el segundo es que porque estamos muy enfocados en minimizar el riesgo del portfolio, entre otras cosas porque nuestro capital está invertido en estas 22, 23, 24 compañías que tenemos en el portfolio, estamos muy enfocados en minimizar el riesgo, entonces, eso lo que hace es que termina produciendo un portfolio que tiene una trayectoria de retornos un poquito más tranquila a lo largo del tiempo.



No es el fondo que va a producir un retorno de 60% cuando el mercado sube 40%, pero sí es el fondo que debería proteger a sus inversores en mercados más difíciles y yo creo que eso es un atributo también muy importante, particularmente para inversores que quieren ser accionistas de empresas en el largo plazo, pero que la volatilidad de corto plazo los preocupa un poco.



