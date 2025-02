¡Inversión ganadora! Valores del Dow Jones con mejores dividendos

No son los denominados "Dogs of the Dow" o los perros del Dow Jones, como se denomina a los más rentables en lo que remuneración al accionista se refiere, en sus 10 primeras posiciones,. De hecho, en Estrategias de Inversión hemos elegido apenas tres valores que más dividendo pagan, porque lo cierto es que la remuneración americana a los inversores es mucho menos golosa que, por ejemplo, la española.



Aún así, si lo que quiere es invertir por dividendo en Estados Unidos, estas son tres opciones a tener en cuenta, el Top3 ahora mismo del dividendo americano.



El primer valor que más y mejor remunera al accionista en el Dow Jones es Verizon , una gran compañía de telecomunicaciones que alcanza una rentabilidad por dividendo del 6,9% y que domina junto al resto de grandes del sector, AT&T y T-Mobile el 90% del mercado de clientes minoristas en telefonía móvil. Un valor que puede gustar a los inversores conservadores.



En el pasado ejercicio, su beneficio neto se elevó hasta los 17.900 millones de dólares, con un incremento del 48%, lo que supone, junto con una reducción del 9% en gasto en capital hasta los 17.000 millones, que su fijo libre de caja se elevara un 6% hasta los 19.800 millones de euros.



De ahí que la remuneración al accionista, que de ahí viene, se mantenga para el presente ejercicio, a pesar de ser una compañía que sigue teniendo una deuda eleva con necesidades de inversión muy significativas en especial en lo relativo a la tecnología 5G.



De momento desde el consenso recoge Reuters las acciones de Verizon son una compra, mientras que su precio objetivo está situado en 46,92 dólares y con potencial del 8,3%.

Ya en el caso de Chevron, su rentabilidad por dividendo es la segunda mejor del Dow Jones y alcanza el 4,33% de remuneración al accionista, para un valor cuyos resultados no gustaron, los relativos al último trimestre del año con 2,06 dólares por acción de BPA, frente al 2,11% esperado.



Dos factores, el descenso en la venta de combustible para aviones en EE.UU y los escasos márgenes en el negocio de refino, marcaron las pérdidas en sus resultados que se produjeron por primera vez desde 2020.



La petrolera, la segunda mayor en producción de petróleo en Estados Unidos, a pesar de los resultados, gana en el Dow Jones en lo que va de año un 9%, bate por tanto a todos los indicadores en los que está adscrito, también al S&P 500.



Además se mantiene la recomendación de compra en el consenso de analistas que recoge Reuters sobre sus acciones con un precio objetivo medio de176,7 dólares por acción y, por tanto, con un posible recorrido alcista a doble dígito desde sus niveles actuales de cotización. En concreto del 11,9%, el más elevado de esta lista.

Y el tercero es Johnson&Johnson cuya rentabilidad por dividendo alcanza el 3,03% en estos momentos, para una compañía que ha superado las previsiones de ventas de beneficios trimestrales por la venta de medicamentos contra el cáncer, en la presentación de sus últimos resultados.



Además ha anunciado el acuerdo de 14.600 millones de dólares para comprar el fabricante de medicamentos neurológicos, Intra-Cellular. Y batió en sus previsiones para el presente ejercicio que marcan ventas de entre los 90.900 y los 91.900 millones de dólares. También en sus ganancias por acción que se esperan en una horquilla de entre los 10,75 y los 10,95 dólares para su ejercicio fiscal de 2025.



Y de sus cuentas destaca el aumento de las ventas trimestrales de sus medicamentos contra el cáncer, que crecieron un 19% en todo el mundo, impulsadas por su tratamiento contra el mieloma múltiple Darzalex, que creció un 20,9% frente al pasado año.



En cuanto a su estimación futura de mejora del valor, los analistas consultados por Reuters colocan el precio objetivo del valor en 169,02 dólares y un repunte del 3,22% de potencial medio de consenso para sus acciones a 12 meses vista.

