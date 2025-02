Los inspectores de Hacienda advierten de acciones penales contra la Generalitat y Hacienda por el cupo

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) advierte de que el cupo catalán pactado por el PSOE y ERC, avalado por el Gobierno, a cambio de la investidura de Salvador Illa es "ilegal" mientras no haya cambios legales y advierten de acciones penales si la Generalitat aprueba medidas que viene anunciando. Así lo avisan este lunes en un comunicado que responde al avance conocido el pasado viernes de que este martes se van a aprobar plazas para la Agencia Tributaria Catalana (ATC) y la creación de mostradores para ir gestionando la próxima Campaña de la Renta y tener el control sobre ésta en 2026.

"La financiación singular de Cataluña, con resultado equivalente al cupo del País Vasco y Navarra, es un régimen que no está contemplado ni en la Constitución ni en sus normas de desarrollo. Por tanto, se puede decir que en el momento actual es un régimen ilegal. Además del contenido del acuerdo firmado, una de las partes ha manifestado que éste es el primer paso, y el más importante, para conseguir la independencia", señalan.

Piden a las autoridades de la Agencia Tributaria (AEAT) que, mientras no se modifiquen las normas, no se adopte ninguna medida que modifique la situación actual en la prestación de los servicios tributarios a los ciudadanos de Cataluña. Y, en el caso concreto de la Campaña del IRPF, reclaman que no se modifique la tradicional colaboración que ha prestado en su desarrollo hasta ahora dicha Comunidad Autónoma, "y que tan bien ha funcionado, con fines ocultos tendentes a una gestión del impuesto no contemplada en la ley".

En este sentido, recuerdan el "contenido de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista, en cuanto a la exigencia de responsabilidades, incluidas las penales, respecto de cualquier medida que se apruebe, y el gasto público que se realice, para implantar un régimen que en el momento actual no tienen ningún amparo legal".

IHE lleva advirtiendo desde hace más de un año de las "graves consecuencias" que tendría en el sistema tributario, y en el funcionamiento de la AEAT, el nuevo régimen fiscal para Cataluña denominado “financiación singular”, que supone la cesión de todos los impuestos recaudados en Cataluña, y el traspaso de las funciones de gestión, inspección, recaudación y liquidación que actualmente hace la AEAT en dicho territorio.

Para implantar dicho régimen, según el acuerdo, se tienen que traspasar a la ATC los medios humanos, materiales y tecnológicos que tiene actualmente la AEAT en Cataluña. "Ello supone el fraccionamiento de la AEAT y su desaparición de ese territorio", avisan.

Ante la imposibilidad material de implantar este régimen de forma inmediata, se quiere comenzar de forma gradual traspasando el IRPF, después el IVA, y así sucesivamente, hasta conseguir la gestión, inspección, recaudación y liquidación de todos los impuestos que los ciudadanos pagan en Cataluña, apuntan.

Más oficinas y personal

En esta implantación de forma gradual, la Generalitat ha anunciado ya el primer paso en un comunicado, emitido el viernes, potenciando el número de oficinas y el personal para abordar la campaña del IRPF que se inicia dentro de dos meses, constatan y recogen que dice que “el incremento de personal irá acompañado de un amplio despliegue territorial: 36 oficinas en toda Cataluña, cuatro de las cuales estarán ubicadas en las capitales de provincia y contarán con varios mostradores de cita previa. En total, se pasará de los 35 mostradores disponibles en la Campaña del año pasado a 87 en la actual, más del doble (+148%).

"El año que viene tendremos que gestionar la Campaña de la Renta solos desde la ATC, y lo que haremos este año es un primer paso en esa dirección", dice el comunicado.

Los inspectores subrayan que el comunicado "dice claramente que es el paso previo para que la Campaña del año que viene la realice en exclusiva la ATC; es decir, sin la colaboración entre las dos Administraciones, situación impensable en cualquier otra Comunidad Autónoma".

"La Campaña de IRPF es la primera medida en ese sentido, y se disfraza como una fórmula de colaboración, habitual entre Administraciones, como también lo han manifestado las autoridades de la AEAT, que en los últimos meses nos dicen que debemos estar tranquilos, porque simplemente se trata de una fórmula de colaboración entre Administraciones", avisan y destacan que "no" pueden "estar tranquilos, ya que el resultado final de esta falsa colaboración supone la desaparición de la AEAT de Cataluña, y estos primeros pasos son muy importantes, porque son el principio del camino hacia esa desaparición, y sabemos que no tienen vuelta atrás".

"Hasta ahora, la AEAT ha organizado las Campañas de IRPF y ha atendido a los ciudadanos con eficacia en todo el territorio nacional, trasladan. Por tanto, si en la campaña anterior existían solamente 35 mostradores, en la campaña actual debería seguir prestando dicho servicio en las mismas condiciones. El incremento sustancial de oficinas y empleados anunciado en el comunicado de la Generalitat no tiene como objetivo prestar unos mejores servicios a los ciudadanos, sino que sólo supone dar pasos hacia un régimen que, como se ha dicho, en el momento actual es ilegal", remachan.