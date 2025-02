Inversores extranjeros aceleran la compra de viviendas en España ante el fin de las 'Golden Visa'

Sprint final de parte de inversores de diferentes latitudes del planeta para hacerse con una residencia en España a través de la compra de una vivienda. Bufetes consultados por Vozpópuli ponen de relieve un importante repunte en las consultas de parte de patrimonios desde múltiples latidudes y en diferentes direcciones. Y ello, en un contexto de amenazas de medidas restrictivas desde el Gobierno sobre la compra de viviendas por parte de no residentes ante el inminente fin de las Golden Visa.

"El denominador común de lo que nos plantean es el siguiente: ¿Por qué se elimina esto? Todavía estamos a tiempo, ¿no?", comenta Francisco Martínez, socio del despacho Next Abogados. Como explica el abogado, la realidad es que las solicitudes de visados de oro que se hagan antes del próximo 3 de abril serán viables, siempre que el solicitante acredite la compra de una vivienda por valor superior a los 500.000 euros y/o el contrato de arras pero con la puesta a disposición de los fondos necesarios en su totalidad en una cuenta corriente española.

Nos hemos acostumbrado a medidas que son aberraciones jurídicas y llegan a salir en el BOE, y la gente se asusta, se las toma en serio y toma medidas"

Hay que tener en cuenta que pasada esa fecha se seguirán tramitando muchas solicitudes de Golden Visa, aunque la figura que las ampara ya no esté vigente.

"Se piensa que son todas mansiones, pero estamos hablando en muchos casos también de viviendas, pisos, apartamentos en la playa o en una ciudad. En nuestro caso, hemos tratado con interesados desde Estados Unidos, México, Venezuela, Chile o Albania, para inmuebles en Madrid, Alicante o Estepona", añade Martínez. "Nosotros hemos detectado un fuerte repunte de las consultas sobre Golden Visa a través de viviendas, fundamentalmente de clientes de China y Reino Unido, para invertir en la Costa del Sol", añade por su parte Jesús Ruiz Ballesteros, economista y abogado socio fundador de Ruiz Ballesteros Abogados.

Alejandro del Campo, socio de DMS Consulting, también da cuenta del interés de clientes de Reino Unido, EEUU y Suiza que quieren comprar y preguntan al despacho. "A los clientes que quieran comprar hay que recomendarles que lo hagan lo antes posible", señala por su parte Luisa López, socia de Laffer Abogados, que advierte "mucha psicosis" e incertidumbre entre extranjeros por el fin de las Golden Visa pero también por la aplicación de la Ley Beckham y el flamante anuncio del Gobierno de impulsar un castigo fiscal a la compra de vivienda para no residentes.

Precedente del TJUE sobre el castigo fiscal a no residentes

El Tribunal de Justicia de la UE ya advirtió en un caso alemán de que no cabe discriminar a no residentes con la excusa de que se quiere destensionar el mercado de la vivienda, pone de relieve Esaú Alarcón. El socio en Gibernau avisa igualmente de que "nos hemos acostumbrado a medidas que son aberraciones jurídicas y llegan a salir en el BOE, y la gente se asusta, se las toma en serio y toma medidas".

En la misma línea, Del Campo traslada además la "inseguridad y desconcierto" que se ha creado con el anuncio del castigo fiscal, ya que algunos extranjeros entienden que se duplica el valor de la vivienda en lugar del tipo de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO). Con todo, el socio de DMS Consulting ve muy difícil, "inviable", que salga el castigo fiscal a no residentes por violar el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) y si lo hace, advierte de que el TJUE lo tumbará.

"El IVA depende de Europa y el ITP, de las CCAA, que ahora son en su mayoría gobernadas por el PP...Otra opción es el que Gobierno invente un nuevo tipo de impuesto complementario, pero su constitucionalidad sería muy dudosa, la doble tributación sería evidente", incide Ruiz-Ballesteros.

Nosotros lo que lo estamos diciendo a nuestros clientes es que creemos que no va a pasar, pero en cualquier caso, les estamos aconsejando que compren"

"Nosotros lo que le estamos diciendo a nuestros clientes es que creemos que no va a pasar, pero en cualquier caso, les estamos aconsejando que compren cuanto antes. No creemos que salga, las comunidades autonómas -de las que depende el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados- ya nos están diciendo que ellas no van a aprobar esto, pero en todo caso, va a llevar su tiempo", señala Paloma Pérez Bravo, directora general de Spain Sotheby's International Realty.

La inmobiliaria se ha trazado un ambicioso plan de expansión en torno a la comercialización de vivienda de lujo con vistas a alcanzar el 10% del negocio en España en tres años.