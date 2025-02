El americano Castlelake apremia a los fondos a pujar por Aedas Homes

El proceso de venta de Aedas Homes, la promotora con mayor volumen de facturación en España, se calienta. Castlelake, el fondo propietario del 79% del capital, está decidido a consumar el traspaso de la propiedad a un nuevo inversor y apunta a recibir ya ofertas definitivas -vinculantes, en la jerga- el próximo mes de marzo, según ha podido saber Vozpópuli a partir de fuentes financieras.

Lo anterior no implicaría ni mucho menos que la operación se cierre en marzo, si no que luego comenzaría la eventual selección de la mejor oferta de entre las presentadas, dentro de un proceso que podría alargarse durante la primavera e incluso el verano. A preguntas de este medio, desde el fondo con base en Minnesota han declinado hacer comentarios al respecto. Tampoco se han querido hacer comentarios desde la empresa.

En los últimos días se han sucedido contactos informales con distintos inversores, que se encuentran en estos momentos estudiando la viabilidad de presentar una oferta capaz de contentar a todos los accionistas, tanto a la parte americana mayoritaria como a los minoritarios restantes y al propio equipo gestor.

Los inversores que han mostrado interés por Aedas Homes encajarían en su mayoría con el tipo de fondos con estrategia value add, de acuerdo a estos informantes, que prefieren mantener el nombre de los interesados en el anonimato. Los fondos value add están un escalón por debajo en agresividad respecto a los oportunistas, aunque por encima de los llamados core plus y los core.

Por lo pronto, entre los interesados ha trascendido el nombre de Hines, aunque fuentes cercanas a la gestora desmienten a este medio que ninguna de sus divisiones haya presentado hasta el momento oferta alguna, ni siquiera no vinculante, ni por parte del HEREP III, uno de los fondos value add más activos de la gestora en los últimos meses en Europa y España a las puertas del cierre de su período inversor.

Sobre las intenciones de presentar oferta ante el plazo de vinculantes, desde la gestora americana han preferido no hacer declaraciones. Tampoco se han hecho comentarios desde Starwood, otro de los gigantes inversores cuyo interés por Aedas ha trascendido en las últimas semanas.

Proceso de meses

Castlelake lleva tiempo sondeando el interés del mercado y preparando el terreno para la operación, si bien el proceso formal comenzó en la segunda mitad del pasado 2024. El private equity americano ha contratado a Deutsche Bank como asesor en la búsqueda de inversores, al tiempo que la propia compañía española ha recurrido a los servicios de Goldman Sachs.

Anteriormente, el fondo se encargó de simplificar su estructura en torno a la promotora española en el marco de un plan de salida ante la ventana de oportunidad de bajada de tipos en Europa, que ya le ha permitido recuperar un valor superior a los 1.000 millones de euros para su 79%.

El capital riesgo estadounidense busca terminar de recuperar la inversión en la promotora española en la que aterrizó hace más de una década y que sacó a bolsa en 2018 -la segunda inmobiliaria en saltar al parqué desde la crisis. Actualmente, la compañía entrega alrededor de 3.000 viviendas por año.

El equipo gestor que lidera David Martínez ha apuntalado una estructura con un endeudamiento respecto a activos -LTV- inferior al 20% y una plantilla de más de 300 empleados que genera ya una facturación de más de 1.000 millones de euros por ejercicio -el mayor volumen del sector-, para unos dividendos anuales en el entorno de los 100 millones.

Actualmente, la cartera de suelos de la compañía alberga capacidad para más de 24.000 viviendas tras las recientes adquisiciones de Inmobiliaria Espacio y de terrenos a Promociones Habitat.