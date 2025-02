Aviso a inquilinos: el motivo por el que tienes que contar las teles cuando vas a ver un piso de alquiler

Hay caseros o propietarios que cuando alquilan una casa intentan vestirla con lo mínimo para no tener que hacer un gran desembolso. Ocurre sobre todo cuando un propietario tiene una casa donde ha vivido siempre, intenta dejar lo mínimo para que el nuevo inquilino pueda vivir cómodo pero sin excesos.

Ocurre también con los propietarios que compran para inversión. Reciben un inmueble que en la mayoría de ocasiones tienen que reformar de arriba a abajo. Meter muebles nuevos y decorarlo. Hay algunos vendedores que dejan ciertos electrodomésticos cuando venden su inmueble: una lavadora, una cafetera o la televisión. Es aquí donde entra en juego el llamado 'truco de las teles'.

¿Cuál es el 'truco de las teles'?

La picaresca de los caseros entra en escena con el 'truco de las teles'. Un nuevo propietario que acaba de comprar una casa y que va a ponerla en alquiler, cuenta el truco que le recomendaron hacer con las televisiones para ahorrar dinero a futuro. "Compré una casa que venía con 3 televisores. Lo primero que me dijeron es que dejara solo una para los inquilinos y me llevara las otras dos a mi casa". Una forma de ahorrar dinero por si el televisor se rompe: "Me comentaron que si el primer televisor se rompe, tengo otras dos bazas y no tendré que comprar una televisión nueva", comenta el nuevo propietario a Vozpópuli.

Un truco de los caseros que no sienta bien a los futuros inquilinos pero que se aplica en muchas ocasiones para optimizar al máximo la inversión en el inmueble. Eso sí, cuando vayas a alquiler una casa, ya sabes, pregunta por la segunda tele.