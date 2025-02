Incertidumbre, IA y mercados en 2025: lo que los inversores deben saber

¿Cuál es vuestra visión del mercado en estos comienzos del año?



En este principio de año lo que sin duda estamos viendo es bastante incertidumbre ligada, sobre todo, al aspecto geopolítico con la elección de Trump y un poco las medidas arancelarias que está anunciando y que luego se retiran y hay mucha volatilidad desde ese punto de vista. Dicho eso, la parte macroeconómica, de momento, se está comportando de forma razonablemente positiva, con inflación a la baja, un crecimiento que quizá en Europa podría sorprender un poco al alza en los próximos meses. Así que el telón de fondo es positivo.



Por lo tanto, nosotros estamos bastante expuestos a lo que son activos de riesgo, tanto en renta fija como en renta variable. Pero lo que sí queremos destacar es que hay que tener cierta prudencia con las compañías tecnológicas americanas porque, en nuestra opinión, las que son las magníficas 7 tan conocidas y que tan buen comportamiento han tenido pueden tener cierta fragilidad a lo largo de los próximos meses.



¿Cómo veis la carrera por los chips entre China y EEUU? ¿En qué puede desembocar?



El anuncio que dio la compañía china DeepSeek de haber podido desarrollar un lenguaje de inteligencia artificial bastante más eficiente y con menor coste y menor necesidad de utilizar chip sofisticados ha provocado bastante miedo en los mercados, correcciones en las bolsas.



La verdad es que parece ser que después del anuncio inicial, la realidad no sea tan disruptiva como parecía. Se puede llegar a concluir que al final los costes reales de ese desarrollo han sido mayores de los que inicialmente se han anunciado. Lo cual, al final, también nos muestra un poco la guerra que hay de noticia entre Estados Unidos y China; y en este caso, la moraleja que podemos sacar de esta noticia es que al final las restricciones que se han impuesto sobre los chip más sofisticados de NVIDIA de otras compañías a todo lo que son los productores y desarrolladores de software chinos tienen también su efecto colateral negativo. Porque al final han llevado a buscar desarrollar otras maneras más creativas de poder conseguir el mismo resultado.



Con lo cual, para mí es algo que tiene poco impacto en el corto plazo, pero que indica los caminos a los cuales nos podemos llegar a dirigir más adelante. Entonces, yo diría que nunca es mala noticia que haya mejoras de eficiencia en un proceso como este, con lo cual la mejora de productividad sería positiva. Otra cosa es ver si eso justifica las valoraciones de algunas de estas compañías y nosotros pensamos que difícilmente y hay que demostrar todavía que hay aplicaciones que pueden permitir ganar dinero a las compañías que se ocupan de la inteligencia artificial.



¿Qué dará más rentabilidad a la cartera de un inversor en este primer tramo del 2025?



Nosotros en iCapital por filosofía buscamos diversificar entre estrategias que son más agresivas y otras que son más defensivas, nunca apostar todo a rojo al negro. Con lo cual, diría que lo primero y más importante es tener una cartera que sea sólida, robusta, lo suficiente como para poder aguantar los distintos entornos del mercado.



Dicho eso, es verdad que tenemos bastante confianza en segmentos del mercado que en los últimos tiempos habían quedado más rezagados como pueden ser las compañías medianas y pequeñas, tanto en Estados Unidos como en Europa, o las bolsas europeas en general que han estado haciéndolo bastante peor que Estados Unidos en los últimos años, pero que en este comienzo de años están repuntando con fuerza y pensamos que esta tendencia podría seguir adelante más tiempo.



¿Están los clientes de banca privada invertidos en fondos de ASG?



Nuestra clientela se reparte entre instituciones, a veces instituciones religiosas donde hay una fuerte sensibilidad hacia las temáticas de ese tipo y aún más temáticas de impacto; y viceversa la parte de familias, grandes patrimonios privados donde normalmente no hay, que hayamos detectado nosotros, una especial sensibilidad a este tipo de temática. Al final lo que se busca es la manera más eficiente de invertir el patrimonio sin especial sesgo hacia este tipo de temáticas.



Con lo cual, diría que hay un poco una ambivalencia en ese sentido. Y luego, no hay que duda que nosotros siempre hemos sido más partidarios de invertir, no tanto siguiendo las modas de las casas de gestión de fondos, sino buscar lo que nos parece más interesante. En este caso, al final muchas de estas inversiones temáticas con sesgo ASG no han demostrado todavía tener mejor rendimiento que los fondos tradicionales. Con lo cual estamos un poco en un punto donde distinguir el trigo de la paja y de buscar los pocos fondos que de verdad tienen una razón de ser con este tipo de temáticas.



¿En qué invierten ahora los grandes patrimonios?



Al final hay tendencias que se están dando en los últimos años, no es un tema de un año para otro.



Una, sin duda, a destacar es la tendencia hacia activos privados. Todo lo que es inversión en private equity, private debt, en infraestructuras, explotando un poco la prima de liquidez que este tipo de activos ofrece. Esto pensamos que va a seguir desarrollándose, las grandes gestoras están apostando cada vez más para traer este tipo de inversión a inversores privados porque al final, normalmente, los institucionales eran los grandes destinatarios de este tipo de estrategias. Con lo cual, ese movimiento llevará mucho dinero a estos fondos y otra vez es importante ser selectivo porque no todo vale.



Hemos vivido un entorno de tipos muy bajos durante más de 10 años, pero desde que los tipos han subido ahora es más difícil también justificar cierto tipo de estrategias apalancadas y, por lo tanto, hay que tener más cuidado y ser más selectivos.



