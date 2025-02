Guerra abierta entre los inspectores y Hacienda por su voracidad recaudatoria con el SMI y mutualistas

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) está plantando batalla contra el cupo catalán y la fragmentación de la Agencia Tributaria (AEAT) que han pactado el PSOE y ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa, un acuerdo que se quiere impulsar esta semana en una tanda de reuniones de alto nivel entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Generalitat de Cataluña. Esta posición la mantienen de hecho desde el otoño de 2023 cuando Sánchez ofreció el cupo a ERC y Junts a cambio de su investidura. También son beligerantes en contra de las iniciativas del Gobierno para facilitar el acceso a la Función Pública sin respetar la igualdad, mérito y capacidad y alertaron sobre la revelación de datos confidenciales sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso por parte de María Jesús Montero.

A todo esto se añade que en las últimas semanas la Asociación e inspectores en solitario se están significando en contra de dos polémicas decisiones del Ministerio de Hacienda con efecto recaudatorio: el gravamen al SMI y el cambio de criterio en las devoluciones a mutualistas.

La decisión del Ministerio de Hacienda de gravar el SMI por primera vez responde en principio al impacto recaudatorio que tiene la subida constante y pronunciada del SMI. Desde 2018 se ha incrementado en alrededor de un 60% y afecta cada vez a un mayor número de contribuyentes, en un momento especialmente importante para las cuentas públicas por la reactivación de las reglas fiscales.

Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor de Y esto, ¿quién lo paga? Economía para adultos (Debate, Penguin Random House), es partidario de que se grave el SMI pero con un ajuste para suavizar el impacto, y alerta del grado de complejidad del IRPF, que es tal que "nadie lo entiende y los problemas técnicos se perpetúan".

De la Torre cree que "a nadie le preocupa que en el tramo más bajo del impuesto se paguen cuantías diferentes de IRPF con una misma renta en función de tener un pagador o dos, simplemente porque nadie es consciente del problema", un asunto que ha estudiado en un trabajo de EsadeEcPol.

Ha publicado en las últimas semanas dos artículos en El Economista sobre este asunto: La tormentosa relación entre IRPF y SMI y ¿Justicia o populismo fiscal con el SMI?. En este último alerta de que el "planteamiento de "exención del SMI en el IRPF" también tiene bastante de populismo, puesto que el SMI ha dejado de ser una renta de pura subsistencia".

Sin embargo, recuerda que cada ve se recauda más IRPF y que el Gobierno no lo deflacta y concluye que "introducir de golpe al 43% a buena parte de los perceptores del SMI no es una buena idea, y no ha habido la más mínima propuesta intermedia, que en mi opinión hubiese sido lo deseable. Por eso, la oposición política a esta medida es muy importante".

En este punto, aborda la rebaja del IRPF para no gravar el SMI el año pasado, de manera parcial: "Como el coste de parchear esta situación el año pasado sólo fue una pérdida recaudatoria de unos 1.300 millones de euros, creo que finalmente se volverá a parchear total o parcialmente. Lo ideal hubiese sido una reforma fiscal integral que no olvidase ni el gasto público ni la lucha contra el fraude. Lo razonable sería abordar de una vez por todas al menos algunos de los graves problemas del IRPF".

De la Torre ha matizado a Jaume Viñas, director de Comunicación del Ministerio de Hacienda, un hilo en X en el que sostiene que "El Gobierno ha aprobado la que probablemente sea la mayor rebaja del IRPF para rentas bajas. Un sueldo de 16.000€ hoy paga por IRPF unos 58€/año. Con el IRPF vigente cuando el PP salió del Gobierno en 2018, este mismo sueldo tributaba 887,8€. La rebaja fiscal ha sido del ¡93%!".

El Gobierno ha aprobado la que probablemente sea la mayor rebaja del IRPF para rentas bajas.

Un sueldo de 16.000€ hoy paga por IRPF unos 58€/año. Con el IRPF vigente cuando el PP salió del Gobierno en 2018, este mismo sueldo tributaba 887,8€. La rebaja fiscal ha sido del ¡93%! — Jaume Viñas (@Jaume_Vinas) February 13, 2025

"Ha habido tres rebajas del IRPF para rentas bajas, pero la primera y la más importante, la de 2018, la aprobó el gobierno del PP en los presupuestos. El PSOE y Podemos votaron en contra de la ley de presupuestos, y en la comisión de Presupuestos sobre esta rebaja fiscal en concreto se abstuvieron. Hubo críticas muy duras, y creo que con parte de razón, a esta primera rebaja, incluyendo al autor del tuit (cuando estaba en Cinco Días). Lo digo porque esta primera rebaja me tocó a mí defenderla porque fue una propuesta de Ciudadanos, que yo impulsé personalmente, cuando era el portavoz de Hacienda de mi grupo. A partir de aquí, uno puede tener la opinión que le parezca, pero me parece más honesto intelectualmente contar la historia completa. Aclaro que este es un tuit puramente personal, aclarando lo que algunos hicimos, acertada o equivocadamente cuando tuvimos responsabilidades políticas", le ha respondido.

No suelo hacerlo, pero me gustaría añadir un detalle, creo que relevante, a este hilo del Dircom de @Haciendagob

Ha habido tres rebajas del IRPF para rentas bajas, pero la primera y la más importante, la de 2018, la aprobó el gobierno del PP en los presupuestos. El PSOE y… https://t.co/ugxr8c3Zw9 — Francisco d la Torre (@frdelatorre) February 14, 2025

Este inspector también ha alertado del coste para los parados de la nueva obligación de presentar declaración de la Renta que han aprobado de tapadillo Hacienda y Trabajo.

"Muchos morirán antes de cobrar"

IHE ha lanzado un rotundo comunicado en el que critica la actuación del Ministerio de Hacienda con respecto al cambio de criterio en relación con las devoluciones del IRPF a los mutualistas "por incumplir los principios constitucionales y legales" de actuación de la Administración con respecto a los contribuyentes afectados.

Insta a las autoridades tributarias a poner remedio a una modificación que ha dado lugar a una situación "incomprensible, que prolonga el procedimiento y complica el proceso a los afectados".

IHE recuerda que, en virtud de lo dispuesto en la Constitución, la Administración debe servir con objetividad a los intereses generales. Este principio general encuentra su acomodo en el ámbito de la Administración Tributaria en el artículo 3.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria, que garantiza los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales, asegurando, igualmente, el respeto de los derechos y garantías de los contribuyentes.

Además, el principio consagrado jurisprudencialmente como de "Buena Administración", e incardinado implícitamente en varios preceptos de nuestro ordenamiento jurídico, obliga a actuar siempre "con arreglo a la eficacia señalada, pero también de acuerdo con los principios de eficiencia, transparencia, imparcialidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos de los ciudadanos", señalan.

Imposición sin motivo

La publicación de la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, introduce, a través de su Disposición final Décimo Sexta, una modificación en relación con el procedimiento de solicitud de devolución derivadas de la Jurisprudencia establecido por el Tribunal Supremo en relación a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006.

La importancia de este cambio radica en que los mutualistas, hasta ese momento, podían ejercitar su presentando una única solicitud de devolución dirigida a la AEAT recuperando con ello las cantidades pagadas en exceso en ejercicios pasados, habiéndose articulado en el seno de la AEAT un procedimiento ágil y eficaz que, no obstante la presentación de un número elevado de solicitudes, permitiría reconocer en un único acto administrativo este derecho y, por tanto, garantizaba una devolución rápida a los afectados.

El nuevo procedimiento cambia, "sin ningún motivo", este derecho mediante la "imposición", en opinión de IHE, de una "carga administrativa absolutamente infundada e innecesaria y que contraviene los principios señalados, de tal forma que a muchos de los mutualistas afectados se les retrasará el momento de presentar la solicitud correspondiente y, en el peor de los casos, habrán fallecido cuando tengan que presentarla".

Por tanto, IHE reclama al Ministerio que se inicien los trámites legales para revertir dicha modificación legal y se recupere el procedimiento inicial que permitía una gestión ágil y eficaz, tanto para los pensionistas como para la Administración tributaria.

Además de este comunicado, sobre este tema Teresa Benito ha escrito en el blog de IHE El último desprecio del Estado a los mayores y José María Peláez, El Gobierno juega con la muerte de los jubilados para no devolverles el IRPF.