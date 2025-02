Llega a los cajeros automáticos de España el cambio que los clientes llevaban tantos años pidiendo

Aviso a los usuarios de CaixaBank y a los españoles que usan los cajeros automáticos. Si alguna vez has llegado a un cajero con un recibo en la mano y te has dado cuenta de que no tienes el importe exacto, esta noticia te va a encantar.

CaixaBank acaba de revolucionar sus más de 11.000 cajeros automáticos en España con una funcionalidad con la que hasta ahora no contaban los cajeros automáticos. ¿De qué se trata? Ahora podrás pagar tus recibos con dinero en efectivo sin necesidad de introducir el importe exacto. Así lo informaban en un comunicado llamado: "Los cajeros que devuelven el cambio por Bizum".

Adiós a llevar el importe exacto

Imagina la situación: tienes que pagar un recibo de 47,50 €, pero solo llevas un billete de 50 €. Antes, esto podía ser un problema, pero ahora, CaixaBank ha añadido esta novedad a sus cajeros automáticos. Al pagar con un importe mayor, el cajero automático te devolverá el cambio directamente a tu Bizum de forma automática. Es decir, si pagas 50 € por un recibo de 47,50 €, los 2,50 € restantes llegarán a tu móvil en cuestión de segundos.

El banco anunciaba que este cambio ya está disponible en sus cajeros: "Esto es posible en los más de 11.000 cajeros de CaixaBank en España, ya que la entidad ha implementado una innovadora funcionalidad en su red de cajeros automáticos, disponible tanto para los clientes como no clientes, proporcionando una mayor comodidad y eficiencia".

Un cambio que hace que pagos que antes solo se podían realizar con tarjeta, ahora ya se podrán pagar en efectivo: pago de recibos, impuestos, tasas o multas.

¿Cómo funciona este nuevo sistema de los cajeros de CaixaBank?

Según explican desde la web del banco, el funcionamiento es el siguiente: "El usuario simplemente introduce los datos del recibo o escanea el código de barras impreso en el documento de pago para iniciar el proceso, y posteriormente introduce el efectivo. Si el importe no es exacto, el cambio se devuelve al usuario a través de Bizum al número de móvil proporcionado".

Un nuevo servicio que según informan, estará disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana.