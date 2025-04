Frenazo en los fondos Next Generation: el 60% de los autónomos no han accedido a las ayudas europeas

Una vez finalizado el primer trimestre del 2025, parece ser que el nuevo arranca de forma negativa para una cantidad significativa de autónomos, ya que según los datos oficiales de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en su último barómetro, el 29,5% han visto descender su actividad con relación a 2024. En un contexto en el que la situación política está bastante enredada, con muchos frentes abiertos en el panorama económico nacional y especialmente en el internacional con los aranceles impuestos por EE.UU. se comprueba, tal y como pasó en el anterior barómetro, que la incertidumbre es una constante en los negocios de los autónomos.

En el estudio de ATA también se desprenden resultados llamativos y preocupantes como que cuatro de cada diez autónomos (40,9%) afirma que su facturación ha disminuido con relación al mismo periodo de 2024, porcentaje muy superior al 29,6% registrado en el barómetro de diciembre de 2024. Además, tres de cada cuatro autónomos no es optimista y tiene una percepción de la economía española negativa (45,6%) o muy negativa (28,7%). En este contexto negativo, los fondos Next Generation que impulsó la UE tras las consecuencias a miles de negocios ocasionadas por el COVID-19 se vuelven vitales para la subsistencia de varios profesionales y pequeñas empresas.

Con la realidad nos hemos topado como quien se choca contra un muro. Y es que, según los encuestados por ATA, el 58,9% de los autónomos responde que no han accedido a ninguna ayuda europea, de los que el 12% afirma desconocer este tipo de ayudas que vienen de Europa. Solo el 37,7% de los autónomos afirma haber accedido a alguna de estas ayudas europeas. Las más solicitadas por los autónomos españoles son las ayudas para digitalizar las empresas, concretamente por el 31,6% de los autónomos encuestados.

En cuanto a la ayuda concreta para el programa Kit Digital, para, entre otras cosas, la implementación de la factura electrónica, el 33,1% de los autónomos afirma haberla solicitado o tiene pensado hacerlo a corto-medio plazo.

Los autónomos siguen necesitando financiación

Como es lógico, la financiación es uno de los aspectos fundamentales para el colectivo de autónomos. A pesar de que los tipos de interés han ido bajando en los últimos meses, en la asociación de los autónomos han querido comprobar cómo es la situación actual entre el colectivo. Los créditos son una forma habitual de financiación entre los autónomos y en el primer trimestre de 2025 se mantiene la demanda de crédito entre el sector: el 31,6% ha acudido a una entidad bancaria a solicitar financiación (de los que a 3,7% esta les ha sido denegada) frente al 63,6% que no la han solicitado.

De los autónomos que afirman no haber solicitado la financiación, cuatro de cada diez, el 40,7% afirma no necesitarla. Pero hay un 22,9% de los autónomos encuestados que afirma que no ha solicitado financiación porque está en una situación en la que no puede endeudarse más.